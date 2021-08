Degersheim: Schweizer Armee sprengt alten Skilift

Reportage «Beim Knall sind die Ziegen zusammengezuckt»: Schweizer Armee sprengt Skilift in Degersheim Am Montag hat die Schweizer Armee in Degersheim begonnen, einen alten Skilift zu sprengen. Ein Augenschein in sicherem Abstand. Laut war es trotzdem, auch für die Tiere eines Bauernhofs nahe der Detonationsstelle. Alain Rutishauser 23.08.2021, 16.51 Uhr

Eine Explosion, ein ohrenbetäubender Knall, aufsteigender Rauch. Es ist Montagmorgen, 8.48 Uhr im Skigebiet Degersheim-Fuchsacker. Soeben sind zwei Skiliftmasten lautstark in die mit Kuhmist gepflasterte Wiese gekracht. Die Schweizer Armee sprengt in den kommenden zwei Wochen einen Skilift in Degersheim.

Der alte Skilift in Degersheim wird mit Sprengstoff platt gemacht. Bild: Raphael Rohner

Urs Stutz, Verwaltungsratspräsident der Skilift Degersheim AG, erklärt: «Wir sind heute hier oben, weil wir die Sektion 3 unserer Skilifte abbrechen müssen.» Der Skilift, der 1972 erbaut wurde, ist seit vier Jahren nicht mehr im Betrieb. Er hätte eine Sanierung nötig gehabt, die sich die Skilift Degersheim AG allerdings nicht leisten konnte. Stutz kam zum Schluss:

«Wenn wir den Skilift nicht mehr brauchen, dann ist es besser, wenn wir ihn abbrechen.»

Nachdem die Baumeister in der näheren Umgebung den Auftrag abgelehnt haben, habe sich die Schweizer Armee bereit erklärt, die Sprengung als militärische Übung durchzuführen. Nun arbeiten Soldaten der Armee für die kommenden drei Tage in Degersheim. Nach und nach werden die Skiliftmasten gesprengt und via Helikopter zur Bergstation 1 abtransportiert. «Gesprengt wird in Zeitfenstern von 15 Minuten zu jeder vollen Stunde», sagt Chefadjutant Marcel Brüngger. Danach werde das gesprengte Material ausgebaggert und der Boden wieder zugedeckt. Am Abend und in der Nacht werde dann weiter gearbeitet und vorbereitet: «Ausser mein Telefon würde heisslaufen wegen Reklamationen.»

Oberhalb der St. Galler Gemeinde Degersheim ... Bild: Raphael Rohner ... montieren Sappeure der Armee ... Bild: Raphael Rohner ... Sprengladungen an einem alten ... Bild: Raphael Rohner ... Skilift des Dorfes. Die Sprengspezialisten ... Bild: Raphael Rohner ... setzen dabei eine neuartige Schneidladung ein. Bild: Raphael Rohner Diese wird von der Schweizer Armee erst seit kurzer ... Bild: Raphael Rohner ... Zeit verwendet, erklärt Sprengmeister Stabsadjutant Mayer. Bild: Raphael Rohner Die Sappeure montieren die Ladungen ... Bild: Raphael Rohner ... an vorher genau definierten Stellen. Dann werden Zündkabel ... Bild: Raphael Rohner ... angebracht und die Ladungen verbunden. Der Einsatz der Armee ... Bild: Raphael Rohner ... dient der Ausbildung der Truppe, sagt Chefadjutant Marco Brüngger. Bild: Raphael Rohner Der Verwaltungsratspräsident der Skilift Degersheim AG, Urs Stutz ... ... ist der Armee dankbar, dass sie den Abbruch übernehmen. Bild: Raphael Rohner Vor der Sprengung werden mehrere Signale ... Bild: Raphael Rohner ... mit einer Tröte abgegeben. Dann wird gezündet. Während fünf langen Tönen ... Bild: Raphael Rohner ... bringen sich alle in Sicherheit, dann folgen drei kurze Töne. Bild: Raphael Rohner Dann knallt es und die Skiliftmasten ... Bild: Raphael Rohner ... von Degersheim ... Bild: Raphael Rohner ... gehen in Schall und Rauch ... Bild: Raphael Rohner ... zu Boden. Solche Übungen im realen Einsatz seien für die Soldaten ... Bild: Raphael Rohner ... enorm wichtig, sagt Brüngger. So erfahren die Sappeure ... ... die Wirkung ihrer Arbeit eins zu eins im Feld. Nach der Sprengung ... Bild: Raphael Rohner ... untersuchen die Soldaten die Trümmer. Die Trennladungen ... Bild: Raphael Rohner ... haben die Masten sauber durchtrennt. Von den Stahlträgern ... Bild: Raphael Rohner ... ist nicht mehr viel übrig. Die Trümmer werden ... Bild: Raphael Rohner ... in den kommenden Tagen von Militärhelikopter abtransportiert. Bild: Raphael Rohner Landwirte wie Ruedi Bösch, die unmittelbar neben dem ... Bild: Raphael Rohner ... Skilift wohnen, nehmen ihre Tiere in den Stall, oder beruhigen sie vor Ort. Bild: Raphael Rohner Die Sprengungen werden noch einige Tage dauern. Bild: Raphael Rohner

Um diese auf ein Minimum zu reduzieren, hat Brüngger die Gemeinde sowie die Anwohner im Voraus schriftlich informiert, wann gesprengt wird. Am vergangenen Freitag hat er nochmals die Anwohner besucht, um Fragen zu beantworten. «Dies ist ein wichtiger Aspekt, dass sich die Leute abgeholt und sicher fühlen. Unsicherheit führt zu Reklamationen», sagt Brüngger.

Einer dieser Anwohner ist Ruedi Bösch, der unweit des Sprengortes einen Bauernhof besitzt. «Bei der Sprengung habe ich meinen Hund Leo mit nach drinnen genommen, damit er sich nicht zu sehr erschreckt.» Die Kühe habe er im Stall gelassen, die Ziegen seien draussen geblieben. Vor der Sprengung habe er sie nochmals gefüttert, sodass sie jemanden um sich herum hatten, den sie kennen. Bösch:

«Beim Knall sind die Ziegen zusammengezuckt und etwas versprungen.»

Generell ist Bösch aber zufrieden, wie die Sprengung ablief, seine Tiere hätten sich nur kurz erschreckt. Dass bei der Übung alles nach Plan verläuft, dafür ist Stabsadjutant Michael Mayer verantwortlich. Er leitet die Vorbereitungen für die Sprengung. Mayer erklärt, dass für die Sprengung eine neue Schneidladung eingesetzt werde, mit der bis zu 80 Prozent Sprengstoff eingespart werden könne. Mayer: «So benötigen wir pro Mast nicht viel mehr als 100 Gramm Sprengstoff.»

Hund «Leo» wurde von seinem Herrchen Ruedi Bösch in Sicherheit gebracht. Bild: Raphael Rohner

Das Team habe bereits um 3 Uhr morgens damit begonnen, die Sprengung vorzubereiten. Dabei gehe es darum, die Ladung an den Masten anzubringen und danach mit Holzleisten, Sandsäcken und Gummimatten zu verdämmen, sodass der Splitterwurf auf ein Minimum reduziert werden könne. «Trotzdem haben wir für ungedeckte Truppen eine minimale Sicherheitsdistanz von 300 Metern definiert», sagt Mayer.

Ein Sappeur bringt eine Sprengladung am Skilift an. Bild: Raphael Rohner

Nach einem lauten Knall fallen die Masten rauchend in die Wiese. Bild: Raphael Rohner

Und so steht in sicherem Abstand der Detonationsstelle ein Grüppchen von Menschen auf einem Hügel, darunter einige Medienvertreter und Monika Scherrer, Gemeindepräsidentin von Degersheim. Alle warten gespannt auf die Explosion. Pünktlich um 8.45 Uhr ertönen fünf lange Hornstösse, das Signal für den Beginn der Sprengaktion. In der Ferne gehen nun auch die Soldaten hinter dem Stall in Deckung. Dann ertönen drei kurze Hornstösse, was bedeutet, dass die Sprengung kurz bevorsteht. Das Grüppchen geht in die Hocke, presst sich die Hände an die Ohren, wartet gespannt auf den Knall.

Die Sekunden verstreichen. Dann, nach rund einer halben Minute – der Knall. Trotz Vorbereitung zuckt die Menge zusammen, überrascht von der schieren Lautstärke der Explosion. 49-jähriges Metall prallt schmatzend auf der Wiese auf. Die Sektion 3 der Skilifte Degersheim-Fuchsacker ist nun Geschichte.