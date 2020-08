Der krisensichere Alpstein: Der Innerrhoder Tourismus leidet schweizweit am wenigsten an der Pandemie In Appenzell Innerrhoden kam die Hotellerie bereits im Mai aus der Krise. Anders sieht es in den Nachbarkantonen aus. Adrian Lemmenmeier 05.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch während der Pandemie bestens besucht: der Parkplatz auf der Schwägalp. Bild: Keystone (Schwägalp, 31. Juli 2020)

Die Pandemie wirkt sich momentan unterschiedlich auf die Ostschweizer Tourismusregionen aus. Während ländliche Gegenden tendenziell von Feriengästen aus dem Inland profitieren, fehlen den städtischen Hotels die Geschäftsreisenden und den kulturellen Zentren die Auslandstouristen (Mehr dazu hier).



Nun hat das Bundesamt für Statistik (BFS) schweizweite Zahlen zu den Logiernächten von Januar bis Juni veröffentlicht. Sie bestätigen diese Tendenz. Auch verdeutlichen sie die Hausse, die der Tourismus in Appenzell Innerrhoden derzeit erlebt. Der Halbkanton zählte bereits im Mai gleich fast gleich viele Übernachtungen wie vor einem Jahr.

Logiernächte im Kanton Appenzell Innerrhoden Grafik: tn.

In Ausserrhoden, in St.Gallen und im Thurgau hingegen war man im Juni weit von den Zahlen des Vorjahres entfernt.

Logiernächte im Kanton Appenzell Ausserrhoden Grafik: tn.

Logiernächte im Kanton St.Gallen Grafik: tn.

Logiernächte im Kanton Thurgau Grafik: tn.

Aufs ganze Halbjahr gesehen ist die Anzahl Logiernächte im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahrs gesamtschweizerisch drastisch zurückgegangen. Das BFS zählt 8,9 Millionen Übernachtungen weniger, was einem Rückgang von 48 Prozent entspricht. In der Ostschweiz gingen die Übernachtungen weniger stark zurück als im Schweizer Durchschnitt. Der Kanton St.Gallen verzeichnet eine Abnahme von 41 Prozent, was 190700 Logiernächten entspricht. Im Thurgau waren es 38 Prozent (72058 Übernachtungen). In Appenzell Ausserrhoden betrug der Rückgang 35 Prozent (17000 Logiernächte). In Innerrhoden gab es nur 16 Prozent weniger Übernachtungen als im Vorjahr, in absoluten Zahlen waren es 9350.

Der Alpsteinkanton, in dem seit bald vier Monaten kein Coronafall gemeldet wurde, verzeichnet somit schweizweit den geringsten Rückgang an Logiernächten. Am anderen Ende der Skala stehen die Kantone Genf und Luzern. Ersterer dürfte als städtischer Grenzkanton besonders am Rückgang des Geschäftstourismus gelitten haben. Letzterem fehlten dem BFS zufolge die Touristen aus Asien.

Kaum Gäste aus dem Ausland

Die Zahlen des Bundes verdeutlichen den unterschiedlichen Verlauf der inländischen und der ausländischen Nachfrage nach Hotelzimmern. Während des Lockdowns brach die Gesamtzahl der Logiernächte wenig überraschend massiv ein. Im April ging die Nachfrage sowohl einheimischer als auch ausländischer Gäste um rund 90 Prozent zurück. Seither buchen Schweizerinnen und Schweizer wieder öfter Hotelzimmer; im Juni waren es noch 25 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Auslandnachfrage blieb allerdings im Keller; im Vergleich zum Vorjahr kamen im Juni 88 Prozent weniger ausländische Gäste. Das verwundert wenig, öffnete die Schweiz doch die Grenzen zu allen EU-Staaten erst Mitte Juni.

Alles anzeigen

Orte, an denen sich der Tourismus erholt, profitieren also vor allem von einheimischen Gästen. Appenzell ist dazu das Paradebeispiel. Für den Juni zählte Innerrhodens Hauptort 1300 Übernachtungen von Inlandtouristen mehr als vor einem Jahr, was einer Zunahme von 25 Prozent gleichkommt. Gleichzeitig verbrachten ausländische Gäste 1000 Nächte weniger in Appenzell als im Vorjahr (minus 79 Prozent). Ein völlig anderes Bild zeigt sich in der Stadt St.Gallen. Hier lag die einheimische Nachfrage 55 Prozent tiefer als im Juni 2019, die ausländische 76 Prozent. Insgesamt übernachteten über 60 Prozent weniger Gäste in der Gallusstadt als im Vorjahr. Gemäss Tourismusverbänden sind derzeit Ferien in der Natur gefragt, abseits von Menschenmassen und möglichen Ansteckungsherden. Herrn und Frau Schweizer zieht es dieses Jahr also besonders aufs Land.

Den Sommer in den Herbst retten

Die Halbjahreszahlen des BFS deuten auf eine zögerliche aber stetige Erholung des schweizerischen Tourismus hin. Diese Entwicklung dürfte sich im Juli wegen der Sommerferien fortgesetzt haben. Fraglich ist allerdings, ob sie anhält, wenn die Ferien vorbei sind und viele Hotels wieder auf den nur schleppend anziehenden Geschäfts- und Seminartourismus angewiesen sind. Die Ostschweizer Kantone versuchen deshalb, den Feriensommer so gut wie möglich zu verlängern, in dem sie Hotelgästen kostenlosen öffentlichen Verkehr und Gratiseintritte zu touristischen Attraktionen ermöglichen. So sollen spontane Gäste angelockt werden.