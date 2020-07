Er verbindet Stahlseile so, dass Seilbahnen fahren können: Ein Ostschweizer reist ins wegen Corona abgeschottene Neuseeland – als einer von wenigen Nur wenige Experten können Stahlseile verflechten. Der Ostschweizer Hannes Koller musste dafür nach Neuseeland reisen – trotz Corona. Matthias Stadler aus Queenstown, Neuseeland 10.07.2020, 05.00 Uhr

20 neuseeländische Helfer standen Hannes Koller beim Spleissen im Skigebiet «Remarkables» zur Seite. Bilder: Matthias Stadler

Neuseeland ist seit mehr als drei Monaten abgeschottet. Der Inselstaat im Südpazifik lässt wegen Covid-19 kaum mehr Leute einreisen. Einzig heimkehrende Neuseeländer, Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung und Spezialisten mit einer Ausnahmebewilligung dürfen ins Land. Zu Letzteren zählen etwa US-amerikanische Filmemacher, die in Neuseeland Fortsetzungen für den Kassenschlager «Avatar» drehen. Hereingelassen wird aber auch ein St.Galler: Hannes Koller aus Lömmenschwil.

Hannes Koller aus Lömmenschwil hat eine Ausnahmebewilligung für die Einreise nach Neuseeland erhalten. Bild: Matthias Stadler

Der 50-Jährige hat eine Ausnahmebewilligung von den neuseeländischen Behörden erhalten, weil er eine Arbeit ausführt, die nur wenige Personen weltweit beherrschen. Er ist Spleisser für Seilbahnseile. Als solcher verbindet er in einem aufwendigen Verfahren die beiden losen Enden eines Stahlseils zu einer Einheit, damit es – wie bei einem Ring – keinen Anfang und kein Ende mehr gibt und das Seil mit dem sogenannten Spleissknoten zusammengehalten wird.

Drei neuseeländische Minister mussten überzeugt werden

Bevor Hannes Koller vergangene Woche auf der Südinsel Spleissarbeiten durchführen konnte, musste er allerdings ein Prozedere über sich ergehen lassen. Und dieses hatte es in sich. Gleich drei Minister der neuseeländischen Regierung mussten für die Ausnahmebewilligung überzeugt werden. Und dann brauchte es in diesen Zeiten, geprägt von Covid-19-Sicherheitsmassnahmen und sich stetig ändernden Einreisebestimmungen, drei Anläufe, bis der Spezialist in Zürich endlich ins Flugzeug steigen konnte.

Mitte Juni in Neuseeland angekommen, musste er 14 Tage – «und keine Minute weniger», wie er sagt – in Quarantäne. Er erzählt:

«Ich habe viel ferngesehen. Und nach langer Zeit endlich wieder einmal ein richtig dickes Buch gelesen.»

Nach zwei Wochen Ruhigsitzen und zwei Covid-19-Tests wurde er schliesslich aus der Quarantäne entlassen und konnte seine eigentliche Tätigkeit aufnehmen. Für die Firma Fatzer AG mit Sitz in Romanshorn (siehe Kasten) und in Zusammenarbeit mit dem Seilbahnhersteller Doppelmayr führte er vergangene Woche Servicearbeiten an zwei Anlagen auf der Südinsel Neuseelands durch.

Fatzer AG: 110 Mitarbeiter in Romanshorn Die Firma Fatzer AG wurde 1836 in Romanshorn gegründet. Sie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auf technisch anspruchsvolle Seile für Seilbahnen, Winden, Seilbauwerken und andere Anwendungen spezialisiert. Laut eigenen Angaben hat sie einen weltweiten Marktanteil von über 60 Prozent bei Schwerstlastseilen auf Seilbahnen. Das Unternehmen beschäftigt in Romanshorn rund 110 Mitarbeiter, davon eine Handvoll Spleisser, die sowohl in der Schweiz als auch auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Spleisser werden laut Hannes Koller nur dann ausgebildet, wenn die Hersteller wieder einen neuen brauchen. Er hat ursprünglich eine Lehre als Töffmechaniker in Roggwil gemacht, ist seit 1993 bei der Fatzer AG und seit 1996 als Spleisser tätig. Dabei mag er es, immer wieder an andere Orte zu reisen: «Ich bin nicht der Typ, der monatelang auf einer Baustelle arbeiten kann.» Seit zehn Jahren fliegt er auch ein- bis zweimal pro Jahr nach Neuseeland, um dort Arbeiten zu verrichten.



Für die dritte und letzte Aufgabe reiste er in das Skigebiet Remarkables, eines der grössten des Landes in der Nähe des Touristenorts Queenstown. Die Betreiber ersetzen dort momentan eine alte Sesselbahn durch eine neue. Umgerechnet gut zehn Millionen Franken kostet das Projekt. Das Coronavirus hat den Zeitplan durcheinandergewirbelt, die Arbeiten sind mehrere Wochen in Verzug. «Es ist super, dass Hannes Koller jetzt hier ist», sagte Ross Lawrence, Manager des Skigebiets, denn auch erleichtert.

30 Meter Seilbahnseil für neue Sesselbahn bearbeitet

Der St.Galler machte sich nach der Ankunft im Skigebiet am vergangenen Freitagnachmittag sogleich an die Arbeit. Zeit war schliesslich bereits genug verschwendet worden. 20 neuseeländische Helfer standen ihm bei den Spleissarbeiten zur Seite. Sie halfen ihm etwa, das knapp sieben Kilogramm pro Meter schwere Seil zu heben und wieder korrekt anzubringen. Knapp 30 Meter Seil wurden so bearbeitet.

Kollers dritter Auftrag führte ihn ins Skigebiet Remarkables.

Das Förderseil einer Seilbahn besteht aus sechs Litzen, welche um einen Kunststoffkern, die sogenannte «Seele», geschlagen werden. Diese Teile gilt es an zwei Enden auseinanderzunehmen, um jeweils die Seele freizulegen. Damit kann das eine Ende der Seele direkt ans andere Ende geführt werden, woraufhin die äusseren Litzen der beiden Enden ineinander verflochten werden. Das Förderseil wird somit verbunden. Diese Arbeit beherrschen nur Spezialisten, Hannes Koller ist einer davon. In Neuseeland gibt es keine Spleisser für Stahlseile dieser Grösse, da es im Land zu wenig Arbeit dafür gibt. «Zudem geht es auch um Garantieleistungen. Wir als Hersteller wollen wissen, wer das Seil installiert», erklärt er.

Die äusseren Enden eines Seiles müssen miteinander verflochten werden - diese Arbeit beherrschen weltweit nur wenige Spezialisten.

Zwei Mentalitäten treffen aufeinander

Während der Arbeit im Schnee gab Hannes Koller immer wieder Anweisungen, er war hoch konzentriert. Fehler durfte er sich keine erlauben. «Zwar kommt es nicht auf jeden Millimeter an, aber auf jeden Zentimeter. Ich muss also exakt arbeiten.» Dabei trafen zwei unterschiedliche Arbeitsmentalitäten aufeinander. Dass die neuseeländischen Kollegen immer wieder mal einen Scherz machten – «Komm Hannes: Lieber gut geschätzt als schlecht gemessen» – störten ihn nicht:

«Da habe ich schon ganz anderes erlebt. Die Leute hier machen gut mit und sind sehr hilfsbereit.»

Während der Arbeit im Schnee gibt Koller seinen neuseeländischen Kollegen immer wieder Anweisungen.

Gut einen Arbeitstag brauchte Hannes Koller mit dem Team, bis seine Arbeit beendet war. Letzten Samstag schloss er sie ab. Dabei zeigte er sich zufrieden: «Es ist alles nach Plan gelaufen – hundert Punkte.» Nun übernimmt wieder der Seilbahnhersteller Doppelmayr. Dieser führt letzte Arbeiten durch. Danach wird die Anlage getestet und Ende Juli soll der Sechserlift in Betrieb genommen werden. Damit ist Hannes Kollers Aufgabe in Neuseeland vorbei. Normalerweise würde er wohl schon bald wieder ins Ausland fliegen, denn er verbringt rund einen Drittel seiner Arbeitszeit im Ausland. «Ich bin vor allem in Asien, Australien, Neuseeland und in letzter Zeit auch in Kanada unterwegs.» Doch heuer ist wegen Covid-19 alles anders. Wann er wieder einen Einsatz im Ausland hat, weiss er derzeit nicht.

«Aber eine Quarantäne wie diejenige in Neuseeland wird wohl nicht die letzte gewesen sein, die ich in diesem Jahr erlebe.»