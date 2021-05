Demos «Wenn der jetzige Zustand noch lange anhält, könnte die Stimmung kippen»: Wie es soweit kommen kann, dass die Leute das Vertrauen in die Politik verlieren Man müsse die Coronaskeptiker in die Debatte einschliessen und Wissenschaft besser erklären, sagt der politische Philosoph Francis Cheneval. Janina Gehrig 03.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor einer Woche gingen in Rapperswil Tausende auf die Strasse, um gegen die Coronamassnahmen des Bundes zu demonstrieren. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Noch bereiten Francis Cheneval die Demos gegen Coronamassnahmen wenig Sorgen. Er sagt, wie es so weit kommen kann, dass die Menschen in einem der reichsten Länder der Welt das Vertrauen in die Politik verlieren und was wir aus der Coronakrise zur Bekämpfung der Klimakatastrophe lernen könnten.

Kürzlich haben rund 4000 Menschen in Rapperswil gegen die Coronamassnahmen demonstriert und sich um die Regeln foutiert. Macht Ihnen das Sorgen?

Als politischer Philosoph interessiere ich mich dafür, welche Rechte die Leute haben. Demonstrationen gehören zur Demokratie und es gibt ein Recht zu demonstrieren. Dieses ist derzeit eingeschränkt. Dass Leute mit gewissen Massnahmen nicht einverstanden sind, und dagegen demonstrieren, finde ich kein Problem. Problematisch ist hingegen, wenn Demonstrierende Rechte anderer missachten und sich und andere schädigen oder gefährden.

Sie machen sich also mehr Sorgen um die politische Kultur, die Schaden nehmen könnte, wenn gewisse Freiheiten über längere Zeit eingeschränkt werden?

Längerfristig würde unsere Demokratie Schaden nehmen, wenn nur noch sehr eingeschränkt demonstriert werden dürfte. Die Versammlungsfreiheit ist einer der Grundpfeiler der Demokratie, dass sich die Leute versammeln und öffentlich austauschen, ist der Sauerstoff einer Demokratie.

Gehören dazu auch die Jugendkrawalle in St.Gallen?

Jugendunruhen gab es immer wieder. Jugendliche reagieren stark gegen Autoritäten, da reicht irgendein Anlass. Es überrascht mich nicht, dass die Jugend demonstriert, auch wenn ich Vandalismus nicht befürworte. Den Jungen wird derzeit viel abverlangt und die meisten verhalten sich vorbildlich.

Zurück zu den Demos gegen Coronamassnahmen: Ist es nicht bedenklich, dass die Bürger in einem der reichsten Länder der Welt das Vertrauen in die Behörden verlieren?

Da müssen wir die Proportionen anschauen. Ich nehme es so wahr, dass der grösste Teil der Bevölkerung relativ gelassen ist, Maske trägt, sich an die Regeln hält und den Autoritäten mit angemessener und sachlicher Kritik begegnet. Es handelt sich um eine Minderheit, die lautstark auftritt, zu Fundamentalopposition aufruft und das Vertrauen in die Politik vollkommen verloren hat.

... und die sich der Realität verschliesst, obwohl sie Zugang zu seriöser, unabhängiger Information hätte?

Gewisse Kreise bewegen sich in Informationsbubbles und schaukeln sich gegenseitig hoch. Wenn der jetzige Zustand noch lange anhält, besteht die Gefahr, dass die Stimmung auch in der breiten Bevölkerung kippt. Man muss sich schon fragen, warum diese Leute so abgeschnitten und misstrauisch sind und wie man sie zurückholen kann.

Wie denn?

Bestimmt nicht, indem man sie von den Debatten ausschliesst. Man sollte ihnen Plattformen bieten, auf denen ihnen auch gleichzeitig widersprochen wird. Gefährlich sind voneinander abgeschottete Diskussionskreise, in denen die Gruppen sich nur noch in ihren eigenen Meinungen bestärkt. Die Leute befinden sich dann in Parallelwelten. Klimaskeptiker und Coronaskeptiker sind häufig dieselben Leute. Sie hegen eine Grundskepsis gegenüber der Wissenschaft und institutioneller Politik. Sie kommen mit Wahrscheinlichkeiten und offenen Debatten nicht zurecht, wünschen absolute Sicherheit und wenn sie diese nicht erhalten, wischen sie die Wissenschaft und institutionelle Politik vom Tisch. Man kann diesen Leuten einen moralischen Vorwurf machen. Denn es gibt die Pflicht, eine Evidenz als solche anzuerkennen. Doch dahinter steckt wohl nicht schlechter Wille. Es handelt sich wohl um eine tiefe Verunsicherung, die zu mangelnder Bereitschaft führt, mit Unwägbarkeiten und Unsicherheiten im Leben umzugehen.

Man müsste empirische Wissenschaft besser erklären?

Ja, genau. Empirische Wissenschaft führt in Bezug auf die Erklärung von sehr komplexen Phänomenen nicht zu vollkommen abgesichertem Wissen. Gewisse Dinge sind einfach sicherer als andere. Ohne interpretatives Urteil gewinnt man keine Orientierung. Wir hätten gern, dass jede Wissenschaft so funktioniert wie die Mathematik oder reine Logik. Dem ist aber nicht so. Das zu kommunizieren ist eine Herausforderung.

Wie polarisiert ist die Schweiz bezüglich Coronamassnahmen im Vergleich zu anderen Ländern?

Sie ist sicher weniger polarisiert als andere Länder wie Frankreich oder Deutschland, da wir nicht so drastische Massnahmen wie Ausgangssperren verordnet bekamen. Umso befremdlicher wirken die Vorwürfe an den Bundesrat, er handle wie in einer Diktatur. In anderen Ländern ist der Widerstand gegen die Staatsgewalt viel virulenter.

Womit hat das noch zu tun?

Das Ausgehverbot hat auf diese Gesellschaften, die weniger dienstleistungsorientiert sind, grosse Auswirkungen gehabt. In ärmeren Ländern müssen die Leute auf die Strasse gehen, um für ihr wirtschaftliches Überleben zu kämpfen. In der Schweiz sind die Auswirkungen moderater, die Staatskasse ist voller. In dieser Hinsicht ist die Schweiz recht gut durch die Krise gekommen. Ich verstehe jedoch den Unmut der Bevölkerung wegen der schleppenden Impfkampagne.

Hat die direkte Demokratie auch eine dämpfende Wirkung auf die Art und das Ausmass, wie demonstriert wird?

Über längere Zeit schon. Die direkte Demokratie bietet mehr Beteiligungsmöglichkeiten und wirkt wie ein Ventil, um Druck abzulassen. Daraus resultiert eine bessere Verbindung zwischen Bevölkerung und Autorität. Kurzfristig kann die direkte Demokratie aber in der Coronakrise kaum eine dämpfende Wirkung haben.

Gleichzeitig, sagten Sie, sei der Föderalismus für Ausnahmesituationen wie die Pandemie auch hinderlich?

Ja. Wir legen Wert auf die Verteilung der Macht und Partizipation. Diese Strukturen sind nicht für das Erbringen einer unmittelbaren Höchstleistung ausgerichtet. Ihre Vorteile schlagen langfristig zu Buche und dann umso nachhaltiger. Es wäre also ein Fehler, jetzt den ganzen Staat umzubauen. Zu überlegen ist, ob nicht in einigen Bereichen des Katastrophenschutzes – und dazu gehört etwa die Impfkampagne – nicht mehr zentrale Kompetenz und Verantwortung eingerichtet werden muss.

Was wird sich nachhaltig ändern?

Studierende kommen immer wieder auf den Vergleich zwischen der Bedrohung durch Covid-19 und der Klimaerwärmung. Wir haben gelernt, dass wir in einer Notsituation sehr schnell den Verkehr einschränken können. Ähnlich drastische Massnahmen sind also möglich, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Nachhaltig bleiben wird auch der Digitalisierungsschub und der Etatisierungsschub: Meine These ist, dass es Kompetenzverschiebungen der Kantone zum Bund geben wird, oder zumindest eine bessere Koordination zwischen den Kantonen.

Werden wir besser verzichten können oder solidarischer sein?

Das bleibt relativ stabil. Weder sind die Leute komplett egoistisch noch rein solidarisch. Ich denke, sobald die Massnahmen gelockert werden, gibt es eine Art Boost, die Restaurants werden sich füllen, die Leute wollen nachholen.

Was haben Sie persönlich aus dieser Krise gelernt?

Vor über einem Jahr hätte ich nicht geglaubt, dass die Personenfreizügigkeit so lange eingeschränkt sein wird. Ich habe das Buch La Peste von Albert Camus wieder hervorgeholt und vom Vergleich dieser Geschichte mit heute viel gelernt. Ausserdem laufe ich selber Marathon und habe gemerkt, dass diese Krise viel damit zu tun hat. Auf den letzten Kilometern muss man mental besonders stark sein, sonst bricht man das Rennen ab. Persönlich leide ich am meisten darunter, meine Kinder nicht besuchen zu können, die alle im Ausland leben.