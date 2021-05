Demokratie

Das neue Naturbad in Horn interessiert stark: Der Gemeinderat lud trotz Corona zu Informationsveranstaltungen – und die Einwohner kamen gut geschützt in Scharen

Die Hornerinnen und Horner stimmen am 13. Juni ab über ein neues Seebad, das ohne Chemikalien auskommen soll. Es geht um einen Kredit in der Höhe von 1,78 Millionen Franken. In corpore informierte der Gemeinderat Horn die Bevölkerung und warb für seine Vorlage.