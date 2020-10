Debatte um das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft im Kanton St.Gallen flammt wieder auf – die Kirchen fürchten um ihren Einfluss Im Kanton St.Gallen teilen sich aktuell Kanton und die Kirche das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG). Ab dem kommenden Schuljahr will der Kanton den kirchlichen Einfluss bedeutend verkleinern. Das stösst den Kirchenvertretern sauer auf. Rossella Blattmann 07.10.2020, 05.00 Uhr

Wie viel Kirche gehört in die Schule? Die Kirchen im Kanton St.Gallen bangen um ihren Einfluss. Bild: Baona/iStockphoto

Wie viel Religion gehört ins Klassenzimmer? Diese Debatte sorgt im Kanton St.Gallen für Zündstoff. Ende September ist die Vernehmlassung zum neuen Lehrplan abgelaufen, sie behandelt auch das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG). Aktuell müssen sich die Schülerinnen und Schüler entweder für ERG Schule oder ERG Kirchen als Wahlpflichtfach entscheiden. Auf Primarstufe können die Eltern ihre Kinder zusätzlich für den freiwilligen Religionsunterricht der Landeskirchen anmelden.

Ethik, Religionen, Gemeinschaft verschwindet vom Stundenplan

Das Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen schlägt in der Vernehmlassung neu vor,

auf Primarstufe ERG Schule und ERG Kirchen in den Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) zu integrieren.

Auf Oberstufe sollen ERG Schulen und ERG Kirchen zusammengelegt werden. Die Landeskirchen würden stattdessen die Möglichkeit erhalten, den freiwilligen Religionsunterricht wieder einzuführen.

Drängt der Staat die Kirche aus der Schule?

Martin Schmidt, Präsident des Kirchenrats der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen, ist besorgt. Zu den Plänen des Kantons sagt er:

«Ich halte das für eine riesige Schwächung der Kirche und es widerspricht der im Kanton angedachten Intention von ERG.»

Martin Schmidt, Präsident des Kirchenrats der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Schmidt will nicht, dass das Fach ERG Kirchen verschwindet. «Die Lehrpersonen dürfen selber entscheiden, wie viel Gewicht sie den einzelnen Aspekten Ethik und Religion geben.» Schmidt, der selber Dozent an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen war, befürchtet deshalb, dass die Ethik und Religion unter den Tisch fallen, und sich der ERG-Unterricht auf die Gemeinschaft konzentriert.

Gleiches befürchtet er für das Fach Natur, Mensch, Gesellschaft in der Primarschule. Das sei nicht nur seine persönliche Meinung als Kirchenratspräsident, sagt Schmidt. Die kantonale Erziehungsdirektorenkonferenz sei im Dezember zum selben Schluss gekommen.

Konsequenzen für Lehrpersonen?

Gemäss Schmidt besuchen aktuell insgesamt 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler im ganzen Kanton ERG Kirchen, 55 Prozent ERG Schule. Eine von der Kirche angestellte Person – je nach Gemeinde reformiert oder katholisch – unterrichtet das Fach ERG Kirchen. «Der Unterricht ist im Gegensatz zum freiwilligen Religionsunterricht der evangelischen oder katholischen Landeskirche konfessionell neutral», sagt er. «Es werden ethische Themen und die verschiedenen Weltreligionen behandelt.»

Was würden die Anpassungen für die kirchlichen Lehrkräfte ab dem Schuljahr 2021/22 bedeuten? Schmidt zeichnet ein düsteres Bild. Über hundert ausgebildete reformierte und katholische Lehrkräfte unterrichteten momentan ERG-Kirchen.

«Treten die in der Vernehmlassung vorgeschlagenen Anpassungen ein, verlieren viele ihren Job.»

Und weiter: «Bisher haben beide Landeskirchen in ökumenischem Miteinander ca. 400'000 Franken in den Lehrplan und die Ausbildung der Lehrkräfte investiert.» Schmidt sagt:

«Diese Investition wäre dann grösstenteils für die Katz.»

Er befürchte auch, dass der Religionsunterricht der Landeskirchen dann auf die Randstunden falle, weil es stundenplantechnisch gar nicht anderes gehe.

«Es herrscht ein krasses Ungleichgewicht»

Schmidt spricht auch von einem krassen Ungleichgewicht bei den Vernehmlassungsadressaten. Die Vernehmlassung ging in Form einer Online-Umfrage an zwölf schulische Träger, zwei Kirchenvertreter – das Bistum St.Gallen und den Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen – sowie an die im Kantonsparlament vertretenen politischen Parteien.

«Ich frage mich: Warum hat der Kanton die Vernehmlassung auch an den Schulpsychologischen Dienst des Kantons St.Gallen oder die Kantonale Kindergarten Konferenz geschickt?» Diese hätten keinen konkreten Bezug zu den vorgelegten Fragen. Er sagt:

«Es herrscht ein krasses Ungleichgewicht!»

Man hätte neben der Reformierten Kirche und dem Bistum St.Gallen auf katholischer Seite noch mindestens sechs bis zehn andere kirchliche Träger miteinbeziehen können, «zum Beispiel den Religionslehrerverband, die Diakonatskapitel oder die Pfarrkonvente».

Schmidt sagt abschliessend: «Es gibt keinen gesellschaftlichen Frieden ohne religiösen Frieden.» Darum sei es so wichtig, dass das «R» prominent im Lehrplan erhalten bleibe und die Kirchen auch weiterhin in den Unterricht der Schulen im Kanton St.Gallen miteinbezogen würden.

Wie geht es weiter?

Das Amt für Volksschule führt nach Ende der Vernehmlassung die Rückmeldungen zusammen und wertet sie zuhanden des Bildungsrates aus. Dieser wird sich am 21. Oktober damit befassen, heisst es in einem Schreiben des Bildungsdepartements an die Vernehmlassungspartner. Anschliessend muss die Regierung die Anpassungen des Lehrplans genehmigen. Bis Ende 2020 soll feststehen, welche Änderungen vorgenommen werden. Wirksam werden sie per Schuljahr 2021/22.