Der Höhenflug ist zu Ende: HC Thurgau verliert gegen die HCB Ticino Rockets Der Ausflug des HC Thurgau ins Tessin ist mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Drei Gegentreffer im Mitteldrittel innert knapp zweier Minuten besiegelten das Schicksal der Gäste. Robert Szendröi, Biasca 18.10.2020, 12.18 Uhr

HCT-Trainer Stephan Mair sah einen wenig überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft. Bild: Freshfocus

In den vergangenen Jahren wurden die Ticino Rockets vielerorts als Kanonenfutter der Swiss League gehandelt. Nicht so in der eben angelaufenen Saison, denn zuletzt landeten sie beim gross gehandelten Aufstiegsaspiranten EHC Kloten einen unerwarteten und feinen 2:0-Erfolg. Damit waren die Schützlinge von HCT-Coach Stephan Mair gewarnt.