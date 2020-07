Serie Der Friedensapostel aus dem Thurgau Serie «Thurgauer Köpfe» (2): Der Arboner Max Daetwyler (1886–1976) kämpfte als Dienstverweigerer und Friedensapostel gegen den Krieg. Und traf 1932 Gandhi in Genf. Christian Kamm 17.07.2020, 05.30 Uhr

Friedensaktivist Max Daetwyler reiste mit einer weissen Fahne an die Schauplätze internationaler Politik. Reto Martin

Am 5. August 1914, um 11.30 Uhr, stellte Max Daetwyler sein Leben auf den Kopf. Das Regiment des bis dahin als «guter Patriot» und «tadelloser Soldat» geltenden Arboners stand zur Vereidigung auf dem Kasernenplatz Frauenfeld. Die Zeiten waren ernst. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen und auch die Schweiz mobilisierte die Armee.

Dann tat Füsilier Max Daetwyler, der bereits sechs WKs absolviert hatte, was niemand von ihm erwartet hätte. «Ich gab meinem Nebenmann das Gewehr», schrieb er später im Lebensrückblick, «ging im Laufschritt gegen die Tribüne, wo die Offiziere und die Feldprediger versammelt waren, und rief mit lauter Stimme: ‹Ich bin gegen den Krieg, ich schwöre nicht!›»

Unbeschwerte Kindheit in Arbon

Noch heute kann man sich lebhaft vorstellen, dass diese Botschaft wie eine Bombe auf dem Kasernenplatz eingeschlagen haben muss. In seiner Rückschau schrieb Daetwyler:

«Ich hatte keine Ahnung, ob mein Protest irgendwie einen Erfolg auslösen werde.»

Die unmittelbaren Folgen allerdings liessen nicht lange auf sich warten. Max Daetwyler wurde sofort verhaftet.

Woher kam dieser Mann, der es als Einzelner mit der Armee und der Staatsmacht aufnahm und sein weiteres Leben in das unbedingte Engagement für den Weltfrieden investierte? «Wie ein mittelalterlicher Wallfahrer mutete er an, auch nonverbal, durch seine hagere grosse Gestalt, den Bart, das Béret auf dem Kopf, das geschnürte Bündel», heisst es in einem Nachruf von 1976. Der Thurgauer mit dem wohl ungewöhnlichsten Lebensweg im 20. Jahrhundert wurde, wie er selbst einst schrieb, «in einem grossen Gasthaus an einem grossen See» geboren.

Kellner in Rom, Paris und London

Mit dem Gasthaus ist das renommierte Hotel Baer in Arbon gemeint, das seine Eltern führten, mit dem See natürlich der Bodensee. Seine Kindheit sei unbeschwert gewesen, heisst es, die Schule aber eher Nebensache. Der kleine Max war etwa der Ansicht, dass es falsch sei, Aufgaben zu machen:

«Ich hatte zu Hause Wichtigeres zu tun.»

Es folgten eine Lehre als Textilkaufmann in Wattwil und anschliessend der Wechsel ins Hotelgewerbe. Daetwyler kellnerte in Rom, Paris, London und später wieder in Hotels in der Schweiz. Als er im August 1914 zum Aktivdienst aufgeboten wurde, war er Geschäftsführer im angesehenen «Ratskeller» in Bern.

«Unzurechnungsfähiger Psychopath»

Zwei Tage nach seiner Verhaftung auf dem Kasernenplatz Frauenfeld ist Max Daetwyler in die Psychiatrische Klinik Münsterlingen eingewiesen worden, wo man ihn zum «unzurechnungsfähigen Psychopathen» erklärte. Aus der Armee wurde er ausgeschlossen.

Fortan lebte Daetwyler für den Pazifismus, gründete eine Friedensarmee, sammelte Spenden, verteilte Flugblätter, sprach auf Versammlungen und ging so als der «Friedensapostel» in die Schweizer Geschichte ein. Ein Apostel allerdings, der vielen als seltsamer, kauziger und starrsinniger Wirrkopf galt − wegen seines penetranten Pazifismus oft belächelt.

Nur Gandhi wollte sich mit ihm treffen

Sein Engagement basierte auf der christlichen Botschaft der Nächstenliebe. Die Gewalt des Staates und dadurch verursachte Kriege standen dazu im Widerspruch:

«Als Soldat bin ich Teil des Krieges. Keine Soldaten, kein Krieg.»

Daetwyler wurde wiederholt verhaftet und für drei Monate erneut psychiatrisch interniert, diesmal im Zürcher Burghölzli. Er hat im Verlauf seiner Mission rund 10000 Kilometer auf Friedensmärschen zu den Machtzentren im In- und Ausland zurückgelegt.

Vom Capitol in Washington D.C. bis zum Roten Platz in Moskau

Er verteilte Broschüren vor dem Völkerbundspalast in Genf, dem Brandenburger Tor oder dem Capitol in Washington und war mit seiner weissen Fahne auch auf dem Roten Platz. Allerdings: Audienzen gewährten die Politgrössen jener Zeit dem Thurgauer Friedensaktivisten keine. Mit einer Ausnahme: 1932 traf Max Daetwyler Gandhi in Genf.

Zeitgenossen fielen sein Mutterwitz und seine Bauernschläue auf und ein heiliger Zorn in den Reden gegen den Krieg. Und Daetwyler hatte Sinn für Humor. Als sich ein Publizist zum Satz verstiegen hatte, der Daetwyler sei kein Pestalozzi, Dunant oder Gandhi, da schrieb er ihm:

«Es genügt vollkommen, dass ich Daetwyler bin, und bleibe bis ans Ende.»

Hans Geisser, langjähriger Präsident des Historischen Museums im Schloss Arbon, im Interview über Max Daetwylers Beziehung zu Arbon.

Nachgefragt

Hans Geisser, langjähriger Präsident des Historischen Museums im Schloss Arbon. me

Max Daetwyler ist in Arbon aufgewachsen. Hatte er später auch noch eine Beziehung zum Oberthurgauer Städtchen?

Hans Geisser: Das hatte er. Max Daetwyler pflegte lebenslange Briefkontakte mit ehemaligen Arboner Schulkameraden und nahm auch an den Klassentreffen teil. Und er war am politischen Geschehen im damals noch «roten Arbon» interessiert. Im Daetwyler-Dossier des Historischen Museums im Schloss findet sich zum Beispiel ein empörter kurzer Brief zum Abbruch des Hotels Baer im Jahr 1962. Der Vergleich mit der heutigen «Metropol»-Diskussion liegt nahe.



Daetwylers Eltern hatten das Hotel Baer, den Vorläufer des Metropol, geführt.

So ist es. Sein Vater hatte das Hotel vom Erbauer übernommen. Zwei Generationen Daetwyler − nach dem Tod des Vaters dann der Bruder von Max − führten das Hotel Baer sehr erfolgreich.



Gibt es in Arbon noch etwas, das an Daetwyler erinnert?

1996 fand im Bundesarchiv in Bern eine Daetwyler-Ausstellung unter dem Patronat des Bundesrats statt. Ein Jahr später ist es uns gelungen, diese Ausstellung nach Arbon zu holen. Das war eine der bestbesuchten, die wir im Schloss je gehabt haben. Seit damals bestehen auch enge Kontakte zu Max Daetwyler junior, heute ein hochbetagter Mann. Durch diese Kontakte entstand im Laufe der Jahre ein umfangreiches Archivdossier Daetwyler.



In seiner späteren Wohngemeinde Zumikon wurde ein Denkmal errichtet. Warum gibt es das nicht in Arbon?



Das Denkmal in Zumikon ist ein Auftragswerk der Max-und-Clara-Daetwyler-Stiftung. Clara war die Schwester von Max junior. Eingeweiht wurde die mannshohe Bronzestatue übrigens von der ehemaligen Bundesrätin Elisabeth Kopp. Ein kleineres Gussmodell ist im Besitz der Museumsgesellschaft Arbon − das hat uns Max junior geschenkt. In Arbon ist man mit Denkmälern allgemein zurückhaltend. Nur Thomas Bornhauser und Adolph Saurer haben eines.

Wie standen die Arboner Zeitgenossen zu diesem speziellen Sohn ihrer Stadt: Empfand man ihn als peinlich? Oder hat man Daetwyler im Gegenteil sogar bewundert?



Max Daetwyler ist mehrmals in Arbon aufgetreten. Ich habe das quasi von klein auf miterlebt und kann mich sehr gut an einen Auftritt unten am See erinnern oder beim Saurer-Eingang am Feierabend. Im Laufe der Zeit wurde Daetwyler für die einen zu einem helvetischen Original, für andere war er einfach ein Sonderling, der belächelt wurde. Immerhin aber mit einem gewissen Respekt für sein lebenslanges Engagement. (ck)