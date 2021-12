St.Galler Fachverbände wehren sich für kantonale Denkmalpflege

Denkmalpflege «Ein Freipass für die Abrissbirne»: Schutz- und Fachverbände wehren sich gegen Schwächung der St.Galler Denkmalpflege Im St.Galler Baugesetz soll künftig der Entscheid über schützenswerte Bauten den Gemeinden überlassen werden und die kantonale Denkmalpflege nur noch Rekursrecht haben. Eine rechtlich und politisch fragwürdige Entwicklung, die der Heimatschutz sowie Architektur- und Naturschutzverbände gemeinsam bekämpfen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 07.12.2021, 20.55 Uhr

Die Villa Gassner in Flums bleibt trotz der Intervention der kantonalen Denkmalpflege und einer Einwohnerpetition vom Abbruch bedroht. Bild: PD

«So nicht! Diese Vorlage geht in eine völlig falsche Richtung und muss zurück an den Absender.» Kathrin Hilber, Präsidentin Heimatschutz SG/AI und ehemalige SP-Regierungsrätin, sagte am Dienstag der vom Kanton St.Gallen geplanten Gesetzesänderung zur Denkmalpflege den Kampf an. Nachdem ihr Verband den Protest gegen das Vorhaben, die nationalen und kantonalen Schutzobjekte künftig den Gemeinden zu überlassen, bereits im Oktober formuliert hatte, erhält er nun Support von weiteren Schutz- und Fachverbänden wie den Architekturverbänden SIA, BSA und Werkbund, den Umweltorganisationen WWF und Pro Natura sowie dem Landschaftsschutz Schweiz.

Um die drohende Schwächung der Denkmalpflege zu verhindern, müssten die Verbände jetzt vereint ihre Verantwortung wahrnehmen, sagte Hilber an einer Medienkonferenz in der St.Galler Lokremise, einem Industriedenkmal von nationaler Bedeutung, das einst einem Postverteilzentrum hätte weichen sollen. Statt später mittels Referendum oder Rechtsmitteln könne die «Fehlentwicklung» noch auf politischem Weg verhindert werden – Mitte Januar tagt die vorberatende Kommission, Mitte Februar berät der Kantonsrat die Vorlage in erster Lesung.

«Die Gemeinden sind mit dem Denkmalschutz überfordert»

Die Kantone dürften ihren Schutzauftrag «nicht einfach nach unten an die Gemeinden delegieren», unterstrich Martin Killias, Präsident Schweizer Heimatschutz. Die meisten Gemeinden seien mit dem Denkmalschutz fachlich und aufgrund ihrer Nähe zur Bauwirtschaft überfordert. Dem Kanton St.Gallen drohe mit der Kommunalisierung ein «explosives Gemisch», sagte der frühere Strafrechtsprofessor, der auch an der Universität St.Gallen lehrte. Dies, weil der Kanton vor zehn Jahren das Verbandsbeschwerderecht abgeschafft hatte und somit die Baukompetenz allein bei der Mitwirkung der kantonalen Fachstelle verblieb. Die Folgen des abgeschafften Beschwerderechts («ein Sündenfall») seien in vielen einst schönen und nun verunstalteten Landstädtchen wie Altstätten, Rheineck oder Sargans erkennbar.

Der Wegfall der starken Kontrollfunktion des Kantons wäre «bundes- und völkerrechtswidrig», betonte der Rechtsexperte. Das Bundesgericht habe die Kantone schon mehrfach auf ihre Pflichten im Denkmalschutz hingewiesen, zuletzt im April 2021 prononciert an die Adresse Zugs, das mit seiner Gesetzesrevision eine «Bruchlandung» erlitt. Nebst dem Landesrecht gelten laut Killias überdies die internationalen Verpflichtungen, namentlich das Granada-Abkommen zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa. Er hoffe, St.Gallen könne die «unheilvollen» Pläne noch in der Vorbereitung stoppen, ansonsten hätte der Kanton mit Blick auf das übergeordnete Recht «ein hohes Prozessrisiko».

Weit weniger Ressourcen als in Vergleichs- und Nachbarkantonen

Nur eine Minderheit der 77 St.Galler Gemeinden hat eine eigene Denkmalpflege (wie die Hauptstadt) oder entsprechende Fachkommissionen. Die Mehrheit könne die Schutzaufgabe nicht erfüllen, was sich auch bei der längst überfälligen Nachführung der lokalen Inventare zeige, betonten Vertreter der Architekturverbände. Die Liste der geschützten Bauten reiche bei den meisten Gemeinden nur bis 1920, sagte etwa Joshua Loher vom Werkbund. «Seit hundert Jahren wächst die Lücke der ungeschützten Objekte, umso grössere Sorgen muss man sich fürs baukulturelle Erbe in Zukunft machen.» Dabei machten die schützenswerten Bauten lediglich zwei bis drei Prozent des gesamten Baubestandes aus. «Gerade weil es so wenig ist, müssen wir genau hinschauen», sagte Loher. Diesen fachlichen Schutz jetzt aufs Spiel zu setzen, komme ihm vor «wie eine vom Aussterben bedrohte Tierart zum Abschuss freizugeben».

Das im 17. Jahrhundert erbaute Bad Kobelwies in Oberriet, der letzte Zeuge der einstigen Rheintaler Bäderkultur, wurde trotz Schutzverordnung vor einigen Jahren abgebrochen. Bild: PD

Statt die Denkmalpflege zur «blossen Rekursinstanz» zu degradieren und zu schwächen, müsste sie angesichts der wichtiger werdenden Baukultur mit aktuellem Fokus auf Bestandespflege vielmehr gestärkt werden, meinen die Architekten. Seit Inkrafttreten des neuen Baugesetzes 2017 ist die Zahl der Baugesuche aus den Gemeinden bei der kantonalen Fachstelle ums Zwei- bis Dreifache auf 1000 Vorlagen pro Jahr angewachsen. Mit 360 Fachstellenprozenten ist die St.Galler Denkmalpflege seit längerem am Anschlag und im Vergleich zu ähnlich grossen Kantonen wie Aargau und Luzern oder dem Nachbar Thurgau krass unterdotiert.

Dass es für eine sachgerechte Beurteilung von Schutzobjekten kantonale Fachleute brauche, zeige sich im Denkmal- wie im Naturschutz, bekräftigten Verbandsleute der Umweltorganisationen. Aufgrund der eigenen «Leidensgeschichte» von fehlender Kompetenz oder Unwillen seitens der Gemeinden beim Naturschutz sei die Delegierung der Denkmalpflege «ein kapitaler Fehler» und gleichsam «ein Freipass für die Abrissbirne», sagte WWF-Geschäftsführer Lukas Indermaur.

Gemeindeverband drängte auf Gesetzesänderung

Die Revision sei nicht nur kulturpolitisch, sondern auch ordnungspolitisch ein «Unsinn», erklärte die St.Galler Heimatschutz-Präsidentin Kathrin Hilber. «Eine untergeordnete Staatsebene über Schutzobjekte der oberen und erst noch zahlenden Ebene entscheiden zu lassen, ist falsch.» Den Vorschlag durchgebracht habe die Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP), aus welchen Gründen könne nur vermutet werden – wohl spielten das im Kanton hochgehaltene Muster der Gemeindeautonomie und die rege Bautätigkeit speziell auch in der Ortskernverdichtung eine Rolle.

Um den «nicht durchdachten Schnellschuss» abwenden zu können, hoffen die Fach- und Schutzverbände nun zunächst auf Gehör bei der vorberatenden Kommission. Diese ist an der Novembersession bestellt worden; präsidiert wird sie von FDP-Kantonsrat und Hauseigentümerverbandspräsident Walter Locher. Aufgrund der starken Lobbies von Bauwirtschaft und Gemeinden im Kantonsrat dürfte es ein zähes Kräftemessen werden. Notfalls müsse man zum Referendum greifen, heisst es von Seiten der Verbände. «Wir sind kampfbereit», sagte alt Regierungsrätin Hilber. Als St.Gallerin müsse sie sich oft «fremdschämen», wenn die Baukultur im Kanton «gegen die Vernunft und eigentlich auch gegen das Herz» leide. Dabei ginge es doch um prägende Ortsbilder und Bauten, die für die Mehrheit der Bevölkerung Identität stifteten.

