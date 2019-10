Im Thurgau soll sich der Denkmalschutz künftig in der Regel auf das Äussere eines Gebäudes beschränken. Der Grosse Rat hat eine entsprechende Motion mit 80 gegen 28 Stimmen erheblich erklärt.

Der Grosse Rat hat entschieden: Denkmalschutz soll es im Thurgau nur noch für die Gebäudehülle geben Im Thurgau soll sich der Denkmalschutz künftig in der Regel auf das Äussere eines Gebäudes beschränken. Der Grosse Rat hat eine entsprechende Motion mit 80 gegen 28 Stimmen erheblich erklärt. Christian Kamm

Nach der Wahl zum Nationalrat am Sonntag schon der nächste Erfolg für Manuel Strupler (SVP): Zusammen mit Pascal Schmid brachte er im Grossen Rat eine Motion zur Denkmalpflege durch. (Bild: Andrea Stalder)

Dass der parlamentarische Vorstoss der beiden Weinfelder SVP-Kantonsräte Manuel Strupler und Pascal Schmid gute Chancen haben würde, war allgemein erwartet worden. Ein derart klares Votum für die Abschwächung des Denkmalschutzes im Kanton Thurgau kommt aber dennoch überraschend. Die bürgerlichen Parteien haben sich praktisch geschlossen für die Motion ausgesprochen - mit vereinzelten Abweichlern bei CVP und FDP.

«Kein zweiter Ballenberg»

Wie schon die Motionäre selber in ihrem Vorstoss wurde auf dieser Ratsseite argumentiert, dass die weitreichenden Eingriffe der Denkmalpflege mit den zunehmenden raumplanerischen Verdichtungszielen kollidierten. Diese Zielkonflikt gelte es zu mindern und weniger auf dem Buckel der Eigentümer auszutragen. Man wolle eine Denkmalpflege mit Augenmass. «Der Thurgau darf kein zweiter Ballenberg werden», so Strupler und Schmid in ihrer Motionsbegründung.

Verhältnismässigkeit sichergestellt

Auf der linken Ratsseite kämpften SP und Grüne geschlossen aber vergeblich gegen den Vorstoss. Die Verhältnismässigkeit im Vorgehen der Denkmalpflege sei schon mit dem heutigen Gesetz sichergestellt. In Wahrheit hätten die Motionäre nicht die raumplanerische Verdichtung im Auge, sondern wollten die Denkmalpflege schwächen. «So landen wir am Ende beim Disneyland und nicht beim Ballenberg», kritisierte Elina Müller (SP, Kreuzlingen).