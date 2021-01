Rheinwasserbau Hochwassersicherheit versus Naturschutz? Sanierungen an den Rheindämmen scheinen dringlicher als Aufweitungen Die von St.Gallen und Liechtenstein angekündigte Rheindammsanierung soll auch ökologische Verbesserungen bringen. Umweltverbände und politische Vorstösse bezweifeln dies. Armando Bianco und Marcel Elsener 06.01.2021, 05.05 Uhr

Die Holzbrücke Sevelen/Vaduz liegt in jenem Abschnitt des Rheins, wo die Dammsanierung zum Hochwasserschutz besonders dringlich ist. Bild: Hanspeter Schiess

Die Rheindämme auf Liechtensteiner und St.Galler Seite sind nicht mehr auf allen Abschnitten stabil genug, um bei einem ausserordentlichen Hochwasser, wie es statistisch gesehen alle 300 Jahre auftreten kann, die Region vor einer Überflutung zu schützen. Deshalb haben die St.Galler Kantonsregierung und die Liechtensteiner Regierung eine Strategie vorgelegt, um die Dämme auf einem 26 Kilometer langen Bereich zu ertüchtigen, wie es fachsprachlich heisst.

Dringlich ist Abschnitt zwischen Buchs/Schaan und Sevelen/Triesen. Auf knapp zwei dieser fünf Kilometer wird auf St.Galler Seite geprüft, ob sich der Damm Richtung Autobahn verschieben liesse, um künftig eine Flussaufweitung zu ermöglichen. Allein die Sanierung der Dämme beidseits des Rheins dauert gut 20 Jahre und kostet rund 150 Millionen Franken.

Sicherheit und Ökologie unter einen Hut bringen

Nach der Bekanntgabe der Pläne Mitte Dezember übten die Werkstatt Faire Zukunft und die Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz heftige Kritik an Vorgehensweise und Umsetzung. Beide Umweltverbände bemängeln, dass sie zu wenig in die Planung einbezogen worden seien und die Dammsanierung den ökologischen Aspekten viel zu wenig Beachtung schenke.

«Der Rhein ist in einem ökologisch sehr schlechten Zustand, er ist weitgehend ein lebloser Kanal geworden. Die Umweltorganisationen hüben und drüben haben deshalb seit längerer Zeit immer wieder verlangt, dass die Dammsanierungen in ein Gesamtkonzept eingebettet werden, in dem auch die ökologische Aufwertung des Rheins geplant wird», meint Andi Götz (Sevelen), Geschäftsführer der Werkstatt Faire Zukunft. Er sieht sich rechtlich bestärkt: «Die Gesetzeslage ist in Liechtenstein und in der Schweiz klar: Bauwerke am Fluss sind nicht zulässig, ohne die ökologische Situation zu verbessern und den natürlichen Gewässerverlauf wo immer möglich wiederherzustellen.»

Auch LGU-Geschäftsführer Elias Kindle stellt fest, dass der Alpenrhein als Kanal nur noch wenig Biodiversität aufweise, unter Fischarmut leide und Auen weitgehend verschwunden seien. «Genau jetzt haben wir die grössten Chancen, dem Alpenrhein neues Leben einzuhauchen.» Fragen der Sicherheit und der Wiederbelebung müssten gemeinsam gelöst werden. «Lebensraumverbesserungen lassen sich perfekt mit Hochwassersicherheit kombinieren.»

Vor 15 Jahren ist mit dem Entwicklungskonzept Alpenrhein (EKA) ein Papier bezüglich Hochwassersicherheit und Ökologie ausgearbeitet worden. Andi Götz befürchtet nun, dass die im EKA vorgesehenen Rheinaufweitungen durch die Dammverstärkungen in einigen Bereichen auf unabsehbare Zeit verschoben werden. Im St.Galler Baudepartement ist man über die Kritik erstaunt. Man werde das EKA «verbindlich berücksichtigen» und die Um­weltverbände seien mehrfach informiert worden, sagt Daniel Dietsche, Leiter Rhein und Hydrometrie.

Machbarkeitsstudien für Flussaufweitungen

Wie bereits an der Medieninformation betont, würden Flussaufweitungen im Bereich Buchs/Schaan/Eschen sowie Sevelen/Vaduz geprüft. Für beide Aufweitungen sei eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, erklärt Dietsche. Realisiert würden sie gestaffelt – so bei einer Aufweitung zwischen Vaduz und Sevelen zuerst der Teil auf St.Galler und dann jener auf Liechtensteiner Seite.

Auf St.Galler Seite müssen dazu allerdings die Hochspannungsleitung auf dem Damm, die Kompostieranlage zwischen Damm und Autobahn und die Gas-Hochdruckleitung am Dammfuss verlegt werden kann. Dies werde einige Jahre beanspruchen, so Dietsche, weil es Ersatzflächen, Trassen und Bewilligungen brauche. Der St.Galler «Rheinchef» bekräftigt aber, dass die ökologische Funktion des Rheins zusammen mit der Dammsanierung «relevant verbessert» werde. Und dass dafür kein neues Gesamtkonzept nötig sei, weil es eben mit dem Entwicklungskonzept Alpenrhein für 19 geplante Aufweitungen bereits recht detailliert vorliege.