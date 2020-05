«Den Eisheiligen gelingt dieses Jahr eine Punktlandung»: In der Ostschweiz gab es über Nacht Schnee bis unter 1000 Meter – viel wärmer wird es vorerst nicht Die polare Kaltluft brachte über Nacht Schnee bis unter 1000 Meter in die Ostschweiz. Und obwohl der Schnee nicht lange liegen bleibt, wird es in den nächsten Tagen mit Höchstwerten bis 11 Grad kühl bleiben. Eva Wenaweser Aktualisiert 12.05.2020, 11.53 Uhr

Auch in Amden hat es über Nacht geschneit. Bild: BRK News

In der Nacht auf Dienstag brachte ein Schwall polarer Kaltluft Schnee bis unter 1000 Meter. In St.Gallen wurden Temperaturen um die null Grad gemessen und örtlich fiel Schnee bis gegen 800 Meter, das schreibt die MeteoNews AG in einer Medienmitteilung. Im Rheintal war es mit einem Tiefstwert von 3,7 Grad etwas milder, wie auch in der folgenden Grafik zu sehen ist:

Alles anzeigen

Im folgenden Tweet wird der Temperaturverlauf in St.Gallen in einer Grafik angezeigt. Der Verlauf beinhaltet die Temperaturen von Montagmittag um 12 Uhr bis Dienstag um 4 Uhr in der Frühe.

Auf Anfrage sagt Stefan Scherrer, Meteorologe bei MeteoNews, dass im Kanton St.Gallen beispielsweise die Messstation in Mogelsberg, die auf rund 766 Metern liegt, einen Zentimeter Neuschnee gemessen hat. Auch in St.Gallen wurden zwei Zentimeter Neuschnee gemessen. Das liegt aber laut Scherrer daran, dass die Messstation auf 776 Metern liegt, die Stadt selber liegt tiefer. «Für die Stadt sind die Neuschneeangaben damit nicht repräsentativ, aber in den höherliegenden Quartieren trifft das sicher zu.»

Schnee bleibt in der Ostschweiz nicht liegen

Für die nächsten Tage ist laut Scherrer wieder mit steigenden Temperaturen zu rechnen:

«Warm wird es allerdings nicht – es ist einfach nicht mehr ganz so kalt.»

Für den Dienstag sei in St.Gallen mit Höchstwerten von rund zehn Grad zu rechnen, im Rheintal mit Temperaturen bis zu 14 Grad. Und obwohl es mehrheitlich trocken bleibt, gibt es laut Scherrer nur vereinzelt einige Sonnenstrahlen. Im Appenzellerland und in Amden, wo es über Nacht ein Schäumchen Neuschnee gegeben habe, würde dieser auch nicht lange liegen bleiben. Gemäss Scherrer ist dafür einerseits der Boden nach den vergangenen Tagen bereits zu warm, andererseits steigt auch die Nullgradgrenze wieder deutlich an. «Es lässt sich also im wahrsten Sinne des Wortes sagen, dass das Schnee von gestern ist.» Solche Bilder wie in Amden, werden nicht mehr möglich sein:

Den Eisheiligen gelingt Punktlandung

Während es am Mittwoch dann wieder vermehrt zu Schauern komme, bleibe der Donnerstag in der Ostschweiz weitgehend trocken.

«Auf jeden Fall gelingt den Eisheiligen dieses Jahr eine Punktlandung.»

Laut Scherrer ist dies zwar Zufall, und statistisch nicht belegt, aber dieses Jahr passt der Name perfekt. Am Freitag etwa, dem Tag der kalten Sophie, liegen die Höchstwerte bei rund elf Grad, in St.Gallen gar bei acht Grad. Dazu falle immer wieder Regen.