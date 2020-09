Der Klimawandel nagt am Hudelmoos – im Kanton St.Gallen sollen bis 2025 rund 900 Biotope saniert werden Das geschützte Flachmoor an der Grenze der Kantone St.Gallen und Thurgau wird trockener. Nun wird es saniert. Christoph Zweili 10.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bestandesaufnahme im Juli 2020 im Hudelmoos. Bild: Nicolas Zonvi

Dieser Flecken ist Neuland, hier war er noch nie. Der St.Galler Regierungsrat Beat Tinner wird sich daher die Koordinaten 738770/265070 einprägen. Hier steht die Welt still. Zumindest für die, die nicht genau hinsehen. Denn hier holt sich die Natur zurück, was ihr gehört. Langsam, aber stetig. Hier blühen Moorenzian und Rosmarinheide, brütet das Schwarzkehlchen, fliegen 210 Schmetterlingsarten im Zickzack, gibt es eine grosse Vielfalt von Libellen und Heuschrecken. Spaziergänger und Hundehalter sind auf Trampelpfaden unterwegs, Thurgauer und St.Galler Schulkinder werden hier seit Jahrzehnten mit den Schönheiten der Natur bekannt gemacht.

Im Hudelmoos, dem ausgedehnten Flachmoor auf der Kantonsgrenze zum Kanton St.Gallen zwischen Amriswil und Bischofszell, finden sich 446 Pflanzen- und rund 300 Tierarten. Es ist ein Hotspot der Biodiversität und für viele ein beliebtes Naherholungsgebiet.

Simon Zeller

Bild: PD



Das Hudelmoos, in den 1970er-Jahren unter Schutz gestellt, ist in einem recht guten Zustand, wird aber unter anderem aufgrund des Klimawandels trockener. Anderen Mooren in der Schweiz geht es weitaus schlechter. Das Hudelmoos wurde 1990 kartografisch erfasst und einige Jahre später in das Inventar der Biotope von nationaler Bedeutung aufgenommen. 30 Jahre später haben Experten den St.Galler Teil des Moors diesen Sommer im Rahmen der Biodiversitätsstrategie des Kantons St.Gallen neu begutachtet. Simon Zeller, Abteilungsleiter Natur und Landschaft im Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen sagt:

«Wir wissen nun sehr genau, was diesem Moor fehlt und wie wir diesen Zustand verbessern können.»

Damit meint Zeller das Wasser. Die meisten Moore kämpfen mit der Trockenheit.

Der Kanton Thurgau bemüht sich bereits seit dem Jahr 2000 aktiv um die Regeneration des Hochmoors. Grosse Flächen wurden entbuscht, die Fichtenbestände durch Föhren-Birken-Bruchwälder ersetzt. Um die weitere Verlandung und Austrocknung zu verhindern, wird der Wasserstand angehoben.

Ähnlich geht nun auch der Kanton St.Gallen vor, der mit 15,5 Hektaren Fläche den kleineren Anteil am 40 Hektaren grossen Hudelmoos besitzt. Damit der Druck auf das Biotop nicht noch grösser wird, setzt er sich für eine behutsame Besucherlenkung ein, will zusammen mit den Bauern das Einwachsen der Wälder verhindern und die Hydrologie bei den Flachmooren studieren, um vor allem im Sommer das Austrocknen der Flachmoore zu verhindern.

Beat Tiinner Bild: PD



Mit 115 Flachmooren und 53 Hochmooren von nationaler Bedeutung ist der Kanton St.Gallen überdurchschnittlich reich an Mooren. Das Hudelmoos ist nur ein Beispiel. Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen, Auen sowie Hoch- und Flachmoore: Sämtliche 894 Biotope auf St.Galler Boden sollen nun ab dem Jahr 2021 saniert werden. Regierungsrat Beat Tinner, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes, spricht von einem «Startschuss für eines der aufwendigsten Biodiversitätsprojekte im Kanton». Durch die ökologische Aufwertung würden diese artenreichen Gebiete für künftige Generationen erhalten.

Alles anzeigen

Dafür lässt sich der Kanton bis im Jahr 2025 Zeit – Berechnungen aufgrund von nationalen Studien gehen von einmaligen Investitionskosten von 40 bis 50 Millionen Franken aus. Dieser Betrag soll zu einem bedeutenden Teil durch Fördergelder des Bundes gedeckt werden