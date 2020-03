Der Gossau Zoo ist aufgrund der Corona-Massnahmen zu: Die Tiger störts nicht, sie schauen Pony-TV Der Walter-Zoo in Gossau ist für Besucher derzeit geschlossen. Das hat auch Auswirkungen auf die Tiere. Ines Biedenkapp 28.03.2020, 05.00 Uhr

Die Tiger im Walter-Zoo nehmen die derzeitige Ruhe gelassen.





Bild: Nik Roth

Der Parkplatz des Walter-Zoos in Gossau ist leer. Keine Menschentraube an der Kasse. Ein unwirklicher Eindruck. Normalerweise kommen an einem sonnigen Märztag unter der Woche bis zu 450 Besucher in den Zoo. Aufgrund der Massnahmen gegen das Coronavirus hat der Zoo derzeit jedoch geschlossen.