Demokratische Rechte Sind 16-Jährige reif genug, um abzustimmen – und was taugt der Kanton Glarus als Vorbild? Das denken Ostschweizer Bundesparlamentarier darüber In Bundesbern hat die Forderung nach Stimmrechtsalter 16 Aufwind. Bei den Ostschweizer Parlamentsmitgliedern sind die Meinungen geteilt – teilweise auch innerhalb der Fraktionen. Adrian Vögele 03.02.2021, 19.54 Uhr

Klimademo am 2. Februar 2019 in St.Gallen: Mit den Schülerstreiks flammte auch die Diskussion um Stimmrechtsalter 16 wieder auf. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Jungen sollen schon ab 16 an die Urne dürfen: Nach einem knappen Ja des Nationalrats im letzten Herbst hat am Dienstag auch die Staatspolitische Kommission des Ständerats einer parlamentarischen Initiative der Grünen zugestimmt. Der Entscheid fiel auch diesmal haarscharf mit sieben zu sechs Stimmen. Doch damit gilt es nun ernst: Jetzt wird ein Vorschlag für die Verfassungsänderung ausgearbeitet. Oder, wie es die Kommission in ihrer Mitteilung formuliert: «Dem Stimmrechtsalter 16 soll eine Chance gegeben werden.»

Keine Chance hatte die Forderung zuletzt in der Ostschweiz: Vor dem Hintergrund der Klimabewegung hatten Linke und Grünliberale in St.Gallen und im Thurgau Vorstösse in den Kantonsparlamenten für Stimmrechtsalter 16 eingereicht. Im vergangenen Jahr wurden beide abgelehnt. Glarus ist weiterhin der einzige Kanton, der die Regelung kennt.

Sicherstellen, «dass die Stimmberechtigten einigermassen bereit sind»

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat und Präsident der Staatspolitischen Kommission. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Auch in Bundesbern, wo nun Tauwetter in dieser Sache herrscht, sind Ostschweizer Bürgerliche weiterhin skeptisch. Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR), Präsident der erwähnten Staatspolitischen Kommission, sagt: «Man setzt ja immer – auch mit diesem Vorstoss – eine Alterslimite, weil man sicherstellen will, dass die Stimmberechtigten für ihre anspruchsvolle Aufgabe einigermassen bereit sind.»

Wo die perfekte Grenze liege, wisse er nicht, sagt Caroni. Es gehe aber nicht auf, wenn man 16-Jährige in verschiedenen rechtlichen Bereichen mangels Reife schütze und sie zugleich als reif genug für komplexe politische Fragen betrachte.

«Ein Beispiel: Unterschreibt ein 16-Jähriger einen Handyvertrag, darf man ihn nicht darauf behaften. Demselben 16-Jährigen aber traut man zu, über die viel abstraktere, komplexere und Millionen von Menschen betreffende Frage der Telekomregulierung zu entscheiden.»

Wenn schon, dann müsste aus Caronis Sicht das Mündigkeitsalter insgesamt von 18 auf 16 gesenkt werden. Er sei gespannt, was die Wissenschaft in der Vernehmlassung zur Reife dieser Altersgruppe sage.

Junge kommen gern an die Landsgemeinde, aber weniger gern an die Urne

Daniel Fässler, Innerrhoder CVP-Ständerat.

Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Einziges Ostschweizer Kommissionsmitglied nebst Caroni ist Ständerat Daniel Fässler (CVP/AI). Er habe die Initiative aus Überzeugung abgelehnt, sagt er. Es sei nicht einzusehen, warum Jugendliche vor Erreichen der Mündigkeit bereits wählen und abstimmen dürften, obwohl sie noch nicht über die volle Rechtsfähigkeit verfügten und von vielen Pflichten noch nicht betroffen seien.

«Ich bin zudem überzeugt, dass 16- und 17-Jährige – von Ausnahmen abgesehen – noch nicht das gleiche Interesse an politischen Fragen haben, wie mündige Staatsbürgerinnen und -bürger.»

Dass in den Kantonen bisher mit Ausnahme von Glarus alle Versuche, das Stimmrechtsalter 16 einzuführen, gescheitert seien, zeige, dass der Handlungsbedarf für eine nationale Lösung nicht bestehe, sagt Fässler. Als positives Beispiel für eine hohe Stimmbeteiligung jüngerer Generationen nennt er die Innerrhoder Landsgemeinde. Jedoch: An Bezirks- und Gemeindeversammlungen sowie eidgenössischen Urnengängen im Kanton würden sich die jüngeren Stimmberechtigten viel weniger beteiligen. Dasselbe werde auch in Glarus festgestellt.

Einzelne Ja-Stimmen in der Mitte

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder CVP-Nationalrat. Bild: PD

Gerade in der Mitte sind die Meinungen aber noch nicht durchwegs gemacht. Der Innerrhoder CVP-Nationalrat Thomas Rechsteiner hat der Initiative für Stimmrechtsalter 16 zugestimmt:

«Interessierte Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, sich politisch nicht nur zu äussern, sondern auch abzustimmen.»

Er habe sich vor der Nationalratsdebatte mit Bundespolitikern aus dem Kanton Glarus ausgetauscht. «Dort führt das kantonale Stimmrecht ab Alter 16 – zumindest aus Sicht einiger Parlamentarier – zu keinen Missständen.» Allerdings, so Rechsteiner, sei er inzwischen skeptisch geworden. «denn das Ungleichgewicht der politischen Rechte ist unlogisch». So dürften 16-Jährige über Initiativen und Referenden abstimmen, diese aber nicht unterschreiben.

Christian Lohr, Thurgauer CVP-Nationalrat. Bild: PD

Auch Christian Lohr (CVP/TG) hat im September im Nationalrat Ja gesagt zur Initiative. «Persönlich finde ich es sehr gut und richtig, dass dieses Thema nun auf allerhöchster Ebene noch weiter diskutiert wird.» Er lasse gelten, dass nun Diskrepanzen kritisiert würden, sagt er. «Aber genau das sollte ja nun auch in einer offenen Diskussion geprüft werden. Möglicherweise gibt es eben doch Handlungsbedarf.»

Keine Ostschweizer Ja-Stimme gab es in der FDP und der SVP.

«16-Jährige sind sehr wohl im Stande, wichtige Entscheide zu treffen»

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Die Linke sieht kein Problem mit rechtlichen Widersprüchen. Dass 16-Jährige noch nicht mündig seien, stehe dem Stimmrecht nicht im Weg, sagt Nationalrätin Claudia Friedl (SP/SG):

«Mündige Frauen hatten jahrzehntelang kein Stimmrecht. Das hat also nichts miteinander zu tun.»

16-Jährige seien sehr wohl im Stande, wichtige, zukunftsweisende Entscheide zu fällen, etwa bei der Berufswahl. «Bei den Klimastreiks zeigten die jungen Menschen, dass sie Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen wollen und das auch können.» Gerade das Beispiel Glarus beweise, dass ein Interesse der jungen Menschen da sei und dass eine Mehrheit der älteren dies anerkannt habe.

«Die ersten Jahre sind die wichtigsten»

Franziska Ryser, Nationalrätin Grüne St.Gallen. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Positiv überrascht» sei sie über den Entscheid der Ständeratskommission für das Stimmrechtsalter 16, sagt Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne/SG) in der TVO-Talksendung «Zur Sache» am Mittwochabend. Die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, wie politisch die Jugend in der Schweiz sei. Es sei wichtig, dass die Jugendlichen schon mit 16 mitwählen und -stimmen dürften, um einen guten Einstieg ins politische Leben zu finden. «Die ersten Jahre sind die wichtigsten.» Zudem drohe eine Überalterung, der Altersmedian der Stimmbevölkerung liege bei 57 Jahren.

Manuel Strupler, Thurgauer SVP-Nationalrat. Bild: Reto Martin

Manuel Strupler (SVP/TG), der im Gespräch die Gegenseite vertritt, kritisiert, es werde ein Ungleichgewicht geschaffen, indem 16-Jährige stimmen und wählen dürften, aber selber nicht wählbar und auch noch nicht mündig seien. «Das ist falsch. Wer mitbestimmt, soll auch die Konsequenzen tragen.» Leider habe die heutige Gesellschaft die Tendenz, überall mitreden zu wollen, ohne aber Verantwortung zu übernehmen.

Ryser entgegnet, früher seien die Volljährigkeit und Stimmrechtsalter auch nicht identisch gewesen, und das System habe dennoch bestens funktioniert. Die Frage von Moderator André Moesch, ob die Grünen das Stimmrecht nicht einfach deshalb senken wollten, um ihren Wähleranteil zu steigern, verneint Ryser.

«Ich erwarte nicht unbedingt einen Linksrutsch, wenn das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre gesenkt wird.»

Zuletzt hätten die Jungen zwar vor allem links-grün gewählt, so Ryser –zuvor sei aber die SVP höher im Kurs gewesen.

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Aber auch jüngere SVP-Vertreter wollen das Stimmrechtsalter nicht reduzieren. Der St.Galler Nationalrat Mike Egger betont, es sei wichtig, dass der Staat nicht nur Rechte gewähre, sondern auch Pflichten einfordere – und mündig sei man in der Schweiz erst mit 18. Trotzdem könne man sich schon vorher politisch engagieren, etwa an Standaktionen oder Podien. «Ich selber bin mit 14 Jahren politisch aktiv geworden.»