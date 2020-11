«Deprimierend», «ein Desaster», «ein heikles Thema»: Feuerwehrmänner ärgern sich über Pannen im Ostschweizer Feuerwehrausbildungszentrum Das Herzstück im interkantonalen Feuerwehrausbildungszentrum in Bernhardzell funktioniert nicht: Das Brandhaus Holz, in dem zu Übungszwecken Brände bekämpft werden sollen, hat seit der Eröffnung vor drei Jahren noch nie gebrannt. Ein schwerer Mangel am 27-Millionen-Projekt, finden Feuerwehrleute. Sie haben das Warten satt. Melissa Müller 06.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Training mit Attrappe im Ausbildungszentrum in Bernhardzell. Bild: PD

Eigentlich sollten Feuerwehrmänner im topmodernen Ostschweizer Feuerwehrausbildungszentrum (OFA) in Bernhardzell lernen, wie man Brände löscht. Das klappt jedoch nicht ganz wie erhofft. «Das Brandhaus Feststoff, wo man Holz verbrennt, funktioniert seit drei Jahren nicht», sagt ein Feuerwehrmann, der die Geduld verloren hat.

Er habe seinen Unmut mehrmals bei der Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen kundgetan und sei immer wieder vertröstet worden. Der Grund liege bei der hochkomplizierten Technik, hiess es. Passiert sei seither: nichts.

«Es ist ein Desaster», sagt ein weiterer Brandbekämpfer.

«Weil uns in Bernhardzell die Infrastruktur fehlt, fallen wichtige Bausteine der Ausbildung weg. Unsere Leute werden nicht ausreichend ausgebildet.»

Eröffnet wurde das 27 Millionen teure Ausbildungszentrum, ein karger Betonbau, vor drei Jahren. Hier werden die Feuerwehren der vier Kantone St. Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden ausgebildet, unter der Schirmherrschaft der kantonalen Gebäudeversicherungen. 170 Instruktoren leiten den Nachwuchs an, im vergangenen Jahr wurden am OFA 1440 Leute ausgebildet.

Herzstück der Anlage ist das Brandhaus. Früher trainierten die Feuerwehrleute ihr Handwerk in Abbruchhäusern, die sie abfackeln durften, was nun aus Umweltschutzgründen verboten ist. Heute nutzen sie dazu das Brandhaus: Ein Übungsgebäude, in welchem ein Brand simuliert wird. So können sie unter realistischen Bedingungen trainieren.

Das Brandhaus, wo man das Löschen von Bränden übt. Bild: PD

Das mehrstöckige Brandhaus im OFA ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der eine wird mit Gas befeuert, der andere mit Holz. Mit Holzbränden in der Feststoffanlage zu trainieren, gilt als anspruchsvoller. Bei Gasanlagen könne man im Laufe des Trainings, wenn man Routine hat und die Anlage gut kennt, die Technik überlisten. Der gasbetriebene Teil in Bernhardzell funktioniert, es gibt aber immer wieder Pannen.

«Die Anlage in Bernhardzell wäre eine grosse Horizonterweiterung, weil man dort mehrere Szenarien trainieren könnte», sagt der Wittenbacher Feuerwehrmann Benjamin Gautschi. Dass die Feststoffanlage nach drei Jahren noch immer nicht in Betrieb genommen werden konnte, findet er «deprimierend». «Aber ich hoffe noch immer drauf.»

In vielen herkömmlichen Brandhäusern könne man nur in einem Raum einen Brand simulieren. Bei der «Luxusvariante» im OFA kann man hingegen ein ganzes mehrstöckiges Haus in Brand setzen, mit einer Grundfläche von 36 mal 11 Metern. «So könnte man einen Löschangriff von A bis Z trainieren», sagt Gautschi.

Auch Treppenhausbrände können inszeniert werden. Und beim Küchenbrand entsteht eine Stichflamme, wenn ein Auszubildender versucht, die Fritteuse mit Wasser zu löschen.

Ein Küchenbrand im Brandhaus. Bild: PD

Sich durch Rauch und Hitze bewegen

Bei einem Brand entstehen Temperaturen von bis zu 300 Grad. Die Feuerwehrleute lernen, dass sie sich in geduckter Haltung durch ein brennendes Haus bewegen müssen, weil die Hitze nach oben steigt. Sie suchen sich eine Position in der Deckung, um einen Löschangriff zu starten. Um sich vor dem toxischen Rauch zu schützen, tragen sie Atemschutzmasken. Denn ohne Schutz wäre man nach wenigen Atemzügen schon bewusstlos. Wenn sie vor lauter Rauch nichts mehr sehen, tasten sich die Lernenden an einer Wand entlang vorwärts und orientieren sich mittels einer Wärmebildkamera. Sie zeigt ihnen auch an, wo ein Mensch liegt, der gerettet werden muss.

Warum die meisten Feuerwehrmänner ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen

Die meisten Feuerwehrmänner, die für diesen Artikel Auskunft geben, wollen anonym bleiben. «Man wird in der Feuerwehrfamilie unter der Knute gehalten. Wer bei der Gebäudeversicherung etwas kritisiert, muss mit Konsequenzen für seine Karriere rechnen», sagt einer. «Es ist ein heikles Thema», heisst es aus verschiedenen Quellen.

Lukas Summermatter, der Direktor der Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen, sagt: «Solche Vorwürfe sind haltlos und nicht konkret, damit kann ich nichts anfangen.»

Auf das gasbetriebene Brandhaus angesprochen, sagt er: «Ja, es hat Probleme gegeben.» Es gebe vereinzelt noch technische Störungen, und man sei daran, diese mit der Lieferantin zu beheben. «Es ist eine sehr sensible Anlage mit hohen Sicherheitsstandards, die zum Beispiel bei fehlendem Funkkontakt sofort abstellt.» Schliesslich seien die Übenden nah am Feuer, und man nehme eine Anlage erst in Betrieb, wenn die Sicherheit zu 100 Prozent gewährleistet sei.

Lukas Summermatter Bild: Luca Linder (9. Januar 2013)

Und wie steht es mit der Feststoffanlage, die seit 2017 noch kein einziges Mal gebrannt hat? Summermatter sagt:

«Die Lieferantin der technischen Komponenten war nicht in der Lage, die vereinbarten Termine einzuhalten.»

Die Technik im Brandhaus Holz müsse unter extremen Bedingungen funktionieren. Wärmebildkameras, Mikrofone und Lautsprecheranlagen müssten vor Hitze, Rauch, Wasser sowie Wasserdampf geschützt werden. «Derzeit laufen die letzten technischen Arbeiten.»

Lieferantin muss Strafe zahlen

Die Lieferantin sei unter Einbezug verschiedener externer Spezialisten, darunter auch Physiker und Elektroniker, mit Hochdruck an der Fertigstellung.

Der Direktor hofft, dass man das Brandhaus Holz Ende Jahr in Betrieb nehmen kann. Er beteuert, dass die Verzögerungen keinen Rappen kosteten. Diese Kosten müsse die Lieferantin tragen. Zusammen mit einer Konventionalstrafe von 200'000 Franken.

«Die Ausbildung der Feuerwehrleute leidet nicht darunter, dass im Brandhaus Holz noch keine Realbrandübungen möglich sind», sagt Summermatter. Die Gruppen könnten auf Brandcontainer ausweichen, die provisorisch auf dem Übungsgelände aufgestellt wurden.

Garderobe im OFA. Bild PD

Leute aus der Feuerwehrszene haben kein Verständnis für die Verzögerung. In anderen Kantonen funktioniere der Bau von Brandhäusern in Ausbildungszentren reibungslos, etwa im zürcherischen Andelfingen und im solothurnischen Balsthal. «Das sind komplett andere Anlagen mit einer anderen Technik. Das ist, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen», entgegnet Summermatter. In Balsthal übe man etwa, Tunnelbrände zu bekämpfen.

Das Brandhaus Hofen in Wittenbach erfüllt seinen Dienst seit über 30 Jahren tadellos

Bis die Feuerstoffanlage in Bernhardzell in Flammen steht, werden weiterhin Anlagen wie das Brandhaus Hofen in Wittenbach genutzt. Dort eignen sich die meisten Feuerwehrleute der Ostschweiz ihr Handwerk an. 1989 erbaut, wurde die Anlage Hofen kürzlich für eine halbe Million saniert. Ohne spezielle Sensoren, ohne moderne Technik. «Rudimentär, aber zuverlässig», sagt ein Feuerwehrmann.

«Niemand übernachtet freiwillig in diesen tristen Zimmern» 520 Übernachtungen pro Jahr Im Feuerwehrausbildungszentrum in Bernhardzell gibt es 25 Zweibettzimmer für Übernachtungen bei mehrtägigen Kursen. Doch fast niemand übernachte dort freiwillig, behauptet ein Feuerwehrmann. «Die Zimmer im Betonbau sind so trist, dass man nach drei Tagen Psychopharmaka braucht.» Unangenehm seien auch die Gemeinschaftsduschen, «das ist heute einfach nicht mehr State of the Art». Laut Lukas Summermatter, Direktor der Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen, wurden 2019 insgesamt 520 Übernachtungen verbucht. Die Teilnehmenden würden die Kurse im OFA jeweils positiv beurteilen: Der Mittelwert der Kursbeurteilung durch die Teilnehmenden liege bei 96,3 Prozent über alle Kriterien, wobei das Kursziel gar einen Zufriedenheitswert von 98 Prozent erreiche. (mem)