Interview Der Appenzeller Kabarettist Simon Enzler über Marco Rima und Andreas Thiel, die an Coronademos auftraten: «Es ist nicht Aufgabe von Komikern, Politik zu machen» Der Innerrhoder Kabarettist Simon Enzler ist zurück auf der Bühne. Im Interview erklärt der 44-Jährige, warum er die coronabedingte Zwangspause positiv erlebt hat, was er von seinen Berufskollegen hält, die an Coronademos auftreten, und warum das Publikum ungehemmter lacht, wenn es eine Maske trägt.

Claudio Weder 25.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Enzler vor seinem Büro bei sich zu Hause in Schlatt-Haslen. Bild: Tobias Garcia

Nach der coronabedingten Zwangspause kehrte Simon Enzler vor einem Monat auf die Bühne zurück. Am Wochenende gastiert der 44-jährige Innerrhoder mit seinem Programm «wahrhalsig» in der Stuhlfabrik Herisau.

Wie lange waren Sie arbeitslos?

Simon Enzler: Ein halbes Jahr. Mein letzter Auftritt vor der Coronapause war am 4. März in Zürich. Insgesamt fielen 24 Auftritte ins Wasser.

Wie ist es, zurück auf der Bühne zu sein?

Ich habe mich riesig darauf gefreut. Es ist schön, wieder vor Publikum stehen zu können. Zudem ist mir in den vergangenen Monaten bewusst geworden, wie gern ich eigentlich unterwegs bin. Und wie sehr ich mich an bestimmte Rituale, wie zum Beispiel das Musikhören auf der Autobahn nach einem Auftritt, gewöhnt habe.

Waren Sie nervös, als Sie nach einem halben Jahr Pause wieder auf der Bühne standen?

Zugegeben: ja. Das Programm habe ich zwar schon Dutzende Male gespielt und während des Lockdowns immer wieder geübt. Trotzdem war es für mich wieder wie eine kleine Premiere. An meinem Befinden hat sich jedoch nichts verändert: Ich fühle mich auf der Bühne genauso gut wie zuvor.

Und das Publikum?

Von Berufskollegen höre ich oft, das Publikum sei zurückhaltender geworden. Das kann ich nicht bestätigen. Ich spüre, dass die Menschen Freude haben, dass eine gewisse Normalität zurück ist. So, dass sogar das Maskentragen nicht mehr als störend empfunden wird.

Die Maske hat ja auch Vorteile: Der Nachbar sieht nicht, dass man lacht. Das senkt die Hemmschwelle.

Wie haben Sie die auftrittsfreie Zeit erlebt?

Sehr positiv. Auf einen Schlag war die Gesellschaft entschleunigt, es hatte keine Flugzeuge mehr am Himmel, das Wasser wurde sauberer, die Menschen wurden aufmerksamer, die Solidarität nahm zu.

Es störte Sie nicht, dass Sie nicht auftreten konnten?

Zugegeben war ich so beschäftigt, dass ich gar keine Zeit hatte, mich über meine eigene Arbeitslosigkeit aufzuregen. Ich verbrachte viel Zeit mit meiner Familie, ging Fischen oder schrieb Texte für Radiosendungen oder Magazine.

Andere litten an chronischer Langeweile.

Das kann ich nicht von mir behaupten. Ich finde, man muss alles positiv sehen. Sich langweilen, nur weil man nicht arbeiten kann, ist keine Lösung. Wobei Langeweile ja eigentlich nichts Schlechtes ist: Ich sehe Langeweile als Bedingung, um Platz schaffen zu können für neue Ideen.

Welche Ideen hatten Sie?

Zusammen mit meinem ehemaligen Bühnenpartner Daniel Ziegler drehte ich Woche für Woche ein kurzes Video, welches wir dann auf Facebook veröffentlichten. Die Ideen dazu kamen uns jeweils spontan. Mit der Zeit hat sich daraus sogar ein kleines Business entwickelt. Denn ich erhielt immer mehr Anfragen von Freunden, ob ich für sie nicht auch ein solches Video drehen könne. Ohne die Coronakrise hätte ich wohl niemals begonnen, Filme zu produzieren. (lacht)

Sie sehen die Krise also als Chance?

Auf jeden Fall! Ich wünsche allen Menschen, dass sie aus dieser Zeit positive Schlüsse ziehen können. Das Wichtigste ist wohl, flexibel zu bleiben und den Optimismus nicht zu verlieren.

Sich mit Zweifeln oder Ängsten aufzuhalten, bringt nichts – das schafft höchstens noch mehr Zweifel und Ängste.

Wie geht es Ihnen finanziell?

Nicht schlecht. Ich hatte Glück, dass ich mit meinem aktuellen Programm schon Geld verdienen konnte. So hatte ich Reserven, die ich während der spielfreien Zeit anknabbern konnte. Da ich eine Firma habe, konnte ich zudem Kurzarbeit anmelden. Ebenso profitierte ich von den Unterstützungsgeldern des Bundes. Das hat gereicht, um mir einen Teil meines Monatslohns weiterhin auszuzahlen.

Hatten Sie Existenzängste?

Natürlich gab es Momente, in denen ich zu rechnen anfing. Ich muss immer schauen, dass ich genügend Polster habe, um jene Phasen zu finanzieren, in denen ich ein neues Programm schreibe und keine Auftritte habe. Sollte die aktuelle Tournee aufgrund einer zweiten Welle nicht fortgesetzt werden können, dann muss ich definitiv wieder über die Bücher. Ich müsste mich dann womöglich nach einem Nebenjob umsehen, was bedeutet, dass ich weniger Zeit zum Schreiben hätte. Eine Katastrophe wäre das aber nicht.

Sie haben also keinen Grund, nun protestierend auf die Strasse zu gehen?

Nein. Ich verstehe, dass die Menschen, die jetzt an Coronademos teilnehmen – darunter auch Künstler –, Angst haben. Aber ich denke, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Regierung als eine verschworene Gemeinschaft zu betrachten, die uns fremdlenkt, uns die Freiheit wegnimmt und die Wirtschaft zerstört. Ich bin optimistisch und glaube, dass unser Land diese Krise gut meistern wird.

Marco Rima oder Andreas Thiel wären da anderer Meinung.

Das stimmt. Allerdings kann ich meine Berufskollegen in dieser Hinsicht nicht unterstützen. Natürlich dürfen wir Komiker unserer Kritik Platz geben, aber das sollte auf der Bühne geschehen, verpackt in eine Kunstform.

Ich finde es problematisch, wenn Kabarettisten anfangen, öffentlich Position zu beziehen. Wir sind nicht dazu da, Politik zu machen.

Unsere Funktion besteht darin, das Geschehen zu beobachten und humorvoll zu hinterfragen. Den Schluss daraus muss das Publikum ziehen. Wenn ein Künstler hinsteht und sagt, was richtig ist und was falsch, verschenkt er sich seine Unabhängigkeit.

Mit der Frage, was Wahrheit ist, beschäftigen Sie sich auch in Ihrem aktuellen Programm.

... weshalb es wunderbar in die Coronazeit passt. Im Programm geht es um die Verquickung von Wahrheit und Waghalsigkeit. Das Thema ist aktueller denn je. Wer hat Recht? Wir oder die anderen? Wer riskiert was, indem er welcher Sichtweise folgt? Um solche Fragen kreisen die Nummern. Eine zentrale These lautet, dass die Suche nach der Wahrheit ein Risiko ist. Eine These, die sich mit Blick auf die aktuelle Situation wunderbar bestätigt.

Was wird sich in der Comedy-Szene verändern? Muss sie sich neu erfinden?

Das glaube ich nicht. Aber natürlich wird man sich anpassen müssen. Das Publikum wird kleiner werden, der Aufwand steigen, Gagen werden sinken.

Hat Streaming-Comedy eine Zukunft?

Es ist gut möglich, dass gewisse Leute damit Erfolg haben. Ich glaube aber nicht daran. Gute Unterhaltung ist nach wie vor auf Interaktion mit einem realen Publikum angewiesen. Das Live-Erlebnis, sei es in einem Beizensaal, einem Kleintheater oder einem Vereinslokal, wird zentral bleiben.

Zu guter Letzt: In Innerrhoden gab es lange keinen einzigen Coronafall. Was ist Ihre Erklärung dafür?

Böse Zungen würden behaupten: Weil die Teststrasse in Ausserrhoden war. (lacht) Nein, im Ernst. Ich glaube, das hat mit der geringen Einwohnerzahl zu tun und dass sich die Leute strikt an die Massnahmen hielten. Ich glaube nicht, dass wir hier in Innerrhoden gesünder sind. Am Appenzeller Käse kann es auch nicht liegen. (lacht)

Hinweis: Am Freitag, 25. September, und am Samstag, 26. September, tritt Simon Enzler mit seinem Programm «wahrhalsig» in der Stuhlfabrik Herisau auf. Beginn: 20 Uhr.