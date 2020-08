Reportage Den St.Galler Wölfen auf der Spur Bilder: Raphael Rohner Innert weniger Nächte sollen Wölfe im St.Galler Schilstal 19 Schafe gerissen haben. Wie ist die Stimmung im Tal wo der Wolf sein neues Zuhause gefunden hat? Eine nächtliche Spurensuche mit Überraschungen. Raphael Rohner 11.08.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

«Fleisch war der Sinn des Lebens. Das Leben selber war Fleisch, das von Fleisch gefressen wurde. Friss oder werde gefressen, lautete das Gesetz», schrieb der amerikanische Autor Jack London vor über hundert Jahren über das Leben des Wolfes in seinem Roman «Wolfsblut». Der Wolf wurde schon seit jeher vom Menschen als Bestie bezeichnet und verbreitete Angst und Schrecken.

Nach seiner Ausrottung findet er langsam wieder zurück in seine einstige Heimat: Die Ostschweizer Alpen. Erst im Kanton Graubünden und unterdessen auch im St.Galler Oberland. Oberhalb von Flums, im Schilstal, hat ein Wolf innert kürzester Zeit 19 Schafe gerissen. In einem Gebiet, das vom Tourismus lebt und wegen den Gesteinsformationen, die gut sichtbar die Auffaltung des Alpenbogens gar als Unesco-Welterbe gilt. Nur wenige Tage darauf werden nur einige Kilometer weiter im Weisstannental erneut 19 Schafe getötet.

«Es ist schon ein seltsames Gefühl, wenn man abends zu Bett geht und weiss, dass da draussen Wölfe herumschleichen.»

Das sagt Claudia Vogel, die Bergwirtin der Alp Fursch. Gleich bei der abgelegenen Bergwirtschaft weit hinten im Schilstal wurden vor wenigen Tagen die Kadaver der 19 toten Schafe mit dem Helikopter zum Weitertransport herangeflogen. «Es war fürchterlich», sagt Vogel. Der Wolf sei derzeit das Thema Nummer eins bei den Gästen.

Wanderer und Bergbauern haben keine Angst vor dem Wolf

Man sei jedoch auch fasziniert vom Raubtier und dass es in der Region ein neues Zuhause gefunden hat. Die Mutter einer eben angekommenen Familie aus Deutschland steht auf der Terrasse des Gasthauses: «Sagen Sie meinen Kindern nicht, dass es hier Wölfe gibt. Ich finde das unheimlich.»

Ein Landwirt schreitet abends über den Hof zum Stall der Alp. «Es ist schon ein wenig beunruhigend, wenn man bemerkt, dass die Kühe manchmal abends und nachts extrem unruhig und nervös werden und man nicht weiss warum», erzählt Bergbauer Reto und blickt aus dem Stall hinauf zu den entlegenen Hügeln hinten im Tal: «Immerhin wissen wir jetzt warum. Angst habe ich nicht, aber manchmal ist da schon ein etwas mulmiges Gefühl.» Gesehen habe er aber noch nie etwas vom Wolf.



Während immer mehr Wolken ins Tal ziehen und langsam die Nacht hereinbricht, macht sich ein Paar aus Köln mit Sack und Pack auf den Weg Richtung Wildnis. Sie wollen ihr Zelt in der Nähe der Alp Fursch aufschlagen. Auf einem kleinen Plateau, umringt von halbhohem Gestrüpp, schlagen sie ihr Nachtlager auf. Auf die Frage, ob sie keine Angst vor dem Wolf hat, antwortet die 24-jährige Kölnerin Elena salopp:

«Ich bin ja kein Schaf.»

«Zudem sehen wir denen auch nicht wirklich ähnlich. Ich denke auch nicht, dass der Wolf einen Reissverschluss öffnen kann und ‹Hallo› sagen wird. Also ich und mein Freund machen uns da keine Gedanken.» Die beiden wollen auch nur eine Nacht hier schlafen und dann weiter Richtung Tessin wandern. Die Dämmerung bricht heran und die Stimmung im Tal wird düster. Wolkenschwaden stauen sich an den Gipfeln und erzeugen eine bedrückende Stimmung. Rund 100 Meter vom Nachtlager der Wanderer frisst eine Hirschkuh in den letzten Sonnenstrahlen in aller Ruhe Gras.

Vor dem Calanshüttli sitzt ein Mann mit seinem Hund. Erleuchtet wird das Alphüttchen mitten in der Einöde einzig von einer Petroleumlampe im Innern der kargen Hütte. Der Mann ist verwundert über den späten Besuch: «Was suchen Sie hier? Den Wolf?» Er wirkt geheimniskrämerisch und will nichts zum Wolf sagen. Schliesslich weist er den Weg zur Schafsherde, wo der Wolf zugeschlagen hat: «Das ist da oben auf der Ebene, da laufen Sie aber noch eine halbe Stunde und es wird schnell dunkel hier oben.»



Tatsächlich legt sich über das Schilstal innert kürzester Zeit eine Decke aus Dunkelheit. Nur noch im Strahl der Stirnlampen ist der Wanderweg zu erkennen. Es geht hinauf auf ein Plateau. Neben dem Wanderweg sind die Spuren des Quads des Schäfers zu erkennen, der hier tagein tagaus zur Herde fährt. Ein frischer Wind bläst durch das Tal und trägt das Bimmeln von Glocken mit sich.

Doch es ertönt noch etwas anderes: Ein schwach hörbares Geräusch kommt irgendwoher aus dem Dunkeln. Es gleicht erst dem Pfeifen einer nicht ganz verschlossenen Trinkflasche, aus der noch Kohlensäure entweicht.

Die Lichtkegel der Taschenlampen versuchen den Ort auszumachen, woher es kommen könnte. Die Tonlage verändert sich, wird tiefer und klingt deutlicher nach einem Rufen. Nach rund 20 Sekunden verstummt das unheimliche Geräusch. War es ein Wolfsheulen? Es bleibt bei der Ungewissheit, dass da draussen tatsächlich irgendwo in der Dunkelheit Wölfe herumschleichen.

721 Schafe, 66 Kühe und 176 Rinder leben auf der Alp

Seit der Wolf vor rund 25 Jahren in die Schweiz zurückgekehrt ist, wächst sein Bestand. Aktuell leben laut dem Bund rund 80 Tiere in zwölf Kantonen. Im Jahr 2011 wurde das erste Wolfsrudel der Schweiz im Kanton Graubünden verzeichnet. Die «Calanda-Wölfe» wurden im Gebiet heimisch und verbreiteten sich zusehends in der Region. Laut Experten, sind die durch den Kanton St.Gallen streifenden Tiere aus dem Rudel der «Calanda-Wölfe».

Neben dem Wanderweg sind jetzt ein Zaun und eine Herde Kühe, die verwundert aufblicken im Licht der Taschenlampen: Im Tal verteilt weiden insgesamt 66 Kühe und 176 Rinder. Gleich dahinter, beginnt die auf rund 2100 Meter über Meer gelegenen Weide mit den Namen «Mietböden» und «Schafläger», wo derzeit noch 721 Schafe weiden. Hier soll sich der Wolf bedient haben. Auf dieser Alp stehen sie alle auf einem Haufen und blicken neugierig in das Licht der Taschenlampen. Sie wirken zutraulich, einzelne kommen näher.

Plötzlich schreckt die Schafherde auf, wird unruhig und rennt in Richtung Norden. Die Böcke, Schafe und Lämmer trampeln wild durcheinander. Als hätte sie irgendetwas auf der anderen Seite des Zaunes gegenüber erschreckt. Doch ist da nichts. Zumindest sieht man nichts.

Weit flüchten können die Tiere hier nicht. Das Gebiet ist zerfurcht, grosse Felsblöcke liegen verteilt auf der Weide und bieten trotz den grellen LED-Taschenlampen gute Deckungsmöglichkeiten für einen möglichen Angreifer.

Wieder unten bei der Alp Furch angekommen, geht am Horizont der Mond auf. Der Senn der Alp steht kurz vor Mitternacht draussen und ruft den täglichen Alpsegen. Darin nimmt er auch den neuesten Bewohner des Schilstals ins Gebet, den Wolf: Im sogenannten Tierkatalog werden alle Lebewesen der Alp, Leib und Ehre, Hab und Gut damit einer höheren Obhut anvertraut:



Sarganserländer Betruf So tönt der Alpsegen im Sarganserland Hören

Während frühmorgens der Schäfer auf seinem Quad zu seinen Schafen hochfährt, um die Schafe auszuzäunen, fährt bei der Alp Fursch ein Geländewagen vor. Hinter der Windschutzscheibe klemmt die Aufschrift: «Wildhut». Albert Good, Wildhüter der Region schaut vorbei. Mit einem langen Haselstock, einem Rucksack und einem grossen Fernglas macht er eine Runde: «Die Wölfe haben hier im Schilstal schon seit 2016 ein neues Zuhause gefunden. Erst war es ein einzelnes Männchen, jetzt ist es ein Paar», sagt er.

Zu beobachten seien sie jedoch nicht leicht: «Die Tiere sind scheu. Es ist wahrscheinlicher einen Sechser im Lotto zu haben, als den Wolf auf Anhieb zu finden», erklärt der Wildhüter. Er selbst habe erst ein einziges Mal einen Wolf selber gesehen. Zudem glaubt Good dass man den Wolf im Tal durchaus heulen hören könne. Angst haben müsse man nicht: «Wir Menschen stehen nicht auf dem Speiseplan der Wölfe. Es hat genügend Wildtiere im Schilstal.»

Der Wolf ist für den Wildhüter eine Besonderheit: «Zum einen ist der Wolf eine Bereicherung hier, doch ist er auch mit Mehraufwand verbunden. Wenn wir vom Wolf gerissene Tiere erlösen müssen, ist das auch für uns keine schöne Aufgabe.» Auch müsse bei jedem Riss eine DNA-Probe genommen werden, um nach Möglichkeit die einzelnen Individuen bestimmen zu können.

Der Wolf als möglicher Touristenmagnet?

Der Wolf könnte für die Region auch ein Touristenmagnet werden, mutmassen Gäste. Im Winter wurden schon Aufnahmen der Wölfe gemacht, wie sie die Pisten des nahen Skigebiets überqueren. Das Video (zum Artikel) davon wurde zehntausendfach angeschaut und verbreitet.

Bei Wanderern im Gebiet ist das Interesse am Raubtier gross. Ein Paar aus Wolfhausen ist interessiert am Umgang mit dem Wolf und seinem Lebensraum: «Das ist doch extrem faszinierend, dass dieses Tier hier wieder lebt und wir es mit etwas Glück sehen können.» Man könne doch das Angebot für Touristen ausbauen und etwa statt «Bärentatzen» Wolfstatzen als Zvieri verkaufen, oder Touren im Gebiet organisieren.

Diese Meinung teilen andere Bewohner des Tales nicht. Sie sind dafür, dass der Wolf sofort geschossen werden soll. 19 Schafe in einer Nacht zu «metzgen» und sie liegen zu lassen, sei eine Katastrophe. Man sitzt an einem grossen Holztisch der Alp Fursch und die Wogen gehen hoch. Es werden Bilder der verendeten Schafe gezeigt und argumentiert, dass es nicht normal sei, dass ein Tier gleich so viele Schafe auf einmal massakriert. «Doch», erklärt der Wildhüter sachlich: «Der Instinkt des Wolfes verlangt, dass er jagt, wenn es etwas zu jagen hat. Aber er kann halt einfach nicht zählen. Während Rehe oder Hirsche beim ersten gerissenen Tier aus dem Rudel sofort die Flucht ergreifen, bleiben die Schafe in der Nähe – dann jagt der Wolf weiter und weiter.»

Während unten am Tisch des Alpgasthauses eifrig debattiert wird, ob es den Wölfen im Schilstal nun an den Kragen gehen soll, oder nicht, wird es oben im Tal schon wieder langsam düster: «Draussen in der Wildniss, irgendwo in der Dämmerung beginnt für die Wölfe ein neuer Streifzug – und nur ihre Spuren und ihr von tiefer Trauer erfülltes Heulen zeugen von ihrer Anwesenheit», wie es der Autor Jack London schreiben würde.