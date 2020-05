Den Bahnen im Obertoggenburg droht ein Nischendasein Die beiden Obertoggenburger Bergbahnen seien zu klein, um alleine im Markt zu bestehen, sagt Damian Pfister, Leiter Reka-Ferien. Christoph Zweili 12.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Blick von der Baustelle der neuen 6er-Sesselbahn Oberdorf-Freienalp Richtung Wildhauser Schafberg. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Beim Gemeindepräsidenten von Wildhaus-Alt St.Johann ein «Zweizeiler» per Mail, beim Volkswirtschaftschef ein kurzes Telefonat: Rolf Züllig und Bruno Damann sind vorgewarnt worden, dass die Toggenburg Bergbahnen AG ihr Aktienkaufangebot zurückzieht (Ausgabe von gestern). Für Max Nadig ist die Information aber noch so frisch, dass der Präsident von Toggenburg Tourismus offiziell noch nicht Stellung beziehen will. Für die Gäste bleibe wie in der letzten Saison noch alles beim Alten, lässt er lediglich wissen. Man werde versuchen, wieder eine Lösung für ein gemeinsames Ticket zu finden.

Wie viele Gäste wegen des fehlenden gemeinsamen Tickets dem Toggenburg in diesem Winter ferngeblieben sind, weiss niemand. Züllig sagt:

«Während andere Tourismusregionen im Kanton aber sehr gute Logiernächte-Zahlen hatten, verzeichnen wir einen Rückschritt.»

Umfang des Aktiendeals bleibt ein Geheimnis

Für viele aber kam die Botschaft unerwartet, publik gemacht erneut per Inserat: Die Toggenburg Bergbahnen haben das Ende September 2019 bis August 2020 verlängerte Übernahmeangebot an die Aktionäre der Bergbahnen Wildhaus per sofort zurückgezogen, wie am Wochenende bekannt wurde. Mit Blick auf die neuen Investitionen der Bergbahnen Wildhaus sei das Fusionsangebot nicht länger aufrechtzuerhalten, der Rückzug ein Gebot «unternehmerischer Sorgfalt und ökonomischer Vernunft».

Mélanie Eppenberger. Hanspeter Schiess

Gemeint ist damit der im April begonnene Bau des Sechser-Sessellifts für 12 Millionen Franken. Ein gut gehütetes Geheimnis bleibt, wie viele Aktien der Bergbahnen Wildhaus seit 2017 tatsächlich die Hand gewechselt haben: Mélanie Eppenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Toggenburg Bergbahnen AG, liess sich nie in die Karten blicken. Zumindest ist damit aber ein Kapitel des Trauerspiels zu Ende geschrieben, das seit Jahren das obere Toggenburg spaltet.

Das gemeinsame Winterticket für die verbundenen Skigebiete Wildhaus und Iltios-Chäserrugg ist 2019 ausgelaufen, weil sich die beiden Unternehmen nicht über den Verteilschlüssel der Einnahmen einigen konnten. In den letzten Jahren waren sämtliche Vermittlungsversuche der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, des Kantons St.Gallen und des Staatssekretariats für Wirtschaft gescheitert.

Damian Pfister. PD

Für die Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft ist nicht unmittelbar entscheidend, «wie die beiden Bergbahnen sich organisieren», wie Vizedirektor Damian Pfister, Leiter Reka-Ferien, sagt. Die Achse Wildhaus-Chäserrugg sei für Reka-Gäste sehr wichtig: «Die Zugangskapazitäten in das Gebiet sind sehr gut.» Für die Wintersaison sei entscheidend, «dass so rasch wie möglich wieder ein gemeinsames Ticket angeboten wird und logischerweise auch, dass die Bergbahnen überleben.» Im Sommer wäre für Pfister das Einbinden der Bergbahnen in die Gästekarte wichtig.

Viele Möglichkeiten zur Positionierung sieht Pfister nicht:

«Die Bahnen drohen entweder zu Nischenanbietern mit eingeschränktem Angebot und günstigen Preisen zu werden oder sie kooperieren und bieten ein umfassendes Angebot an.»

Die beiden Bergbahnen seien zu klein, um alleine verschiedene Zielgruppen und Märkte zu bearbeiten.

Reka hatte in der vergangenen Wintersaison zusammen mit den Bergbahnen Wildhaus ein attraktives Angebot auf die Beine gestellt. «Unsere Gäste konnten zu markant günstigeren Preisen Ski fahren, allerdings auch mit eingeschränktem Perimeter», sagt Pfister. Gebe es kein gemeinsames Skiticket, will Reka erneut mit den Bergbahnen Wildhaus zusammenspannen.

Bruno Damann. Ralph Ribi

Für Regierungsrat Bruno Damann geht die Entwicklung im oberen Toggenburg in die falsche Richtung. «Zwei Tickets für einen Berg, das ist für die Gäste nicht attraktiv.» International gehe die Tendenz genau in die umgekehrte Richtung, sagt Damann und verweist auf das Land Vorarlberg sowie die Kantone Graubünden und Wallis. «Heute will man den Ticketkauf für die Gäste so attraktiv wie möglich machen.»

Eine Hoffnung hat der Volkswirtschaftschef noch, auch wenn er derzeit keine Anzeichen dafür sieht:

«Vielleicht entspannt sich das Verhältnis zwischen den beiden Bergbahnen jetzt doch so weit, dass die Verwaltungsräte mit Blick auf ein gemeinsames Winterticket das Gespräch suchen.»

Rolf Züllig. PD

Toggenburg ist und bleibt ein Sympathieträger

Rolf Züllig denkt positiv. Es gebe Besucher, die lauthals verkündet hätten, sie kämen nie mehr ins Toggenburg. «Und dann standen sie trotzdem wieder da und haben Kurse besucht.» Es gebe Leute, «die haben eine unerschütterliche Sympathie gegenüber dem Tal». Das Toggenburg sei schliesslich mehr als zwei Bergbahnen. Wer die Bahnen aber brauche, weil er zum Beispiel Ski fahren wolle, «für den ist das fehlende gemeinsame Ticket eine extreme Zäsur». Wer aber die Menschen und die Natur liebe, «der kann das auch ohne Bergbahnen geniessen».

Kann sich Züllig ein Angebot mit andern touristischen Leistungsträgern vorstellen?

«Wir haben natürlich mit einem derartigen Entscheid der Toggenburg Bergbahnen rechnen müssen und werden versuchen, dem entgegenzuwirken.»

Ein Angebot für all jene auf die Beine zu stellen, die nicht beide Bergbahnen brauchen, «das lässt sich schnell machen. Aber umgekehrt?» Das alles aber sei kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. «Die Tourismusregion Toggenburg hat ja noch viele andere Qualitäten», sagt Züllig.