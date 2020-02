Interview Weinliebhaber, Chaot, Pianist: Manuel Bischof aus Sulgen hat sich mit französischen Weinen einen Namen gemacht Der Sulger Manuel Bischof ist einer der grössten Importeure von Weinen aus dem Languedoc in der Schweiz. Interview: Florian Beer 22.02.2020, 12.00 Uhr

«Ich muss vorsichtig sein, wann ich mir was gönne – meine Frau hat mir Mitternachts-Snacks verboten.» – Der Sulger Weinhändler Manuel Bischof hat immer eine Flasche Rosé und ein gutes Stück Käse im Kühlschrank. Bild: Donato Caspari

Was macht für Sie einen guten Wein aus?

Ehrlichkeit. Ein guter Wein muss sauber und naturnah hergestellt werden, ohne Zusatzstoffe oder weitere Hilfsmittel. Die meisten Weine auf dem Markt sind Industrieweine, hergestellt, um möglichst vielen Menschen zu schmecken – ohne Ecken und Kanten. Unter einem guten Wein verstehe ich aber, dass ich ihn entdecken muss. Er soll mich neugierig machen und nicht bereits im ersten Schluck schon alle seine Geheimnisse verraten. Das ist viel spannender, als einen vorhersehbaren Wein zu trinken. Ein Wein sollte zudem immer ein Begleiter eines schönen Moments sein. Ob der Winzer mit Herzblut an der Arbeit war oder nicht, schmeckt man.

Was fasziniert Sie am Weinhandel?

Man arbeitet mit Menschen zusammen, die mit viel Herzblut und grossen Emotionen ihrer Arbeit nachgehen. Wein bringt Menschen zusammen – egal ob Kunden oder Lieferanten. Ein guter Wein ist etwas Einzigartiges, hinter dem auch viel Arbeit steckt. Das ist für mich wie Musik. Kurioserweise schmeckt man bei einem guten Wein auch den Typ des Winzers heraus. Ein schmächtiger und sensibler Weinbauer wird bestimmt keinen schweren und hochprozentigen Wein herstellen. Das ist sehr faszinierend!

Was ist Ihre Henkersmahlzeit?

Auf jeden Fall etwas, zu dem ein guter Wein passt. Ich bin ein Genussmensch, also muss die Qualität top sein.

«Vielleicht Spaghetti mit Trüffel. Etwas aus dem Wok. Oder etwas auf dem Tischgrill. Ach, es gibt so viele tolle Gerichte!»

Was ist immer im Kühlschrank?

Eine Flasche Rosé und ein gutes Stück Käse. Ich muss aber vorsichtig sein, wann ich mir das gönne – meine Frau hat mir Mitternachtssnacks verboten.

Haben Sie eine zweite Heimat?

Das Languedoc. Als junger Mann kam ich wegen der Musik in diese Region. Ich lernte einen Winzer kennen, der Schlagzeug spielte. Ich spielte Klavier und wir machten Musik. Ich lebte dort zwei Jahre lang, lernte Französisch. Pro Jahr reise ich zwischen acht und zehn Mal ins Languedoc, geschäftlich und privat. Heute sind wir einer der grössten Importeure von Weinen aus dem Languedoc in der Schweiz.

Das Languedoc im Süden Frankreichs Wikipedia

Was hat Sie vergangene Woche beschäftigt?

Letzte Woche wurde sehr vom Geschäftlichen dominiert. Wir stecken mitten in der Budget-, Event- und Jahresplanung und verhandeln mit den Winzern, wie viele Weine und neue Jahrgänge dieses Jahr zu uns kommen. Auch für die kommenden Jahrgänge werden bereits erste Verhandlungen getätigt. Demnächst reisen wir in die Weingegend Languedoc-Roussillon im Süden Frankreichs, um neue Weine zu probieren und mit den Weinbauern vor Ort die Verträge abzuschliessen.

Womit tanken Sie Energie?

Entweder am Meer im Languedoc oder zu Hause an meinem Flügel. Beim Klavierspielen kann ich mich sehr gut erholen und den Kopf freimachen. Am liebsten spiele ich Blues, ich schreibe aber auch vieles selber. Die Musik ist nebst dem Wein meine Leidenschaft.

Was mögen Sie am Winter?

Ich mag diese Jahreszeit sehr. Die lange Dunkelheit im Winter lädt dazu ein, gemütlich zu Hause ein gutes Glas Wein zu trinken, ein Feuer im Kamin anzumachen und keinen Druck zu verspüren, unbedingt rauszugehen.

Was war Ihr erster Traumjob?

Mein Vater und auch schon mein Grossvater waren beide Stahlhändler – also wollte ich auch unbedingt Stahlhändler werden. Vor allem der Aussendienst interessierte mich. Ich startete meine Karriere dann auch im Stahlhandel. Eines Tages kündigte ich aber, ging ohne einen konkreten Plan oder französische Sprachkenntnisse nach Südfrankreich und wechselte nach meinem Aufenthalt im Languedoc in den Weinhandel. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, Konzertpianist zu werden. Ich entschied mich dagegen, weil ich das Klavier als Hobby und Ausgleich behalten wollte.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

In einem Beruf, der strukturierte Arbeit verlangt. Als reiner Buchhalter hätte ich wenig Spass gehabt. Auch in einer Personalabteilung hätte ich wohl nicht meine berufliche Erfüllung gefunden. Ich bin vom Typ her eher ein Chaot und liebe es, mit Menschen zusammen zu arbeiten und gemeinsam etwas zu erreichen.

Ein kleines Gedankenspiel: Sie dürfen drei Personen an ein Abendessen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt alles mit am Tisch?

Charles Perez am Tisch zu haben wäre wunderbar, er ist Winzer im Languedoc. Meinen Bruder hätte ich auch gerne dabei. Und Napoleon III. Ich würde ihn gerne fragen, wie der Wein zu seiner Zeit war und was er bei der Zukunftsentwicklung beachten würde.

Haben Sie ein Morgenritual?

Ich bin gar kein Morgenmensch und habe deswegen kein spezielles Ritual.

Was steht als Nächstes auf Ihrer To-do-Liste?

Was das Geschäftliche anbelangt wollen wir unsere Firma nach einigen Personalwechseln auf solide Beine stellen und die absolute Nummer eins bei Languedoc-Weinen in der Schweiz bleiben und diese Position stärken. Privat würde ich gerne etwas Land im Languedoc erwerben. Am liebsten mit einem kleinen Schlössli drauf. Aber das ist mehr eine kleine Träumerei von mir.

Stellen Sie sich vor, Ihr Leben wird verfilmt. Wie lautet der Filmtitel und wer spielt sie?

Der Titel soll lauten: «Virtuos, unkonventionell, mit viel Herzblut zum Ziel».

«Ich würde mich selber spielen. Nach zwei Gläsern Wein könnte man sicher gut über die Darstellung lachen.»

Mit welcher Person würden Sie gerne mal einen Tag lang tauschen?

Mit dem Konzertpianisten Joja Wendt. Ich würde an diesem Tag gerne ein Konzert geben, direkt am Meer unter Palmen an einem Flügel. Das wäre auch eine nette Idee als Geschäftsevent.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Auf einen ungezwungenen Ausflug mit der Familie, ohne Termindruck oder sonstigen Verpflichtungen. Dann unternehmen wir gerne einen Spaziergang am Bodensee und krönen den Tag in einem guten Restaurant. Herrlich!