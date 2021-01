Der grosse Unfallreport Teil 2 Achtung im Feierabendverkehr: Zwischen 17 und 18 Uhr passieren auf Ostschweizer Strassen am meisten Unfälle Viele Menschen und viel Verkehr: Gefährlich wird es auf den Strassen der Region vor allem zur Rush Hour. Die Analyse zeigt, wann und wo besondere Vorsicht geboten ist. Ruben Schönenberger 22.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An Werktagen passiert mehr als jeder achte Unfall zwischen 17 und 18 Uhr. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Strassen für die Jahre 2011 bis 2019. Auch der Beginn des Arbeitstages ist gefährlich: Etwa jeder zwölfte Unfall passiert werktags zwischen 7 und 8 Uhr.

Am Wochenende verändert sich das Bild, die Unfälle sind gleichmässiger über den ganzen Tag verteilt, eine kleine Spitze gibt es am Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr.

Alles anzeigen

Im Januar ist es morgens gefährlicher

Über das ganze Jahr gesehen ist die Gefahr im Feierabendverkehr deutlich zu erkennen. Auch in elf von zwölf Monaten ist die Stunde zwischen 17 und 18 Uhr am gefährlichsten. Nur nicht im Januar. Dann geschieht etwa jeder neunte Unfall morgens zwischen 7 und 8 Uhr. Das dürfte mit den Lichtverhältnissen zusammenhängen. Im Juli, wenn es zu dieser Zeit schon hell ist, lässt sich der gegenteilige Effekt beobachten. Die Gefahr am Feierabend ist aber trotzdem in beiden Monaten ebenfalls hoch.

Alles anzeigen

Für Fussgänger wird es gefährlich, wo es viele Leute hat

Die nachfolgende Karte zeigt, wo es für die Fussgängerinnen und Fussgänger gefährlich wird. Eingezeichnet sind Unfälle mit Beteiligung von Fussgängerinnen und Fussgängern, in denen es zu mindestens einer schwerverletzten (gelbes Symbol) oder einer getöteten Person (rotes Symbol) kam.

Eine Häufung lässt sich bei publikumsintensiven Einrichtungen wie Bahnhöfen oder Einkaufszentren beobachten, wie auch das Beispiel vom St.Galler Marktplatz in Teil 1 des Unfallreports schon gezeigt hat.

Bei mehr als der Hälfte aller tödlichen Unfälle sind nicht nur Autofahrer beteiligt

Fussgängerinnen und Fussgänger sind als schwächste Verkehrsteilnehmende besonders gefährdet. Das zeigt auch die Statistik der Unfälle mit Todesfolge. 221 Menschen verloren zwischen 2011 und 2019 gemäss Angaben des Bundes ihr Leben in einem Verkehrsunfall auf Ostschweizer Strassen. Bei etwa jedem fünften dieser Unfälle war eine Fussgängerin oder ein Fussgänger beteiligt.

Bei 90 von 221 und damit bei nicht einmal der Hälfte aller Unfälle waren nur Autofahrerinnen und Autofahrer beteiligt. In die restlichen 131 Unfälle waren Fussgängerinnen, Velofahrer und Töfffahrerinnen in etwa gleich oft involviert, in wenigen Fällen auch zwei davon zusammen.

Alles anzeigen

Allerdings sagt die Statistik der Unfallbeteiligten noch nicht aus, welche oder welcher der Beteiligten in der Folge gestorben ist. Bei einem Unfall mit Todesfolge, bei dem eine Töfffahrerin oder ein Töfffahrer beteiligt war, kann also auch die Autofahrerin oder der Autofahrer verstorben sein.

Nur bei Schleuder- und Selbstunfällen sterben mehr als bei Fussgängerunfällen

Die Betrachtung der Unfallarten, die der Bund unterscheidet, zeigt ebenfalls: Unfälle mit Fussgängerinnen und Fussgängern sind gefährlich. Am zweitmeisten Todesfälle (47) im Ostschweizer Strassenverkehr gehen auf Fussgängerunfälle zurück. Nur bei Schleuder- und Selbstunfällen sind es mehr (67).

Alles anzeigen

Unfallart Das Bundesamt für Strassen (Astra) definiert die verschiedenen Unfallarten wie folgt: Schleuder- oder Selbstunfall: Schleudern oder selbstverschuldetes Abkommen vom Kurs. Keine Kollision als Ursache.

Fussgängerunfall: Kollision zwischen Fussgänger und Fahrzeug.

Frontalkollision: Fahrzeug benützt Gegenfahrbahn.

Überqueren der Fahrbahn: Fahrtrichtungen kreuzen sich, ohne dass jemand abbiegt.

Abbiegeunfall: Fahrzeuge, die auf der Strasse bleiben, sind beim Abbiegen eines anderen Fahrzeugs an der Kollision beteiligt.

Überholunfall oder Fahrstreifenwechsel: Unfälle bei Überholmanövern, nicht beim blossen Vorbeifahren.

Einbiegeunfall: Fahrzeuge an der Kollision beteiligt, die bereits auf der Strasse sind, auf die ein Fahrzeug einbiegt.

Auffahrunfall: Auffahren auf ein Auto auf der gleichen Fahrbahn, nicht bei parkierten/abgestellten Autos.

Parkierunfall: Mindestens ein Auto beim Aus- oder Einparkieren beteiligt.

Tierunfall: Nur, wenn das Tier direkt am Unfall beteiligt ist. Nicht beim Ausweichen einer Kollision mit einem Tier.

Andere: Alle Unfälle, die nicht in die obigen Kategorien passen.

Auch in Bezug zur Gesamtzahl aller Unfälle einer Kategorie zeigt sich, wie gefährlich Fussgängerunfälle sind. 2,7 Prozent aller Fussgängerunfälle enden tödlich – das ist etwa jeder 37. Unfall. Gefährlicher ist nur das direkte Aufeinanderprallen: Bei rund 4 Prozent aller Frontalkollisionen ist ein Todesfall zu beklagen.

Alles anzeigen

Die nachfolgende Karte zeigt alle Unfälle mit Todesfolge auf Ostschweizer Strassen zwischen 2011 und 2019, unterteilt nach in den Unfall Verwickelten.

Die Karte kann hier in voller Grösse betrachtet werden.

Auch Erfreuliches zeigt die Statistik: Die Strassen werden sicherer

Über die Jahre hat die Zahl der im Strassenverkehr Getöteten abgenommen. Am meisten Unfälle mit Todesfolge waren 2013 zu verzeichnen (33). 2019 waren es noch 19, nur einer mehr als 2017, als im Betrachtungszeitraum am wenigsten tödliche Unfälle registriert wurden.

Alles anzeigen

Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den Unfällen insgesamt. Seit 2011 ist eine sinkende Tendenz zu beobachten. Allerdings scheint sich in den letzten Jahren eine Stagnation einzustellen.