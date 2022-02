Häusliche Gewalt Er soll seine Frau bedroht haben. Zu den Frauenfelder Richterinnen und Richtern sagt der Beschuldigte: «Ich vertraue auf Ihr Bauchgefühl» Ein Thurgauer steht in Frauenfeld vor Gericht, weil er seine Noch-Ehefrau mehrfach bedroht und auch verletzt haben soll. Er streitet alles ab und sagt: Sie wolle sich an ihm rächen, weil sie durch die Scheidung ihre Aufenthaltsbewilligung verliere. Ida Sandl 18.02.2022, 05.30 Uhr

Ein Mann hält mit Gewalt die Hände einer Frau fest. Die Szene ist gestellt. Key/Maurizio Gambarini

Die Ehe war schlecht. Glücklich seien sie nur ganz am Anfang gewesen, damals in Venezuela, dem Heimatland der Frau. In der Schweiz hätten die Probleme angefangen, lautstarke Streitigkeiten waren an der Tagesordnung. «Nur verbal», sagt er. Sie dagegen wirft ihm vor, dass er ihr eine Pistole an den Hals gehalten und mit einem Elektroschockgerät herumgefuchtelt habe: «An Deiner Stelle würde ich jetzt Angst haben», soll er gesagt haben. Solche Szenen habe es oft gegeben. Er habe ihr eine Kopfnuss verpasst oder die Boxhandschuhe angezogen und versucht, sie zu schlagen. Dann hat sie ihn angezeigt.