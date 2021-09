St.Galler Psychiaterin behandelt keine Ungeimpften – Reaktionen

Debatte «Ihre Praxis, ihre Entscheidung», «Verstösst gegen die Ethik»: Reaktionen zur St.Galler Psychiaterin, die keine Ungeimpften behandelt Eine St.Galler Psychiaterin hat eine junge Patientin abgelehnt, die sich partout nicht impfen lassen will. Die grosse Mehrheit unserer Leserinnen und Leser, die den Artikel kommentiert haben, versteht diesen Entscheid. Doch es gibt auch Kritik. Daniel Walt Jetzt kommentieren 08.09.2021, 10.55 Uhr

Wer unter Problemen leidet, braucht irgendwann vielleicht psychiatrische Hilfe. In einer St.Galler Praxis ist eine Patientin abgelehnt worden, weil sie nicht geimpft ist. Symbolbild: Fotolia

«Wir können nicht mit Menschen arbeiten, die wir als gefährlich empfinden»: So begründet eine St.Galler Psychiaterin ihren Entscheid, eine junge Frau nicht zu behandeln. Die Patientin hatte sich telefonisch an sie gewandt, ein erster Termin war bereits fixiert, als der Impfstatus der Hilfesuchenden zur Sprache kam. Als die junge Frau der Psychiaterin sagte, dass sie ungeimpft ist und daran auch nichts ändern will, wies die Psychiaterin sie ab.