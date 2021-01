Der grosse Unfallreport Teil 1 Hier «chlöpfts» am meisten: Das sind die 14 gefährlichsten Stellen auf Ostschweizer Strassen 15'670 Unfälle mit Personenschaden wurden in neun Jahren in der Ostschweiz registriert. Unsere Analyse zeigt, wo es auf den Strassen der Region immer wieder zu Unfällen kommt. Und warum. Ruben Schönenberger 21.01.2021, 18.00 Uhr

Ein Montagmorgen im Januar: Beim Abbiegen auf die Autobahneinfahrt in Oberbüren kollidiert ein 27-Jähriger mit einem entgegenkommenden Auto. Ein Samstagmittag im März: Eine Autofahrerin will vom Isliker Dorfweg auf die Hauptstrasse abbiegen und kollidiert mit einem vortrittsberechtigten Autolenker. Ein Donnerstagabend im August: Im Bereich der Haltestelle beim St.Galler Marktplatz kollidiert ein Velofahrer mit zwei Fussgängern.

Drei Unfälle, die in keinem Zusammenhang und trotzdem sinnbildlich für gefährliche Stellen im Ostschweizer Strassennetz stehen. Denn: Sie alle gehören zu den gefährlichsten Orten im Ostschweizer Verkehr, wie eine Auswertung aller Unfälle in der Ostschweiz in den Jahren 2011 bis 2019 zeigt.

Hier wird's gefährlich: Die 14 Risikostellen im Ostschweizer Strassenverkehr

Wo heute ein Kreisel den Verkehr zwischen Untersee-, Konstanzer- und Bernrainstrasse regelt, war früher keine eigentliche Kreuzung. Die Einmündungen der Bernrainstrasse aus Süden und der Konstanzerstrasse aus Norden in die Ost-West-Achse waren leicht versetzt. Entsprechend schiefwinklig treffen nun die Strassen in den Kreisel. Das stellt die Verkehrsteilnehmer vor Probleme. Zu 15 Unfällen kam es im Kreisel oder in unmittelbarer Nähe seit 2011, zweimal gab es dabei Schwerverletzte, in den meisten Fällen handelt es sich um Einbiegeunfälle.

Wie Adrian Stucki vom Tiefbauamt des Kantons Thurgau ausführt, sind rechtwinklig zueinander liegende Strassen in Kreiselsituationen zu bevorzugen. Der Kanton Thurgau habe diese Stelle ebenfalls im Auge, ein Projekt zur Verbesserung der Situation sei bereits angelaufen.

Gleich doppelt gefährlich wird es auf der Isliker Hauptstrasse. Sowohl die Einmündung aus der Gachnangerstrasse als vor allem auch jene aus dem Dorfweg sind oft Schauplatz von Unfällen. Schon viermal kam es bei diesen beiden Kreuzungen zu Unfällen mit Schwerverletzten.

Die Probleme sind erkannt. Ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für den Isliker Dorfkern wurde am 12. Dezember 2019 angenommen. Teil davon ist eine Neugestaltung des Strassenverlaufs, der die Situation entschärfen soll. Ungeachtet dessen will der Kanton Thurgau Sofortmassnahmen prüfen.

Eine Kreuzung mit schiefwinklig zueinander liegenden Strassen vor einem Bahnübergang: Dass diese Situation in Amriswil problematisch ist, lässt sich leicht erahnen. «Das gibt Druck auf die Autofahrer», sagt Adrian Stucki vom Tiefbauamt. Gerade wegen der relativ langen Schliessungszeiten des Bahnübergangs. Entsprechend viele Unfälle werden mitten auf der Kreuzung registriert.

Dem Druck geben Autofahrerinnen und Autofahrer in Ost-West-Richtung teilweise auf unüberlegte Weise nach. Wenn sich die Autos von Osten herkommend (in der Karte von rechts) vor der Kreuzung stauen, weil die Barriere geschlossen ist, kommt es zu Überholmanövern von Lenkerinnen und Lenkern, die geradeaus fahren wollen. Von Süden (in der Karte von unten) herkommende Autos werden dabei leicht übersehen.

Das Problem sei bekannt, aber Lösungen zu finden äusserst schwierig. Eine Studie werde derzeit ausgearbeitet.

Gleich fünfmal kam es hier zwischen 2011 und 2019 zu einem Unfall mit Schwerverletzten, das letzte Mal im August 2019. Auffallend oft geschehen die Unfälle auf der (nord-)westlichen Seite. Das Problem seien auch hier die schiefwinklig auftreffenden Strassen. Gemäss Stucki vom Tiefbauamt sei bereits eine Studie in Arbeit, um Verbesserungen im Rahmen einer Sanierung zu erzielen.

Ein weiterer Kreisel bei dem es oft zu Unfällen kommt. Auch hier sind die schiefwinklig auf den Kreisel treffenden Strassen Teil des Problems. «Die Geometrie ist nicht ideal», sagt Stucki. Hier habe man bereits Entwürfe für eine Neugestaltung erhalten, auch weil das Ende der Lebensdauer des Kreisels bald erreicht sei. Allenfalls müsse man noch Zusammenhänge mit Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm prüfen.

Eine weitere gefährliche Kreiselsituation zeigt sich in Münchwilen. Diese wird durch eine Bahnlinie noch komplexer. «Wir haben letztes Jahr eine Studie aufgegleist, die nun ausgearbeitet werden soll. Wegen der Abhängigkeiten zur Bahn ist das aber aufwendig», sagt Stucki vom Thurgauer Tiefbauamt. Er ergänzt: «Der Kreisel ist weit vorne auf der Prioritätenliste.»

Gefährliche Kreisel sind keine Thurgauer Eigenheit, es gibt sie auch im Kanton St.Gallen. So zum Beispiel der Schwanenkreisel in Wil. Hier kommt es gemäss Werner Lendenmann, Leiter Verkehrstechnik bei der Kantonspolizei St.Gallen, immer wieder zu Rückstau. «Aufgrund von Unaufmerksamkeit ereignen sich in der Folge in den Rückstaubereichen oft kleinere Auffahrunfälle.»

Auch zwei Fussgängerunfälle mit Schwerverletzten zeigt die Statistik, 2017 und 2019. Wenn die Zahlen für 2020 aufgearbeitet und erfasst sind, wird zudem ein Unfall mit Todesfolge vermerkt worden sein. Im September stürzte ein 75-jähriger Velofahrer und verstarb später im Spital.

Bei Kreiseln spiele die Geometrie eine gewichtige Rolle, so Lendenmann. Nicht rechtwinklig aufeinander treffende Strassen führen oft zu Problemen. «Schleifende Einfahrten sind immer heikel», sagt der Leiter Verkehrstechnik. In der Vergangenheit hat man versucht, die Situation insbesondere für Velofahrerinnen und Velofahrer zu verbessern, unter anderem mit speziellen Bodenmarkierungen.

Für Ortskundige wenig überraschend taucht auch die Situation an dieser Kreuzung zwischen Rickenbach und Kirchberg im Industriegebiet Stelz in der Statistik auf. Das Einbiegen auf die Hauptstrasse und das Abbiegen von dieser bereitet offenbar öfter Probleme. Die freie Strecke und eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern auf der Hauptstrasse dürften Teil der Erklärung sein. Neben mehreren Schwerverletzten kam es im November 2014 auch zu einem Unfall mit Todesfolge.

Weil im Gebiet Stelz zusätzliche Überbauungen geplant sind, ist eine Anpassung an der Strassenanlage inklusive dieses Anschlussknotens sowieso notwendig, wie Lendenmann ausführt.

Zu einer Häufung von Unfällen kommt es auch beim Autobahnanschluss in Oberbüren, in beide und von beiden Richtungen. Auch Schwerverletzte sind an dieser Stelle mehrfach zu beklagen. Ursache dafür ist eine Kombination aus starkem Verkehrsaufkommen und Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich davon unter Druck setzen lassen.

Werner Lendenmann erklärt das an einem Beispiel: «Wenn Sie morgens von St.Gallen herkommend in Oberbüren die Autobahn verlassen und in Richtung Uzwil fahren möchten, kommen Sie fast nicht von der Ausfahrt auf die Hauptstrasse, weil sich keine Lücke bietet.» Dann würden die Lenkerinnen und Lenker der nachfolgenden Autos ungeduldig, jemand lässt sich drängen und schon kommt es zum Unfall. Manche Autofahrerinnen und Autofahrer würden deshalb statt links abzubiegen, rechts abbiegen und den nahe gelegenen Kreisel umrunden. So müssen sie keine Fahrspur überqueren. «Das ist verkehrstechnisch zwar nicht ideal, aber lieber so, als einen Unfall verursachen», sagt Lendenmann.

Die Situation beim Autobahnanschluss in Gossau ist gemäss Lendenmann ähnlich. Er ergänzt: «Es passiert gerne bei Autobahnausfahrten, dass jemand rechts schaut und Autos von links nicht sieht oder umgekehrt.»

Zudem komme es auch immer mal wieder zu Auffahrunfällen, weil nachfolgende Autolenkerinnen und Autolenker ebenfalls bereits links und rechts auf den Verkehr achten und dabei das Abbremsen des vorderen Autos nicht bemerkten. In der Tat lässt sich eine solche Häufung beispielsweise bei der Ausfahrt von Wil herkommend beobachten.

Diese Situation bei der Post Bruggen ist Fahrschülerinnen und Fahrschülern bestens bekannt. Weil die Zürcherstrasse in diesem Bereich kurzzeitig doppelspurig ist, können Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer von der Fürstenlandstrasse (im Kartenausschnitt gelbe Strasse von rechts) auch dann einbiegen, wenn von rechts Verkehr kommt.

Trotzdem – oder gerade deswegen – kommt es an dieser Kreuzung oft zu Unfällen. Bei der Stadtpolizei St.Gallen ist die Stelle als Unfallschwerpunkt erkannt. Ein Anpassungsprojekt ist gemäss Dionys Widmer, Stellvertretender Leiter Kommunikation bei der Stadtpolizei, in Vorplanung.

Der St.Galler Marktplatz ist ein Knotenpunkt im öffentlichen Verkehr und für viele Pendlerinnen und Pendler Start- oder Endpunkt ihres Arbeitswegs. Immer wieder kommt es hier zu Fussgängerunfällen, wie die gelben Markierungen im Kartenausschnitt zeigen. Einmal im Beobachtungszeitraum gar mit Todesfolge.

Die Unfallhäufung ist der Stadtpolizei bekannt. Nach der Definition handle es sich zwar nicht um einen Unfallschwerpunkt. «Schwerpunkte werden anhand der Kriterien Unfallschwere, Betrachtungszeitraum, Ortslage, Strassentyp, Verkehrs- beziehungsweise Konfliktsituation sowie dem Netzbereich erkannt», erklärt Widmer. Bei der Neugestaltung des Marktplatzes werde die Häufung aber dennoch berücksichtigt.

Die Komplexität der Situation bei der Haltestelle Schülerhaus ist auf den ersten Blick ersichtlich. Wer von Norden herkommt, muss erst eine Steigung und an deren Ende die Gleise der Trogenerbahn überwinden. Und dabei auch noch ein Auge auf den Verkehr werfen, der von Süden herkommt. Mehrere Unfälle, darunter auch zwei mit Schwerverletzten, sind die Folge. Dieser Unfallschwerpunkt sei erkannt, sagt Widmer von der Stadtpolizei. Auch hier sei ein Anpassungsprojekt in Vorplanung.

Am Bahnhof Rapperswil sind gemäss Lendenmann von der Kantonspolizei St.Gallen gleich zwei Situationen von Interesse. Die eine gleich vor der Zufahrt auf den Seedamm, die andere direkt beim Bahnhofsplatz. Dass es hier zu vielen Auffahrunfällen komme, sei typisch. Im Staubereich vor Lichtsignalanlagen seien Autolenkerinnen und Autolenker oft ungeduldig und liessen sich leicht ablenken. Das gelte insbesondere direkt beim Bahnhofsplatz. Da laufe rundherum einfach viel. Immerhin: «Meistens sind die Tempi nicht sehr hoch, es bleibt oft bei Sachschaden», sagt Lendenmann. Trotzdem kam es hier in den Jahren 2011 bis 2019 zu fünf Schwerverletzten.

So haben wir die Unfallhotspots eruiert Der Bund stellt die Daten aller registrierten Unfälle mit Personenschaden der Jahre 2011 bis 2019 zur Verfügung. Um Strassenabschnitte mit besonders vielen Unfällen zu erkennen, haben wir ein Netz von 100 x 100 Metern über die Schweiz gelegt. In den so entstandenen Kacheln haben wir die Unfälle gezählt und jene Kacheln mit den meisten Unfällen gesammelt. Anschliessend haben wir das gleiche Netz noch weitere dreimal leicht verschoben über die Schweiz gelegt und auf andere Hotspots geachtet. So vermeiden wir, dass eine Häufung unter unserem Radar bleibt, weil die Kachelgrenze mitten durch einen solchen Hotspot läuft und die Häufung links und rechts davon alleine zu gering ist. Die eruierten Stellen haben wir einzeln analysiert und Experten der Kantone Thurgau und St.Gallen dazu befragt – im Appenzellerland waren nur kleinere Häufungen zu beobachten. Dabei wurden einzelne Punkte wieder entfernt, weil zum Beispiel Massnahmen getroffen wurden, deren Auswirkungen noch nicht ganz geklärt sind, oder weil der Grund für die Unfallhäufung bereits beseitigt wurde. Zwei solcher Beispiele sind nachfolgend aufgeführt. (rus)

Die Auswertung der Zahlen hat auch die unten abgebildete Situation in Mattwil, Gemeinde Birwinken, als Ort mit einer Unfallhäufung ergeben. 15 Unfälle sind hier zwischen 2011 und 2019 passiert, dreimal mit Schwerverletzten, einmal gar mit Todesfolge. Auch Jan Ulrich, der ehemalige deutsche Radprofi, verunfallte hier.

Doch ein Blick auf die Jahre, in denen die Unfälle geschahen, zeigt: Die allermeisten Unfälle datieren aus den Jahren 2012, 2013 und 2014. Danach sind es nur noch zwei. Das hat seinen Grund: Seit Sommer 2015 fliesst der Verkehr hier durch einen Kreisel, nicht mehr über eine Kreuzung. Seither sind Unfälle eine Seltenheit. Das habe auch rentiert, sagt Stucki vom Thurgauer Tiefbauamt, weil volkswirtschaftliche Unfallkosten im grossen Ausmass hätten vermieden werden können.

Ebenfalls eine Wirkung erhofft man sich von Massnahmen, die bei der Einmündung der St.Gallerstrasse in die Landstrasse in Amriswil getroffen wurden. «Wir haben die Mittelinseln verbreitert, was die Autolenker zum Verlangsamen veranlasst», erklärt Stucki. Weil die Massnahmen noch relativ neu sind, will er noch kein Fazit ziehen. Dafür brauche es erst eine repräsentative Anzahl an Messjahren.