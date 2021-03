Demonstration «Dieses Auflehnen gegen den Staat gibt mir zu denken»: Heute verbietet der Rapperswiler Stadtrat wohl die Demo gegen Coronamassnahmen Dürfen die «Andersdenkenden» bald durch Rapperswil ziehen, um gegen die Coronamassnahmen zu demonstrieren? Stadtpräsident Martin Stöckling sagt, welche Fragen dafür zu klären sind und warum ihn die Situation nachdenklich stimmt. Janina Gehrig 29.03.2021, 05.00 Uhr

Am 20. März demonstrierten Anhänger des Vereins Stiller Protest in Liestal gegen die Coronamassnahmen. Ob sie dies in Rapperswil wiederholen können, ist ungewiss. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Am Samstag vor einer Woche zogen bis zu 8000 Personen durch Liestal BL, um gegen die Coronamassnahmen des Bundes zu demonstrieren. Dabei hielten sich die meisten nicht an die Masken- und Abstandspflicht. Eine ähnliche Kundgebung vom 10. April in Altdorf hat die Urner Sicherheitsdirektion nicht bewilligt. Am Montag hat auch der Rapperswiler Stadtrat über das Gesuch einer Anti-Massnahmendemonstration zu befinden, die Ende April stattfinden soll.