Der Gentleman im Minenfeld: Der designierte St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann steht vor einem schwierigen Jahr Ein Gesundheitsdirektor, der keiner sein wollte. Ein Regierungspräsident, der sich gern zurücknimmt. Was bedeutet das für den Kanton St.Gallen, in dem die Spitallandschaft im kommenden Jahr umgepflügt werden soll? Noemi Heule und Adrian Lemmenmeier 18.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er gilt als besonnener Politiker. Kritiker finden aber, dem CVPler Bruno Damann fehle der Biss. Bild: Benjamin Manser

Bruno Damann meidet die grosse ­Bühne. «Meine Person stelle ich nicht in den Vordergrund», sagte er in einem Interview. «Ich muss nicht ständig in der Presse sein», in einem anderen. Im kommenden Jahr aber wird der 63-jährige Gossauer mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen als alle andern St.Galler Regierungsräte. Denn heute wird Bruno Damann zum Regierungspräsidenten gewählt.

Kommt dazu, dass Damann ab Juni dem Gesundheitsdepartement vorsteht. Auch diese Rolle hat er nicht gesucht. Der Mediziner hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er in seiner letzten Amtsperiode lieber das Volkswirtschaftsdepartement weitergeführt hätte. Jetzt übernimmt er jene Abteilung, in der angesichts der geplanten Spitalschliessungen wenig Lorbeeren zu holen sind. Und das zu einem Zeitpunkt, da die Coronapandemie noch nicht ausgestanden ist.

Ein Gesundheitsdirektor, der keiner sein wollte. Ein Regierungspräsident, der sich gern zurücknimmt. Was bedeutet das für den Kanton St.Gallen, in dem die Spitallandschaft im kommenden Jahr umgepflügt werden soll? Und wie tickt der Mann, der in dieser umstrittenen Angelegenheit dem Parlament Paroli bieten soll?

Besonnen, bescheiden, schwer zu konfrontieren

Damann ist kein Mann der grossen Worte. Und auch keiner der grossen Schlagzeilen. Die Berichte über seine ersten vier Jahre in der Pfalz ähneln sich jedes Jahr, wenn die Ostschweizer Medien ihre Zeugnisse für die Regierungsräte vergeben: Kein Vielredner, sondern ein stiller Schaffer; kein Blender, sondern ein Beobachter; kein Ellbögler, sondern ein Gentleman; kein Leader, sondern eher ein Verwalter. Ein Mann, dem die Bescheidenheit besser stehe als der Bluff. Die Bewertungen reichen von unterschätzt bis hin zu unscheinbar.

Bruno Damann – hier 2016 nach seiner Wahl in die Regierung – wird ab Juni häufiger im Scheinwerferlicht stehen. Urs Bucher (28. Februar 2016)

Walter Gartmann, SVP-Präsident Kanton St.Gallen.

Regina Kühne

Raphael Frei, Präsident FDP Kanton St.Gallen. Benjamin Manser

Hört man sich bei Weggefährten und Parlamentsmitgliedern um, fällt immer wieder dasselbe Adjektiv: besonnen. So politisiere der CVPler, so trete er als Chef, als Mensch auf. Er spucke keine grossen Töne, presche nicht unnötig vor, wäge ab. SVP-Präsident Walter Gartmann beschreibt Damann als «nachhaltigen Politiker» und «menschlich guten Typen». FDP-Präsident Raphael Frei als «richtigen Schaffer», für den Taten nicht Worte zählten.

Barbara Gysi, SP-Nationalrätin aus Wil. Urs Flueeler / KEYSTONE

Kritiker beurteilen Damanns Zurückhaltung weniger positiv. Er sei zu mild, habe zu wenig Biss für einen Exekutivpolitiker, hört man da und dort. Gewerkschafterin und SP-Nationalrätin Barbara Gysi, die Damann wegen der zögerlichen Einführung von Musterverträgen für Care-Migrantinnen schon «Arbeitsverweigerung» vorgeworfen hat, sagt, Damann scheue die Auseinandersetzung. Er versuche lieber, es allen Recht zu machen, statt sich der politischen Konfrontation zu stellen. Ein Vorwurf, der hinter vorgehaltener Hand mehrfach zu hören ist.

Dass er auch die harte Linie fahren kann, hat der Volkswirtschaftsdirektor im Toggenburger Bergbahnenstreit gezeigt. Als sich die beiden Bahngesellschaften nicht auf ein gemeinsames Winterticket einigen konnten, drehte Damann den Geldhahn zu. Zum Schlichter wurde er deswegen bekanntlich nicht. Die Fronten zwischen den beiden Toggenburger Bergbahnen bleiben hart wie der Fels der Churfirsten.

In Wahlen stets erfolgreich

Damann selber zeigte sich bisher weder streitlustig noch streitbar, was ihm die Stimmbürger im März mit dem besten aller Wahlresultate verdankten. Mit 68766 Stimmen wählte das St.Galler Stimmvolk den CVP-Regierungsrat im ersten Wahlgang wieder ins Amt, der Zweitplatzierte Marc Mächler folgte mit rund 2000 Stimmen Abstand.

Bei Wahlen machte Damann bereits in der Vergangenheit eine gute Figur. Angefangen in seiner Zeit in der Lokalpolitik. 2012 wurde er glanzvoll in den Gossauer Stadtrat gewählt. Er übertrumpfte sogar einen amtierenden Parteikollegen um fast 4000 Stimmen. Im selben Jahr schaffte er den Sprung in den Kantonsrat. Zuvor sass er sieben Jahre lang im Gossauer Stadtparlament, schaffte in den Kommunalwahlen 2008 gar das beste Resultat und wurde im Jahr darauf einstimmig zum Parlamentspräsidenten gewählt.

Zwei gescheiterte Kandidaturen für den Nationalrat unterbrachen Damanns Triumphzug, bevor er sich in den Regierungswahlen seiner bisher grössten politischen Herausforderung stellte.

Im Schatten von Benedikt Würth

An der Seite von Beni Würth ging Damann vor vier Jahren in den Wahlkampf. Als «starkes Doppel» wurde das Zweierticket beworben, als «gutes Gespann» bezeichnete Damann die Allianz. In Würths Windschatten schaffte der einstige Leichtathlet den Sprung in die Regierung beim ersten Anlauf, während Verfolger Marc Mächler nochmals antreten musste.

Böse Zungen behaupten, Damann habe sich nie ganz aus dem Schatten seines 11 Jahre jüngeren Parteikollegen lösen können. Parlamentarier witzeln, Damann frage vor jeder Entscheidung erst Beni Würth nach Rat. Beide CVP-Regierungsräte sind in Mörschwil aufgewachsen. Wie Damann vor vier Jahren im Wahlkampf erklärte, machten bereits ihre Vorväter gemeinsame Sache: «Benis Urgrossvater verkaufte meinem Urgrossvater vier Aren Garten in Mörschwil.»

«Ein starkes Doppel» - Bruno Damann und Benedikt Würth an einer Wahlkampfveranstaltung 2015. Ralph Ribi (28. Dezember 2015)

Als Sportarzt des FC St.Gallen war Damann jahrelang Teil der hochemotionalen Fussballwelt. Doch er sei nicht der Typ, der dem Sitznachbar um den Hals falle, wenn die Espen ein Tor schiessen, sagte er in einem Interview.

«Ich freue mich eher innerlich.»

Die Enttäuschung über den Ausgang der Departementsverteilung vor zwei Wochen konnte Damann indes nicht verbergen: Die Schultern sackten noch etwas tiefer als üblich, die Augen verengten sich hinter den Brillengläsern, das stets milde Lächeln stand schief im Gesicht. Er hatte im Wahlkampf klar gemacht, dass er lieber nicht ins Gesundheitsdepartement wechseln wollte. Ärzte seien in dieser Sache befangen, sagte er. Dennoch sah die Mehrheit der Regierung den Mediziner berufen für das strittige Departement.

Kein Mann der grossen Emotionen: Mannschaftsarzt Bruno Damann 2013 neben Trainer Jeff Saibene an der Seitenlinie. In diesem Spiel gelingt den Espen der grosse Coup. Sie gewinnen auswärts 4:2 gegen Spartak Moskau - und ziehen überraschend in die Gruppenphase der Europa League ein. Urs Bucher (29.August 2013)

Heute räumt Damann ein, dass sein medizinisches Wissen in Gesundheitsfragen Vorteile bringe. Er weist aber darauf hin, dass das Gesundheitswesen aus weit mehr bestehe als nur aus Ärzten. Und auch die Anliegen innerhalb der Ärzteschaft, jene der Praktiker oder Spitalärzte, könnten auseinandergehen. In einigen Ostschweizer Spitälern – Rorschach, Flawil, St.Gallen und Herisau – hat Damann während seiner Wanderjahre als Assistenzarzt praktiziert. Zuletzt war der Mitbegründer des Gossauer Ärztehauses als Praktiker tätig, bevor er die Praxis mit seinem Eintritt in die Regierung aufgab.

Ein Arzt soll das Gesundheitswesen kurieren

Nun also zurück zu den Wurzeln, nicht als Assistenzarzt am unteren Ende der Hierarchie, sondern als Gesundheitschef. Als Heilsbringer für das marode St.Galler Spitalwesen, während gleichzeitig eine zweite Coronawelle droht. Nebenbei warten die Regierungsgeschäfte. Dass das Tandem aus Präsidium und Gesundheitsdirektion in diesem ausserordentlichen Jahr besondere Herausforderungen mit sich bringen, liegt auf der Hand.

Damanns Befürworter sehen deshalb in seiner ruhigen Art einen Trumpf. «In diesen stürmischen Zeiten ist er der richtige Mann fürs Präsidium», sagt etwa Walter Gartmann. Es brauche einen Zuhörer, keinen, der polarisiere. Und:

«Das Gesundheitswesen ist dermassen krank, dass es wohl nur ein Arzt retten kann.»

Ein Arzt soll es richten. Bruno Damann 2012. Ralph Ribi (12.März 2012)

Bettina Surber, SP-Co-Fraktionspräsidentin

Regina Kühne

SP-Co-Fraktionschefin Bettina Surber gibt sich vorsichtig optimistisch: «Ich gehe davon aus, dass Bruno Damann das Amt mit dem nötigen Effort angeht.» Die Leitung des Gesundheitsdepartement erfordere aber aktuell einen Extraeinsatz. Vorgängerin Heidi Hanselmann sei schliesslich bekannt dafür, dass in ihrem Büro oft bis spätnachts die Lichter brennen.

Nicht nur sein medizinisches Wissen könnte für Damann von Vorteil sein. Der 63-jährige Weinliebhaber, der sich nie um Lorbeeren scherte, muss sich keiner Wiederwahl mehr stellen. Dass ihn nach allfälligen Spitalschliessungen kein Glanzresultat mehr erwarten dürfte, zeigt das Beispiel von Parteikollege Anton Grüninger. Der Vorgänger Heidi Hanselmanns wurde 2004 abgewählt, nachdem er angekündigt hatte, Spitäler zu schliessen.

Eine Volksabstimmung könnte Damann aber sehr wohl blühen; dass die Spitalvorlage dereinst an der Urne entschieden wird, ist wahrscheinlich. Dann müsste sich der Wenigredner doch noch zum Verkäufer verbiegen. Die nächste Amtszeit will Damann jedenfalls noch zu Ende bringen – «sofern es die Gesundheit zulässt», sagt er. Kein beiläufiger Satz beim fünffachen Familienvater. Bereits zu Beginn seiner ersten Amtszeit zwang ihn ein Herzinfarkt zur Pause.

Im Gegensatz zu Hanselmann steht Damann hinter der fertigen Spitalstrategie und muss sie vor Parlament und Verwaltungsrat nicht contre coeur vertreten, sondern umsetzen. Dennoch: Im Konfliktfeld der Spitaldebatte ziehen sich die Frontlinien nicht nur durch die Parteienlandschaft, sondern wegen regionalpolitischer Befindlichkeiten teils quer durch die Parteien. In diesem Minenfeld wird der Mann ohne scharfe Kanten auch anecken müssen.