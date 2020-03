Datenanalyse zu den St.Galler Regierungsratswahlen: Die Top- und Flop-Gemeinden der Kandidierenden Vier Bisherige und eine Neue haben den Sprung in die St.Galler Regierung im ersten Wahlgang geschafft, zwei Sitze sind noch vakant. Aber: Welche Gemeinde hat wem zum Sieg verholfen? Wer konnte seinen Heimvorteil nutzen? Und wem wurde der Nord-Süd-Graben zum Verhängnis? Unsere interaktive Datenanalyse schafft Klarheit. Luca Ghiselli 09.03.2020, 15.20 Uhr

CVP-Regierungsrat Bruno Damann verbrachte einen entspannten Wahlsonntag. Er erzielte das beste Resultat aller Kandidierenden – und wurde deutlich wiedergewählt. Der Gossauer erzielte in seiner Heimatgemeinde mit einem Wähleranteil von 80,5 Prozent ein hervorragendes Resultat, in zwei Gemeinden schnitt Damann aber noch besser ab: In Niederbüren wählten ihn 82,9 Prozent, in Andwil gar 85,3 Prozent.

Generell glänzte Damann vor allem in den Wahlkreisen Wil und St.Gallen: In 13 Gemeinden (Andwil, Niederbüren, Gossau, Häggenschwil, Waldkirch, Mörschwil, Gaiserwald, Muolen, Oberbüren, Eggersriet, Berg, Niederhelfenschwil, Degersheim) holte er über 70 Prozent der Stimmen – alle befinden sich in den beiden Wahlkreisen.

Am wenigsten Stimmen konnte Bruno Damann in Wartau, der Heimatgemeinde Beat Tinners, auf sich vereinen. Hier wählten ihn aber immerhin noch gut 48 Prozent der Wählerinnen und Wähler.

Auch bei Marc Mächler wurde am Sonntagnachmittag schnell klar, dass er nicht um eine Wiederwahl zittern müsste. Wie Bruno Damann punktete der Zuzwiler vor allem in den beiden Wahlkreisen St.Gallen und Wil: In seiner Heimatgemeinde erzielte er mit 80,7 Prozent aller Stimmen sein bestes Resultat. Auch in den Nachbargemeinden Niederbüren und Niederhelfenschwil sowie in Andwil und Waldkirch gaben mehr als drei Viertel der Wählerinnen und Wähler dem freisinnigen Regierungsrat ihre Stimme.

Am meisten Mühe bekundete auch Mächler im Sarganserland – wenn auch auf hohem Niveau. In Walenstadt schnitt der Vorsteher des Baudepartements am schlechtesten ab, holte aber immer noch 51,5 Prozent aller Stimmen. Auch in Quarten, Flums und Sargans schaffte er es nicht über 55 Prozent hinaus. Und: In Rorschach wählten ihn nur 53, 8 Prozent aller Wählerinnen und Wähler. Auch das Resultat in der Stadt St.Gallen ist nicht berauschend: Hier holte Mächler 57,4 Prozent.

Der St.Galler Justizchef Fredy Fässler hat – wie alle Bisherigen – am Wahlsonntag nicht zittern müssen. Nur in sechs Gemeinden verfehlte er das absolute Mehr. Am schlechtesten schnitt Fässler in Quarten ab: In der Gemeinde am Walensee holte der Sozialdemokrat nur 43,2 Prozent aller Stimmen. Auch in Flums, Amden, Nesslau und Wartau blieb er unter 50 Prozent.

Auftrumpfen konnte Fässler in der Stadt St.Gallen: Dort holte er 74,8 Prozent aller Stimmen und damit das beste Resultat aller Kandidaten in der Kantonshauptstadt. Auch in Rorschach, Eggersriet, Degersheim, Wittenbach, Untereggen, Flawil und Berg blieb Fässler über 65 Prozent.

Bei Bildungschef Stefan Kölliker spielte der Heimvorteil deutlich weniger als bei den anderen drei Bisherigen. Kölliker ist in Bronschhofen zuhause, das seit gut sieben Jahren mit der Stadt Wil eine Einheitsgemeinde bildet. Dort erzielte Kölliker mit 58,7 Prozent aller Stimmen ein mässiges Resultat. Nur in 12 anderen Gemeinden schnitt er schlechter ab. Am wenigsten Stimmen erhielt Kölliker in der Stadt St.Gallen: Nur 44,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten ein Kreuz hinter seinen Namen. Auch in Rorschach und Rapperswil-Jona verpasste Kölliker das absolute Mehr.

Am besten lief es Kölliker in den SVP-Hochburgen. Sein bestes Resultat erzielte er in Niederbüren – 78 Prozent gaben ihm ihre Stimme. Auch in Oberriet, Oberbüren, Eichberg, Muolen, Waldkirch und Wildhaus-Alt St.Johann schnitt Kölliker gut ab. Damit reichte es zum viertbesten Resultat – das Schlechteste aller Wiedergewählten.

Susanne Hartmanns Durchmarsch im ersten Wahlgang hat am Wahlsonntag nicht wenige überrascht. Als einzige Kandidatin, die nicht als Bisherige angetreten war, schaffte sie das absolute Mehr im ersten Anlauf. Die Wiler Stadtpräsidentin erzielte ihr bestes Resultat nicht etwa in ihrer Heimatstadt, sondern in Andwil, wo sie 66,3 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen konnte. Auch in Niederbüren, Häggenschwil, Oberuzwil, Niederhelfenschwil, Degersheim, Mörschwil, Eggersriet, Untereggen, Muolen und Gossau knackte sie die 60-Prozent-Marke. In Wil blieb sie mit 59,2 Prozent knapp darunter. Auch in St.Gallen erzielte Hartmann mit 54,2 Prozent ein gutes Resultat.

Am wenigsten Stimmen erhielt die frisch gewählte Regierungsrätin – wie Parteikollege Bruno Damann – in Wartau. Weniger als ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler gaben ihr ihre Stimme. Insgesamt blieb Hartmann in 23 Gemeinden unter dem absoluten Mehr – die meisten Gemeinden wie Sargans, Flums, Sennwald, Grabs, Quarten, Mels und Walenstadt befinden sich entweder im Sarganserland oder in Werdenberg.

Der Tübacher Gemeindepräsident und SVP-Fraktionspräsident erzielte in seiner Heimatgemeinde das beste Resultat: 71,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben ihm dort ihre Stimme gegeben. Auch in Niederbüren, Steinach und Waldkirch holte Götte mindestens 60 Prozent aller Stimmen. In 37 Gemeinden blieb er über 50 Prozent – darunter zahlreiche Gemeinden im Wahlkreis Rheintal (Oberriet, Eichberg, Thal) und Toggenburg (Mosnang, Hemberg, Wildhaus-Alt St.Johann, Neckertal, Lütisburg, Bütschwil-Ganterschwil, Nesslau), aber auch seinem Heimat-Wahlkreis Rorschach (Thal, Goldach, Rorschacherberg).

Am wenigsten Stimmen holte Götte – wie auch sein Parteikollege Kölliker – in der Stadt St.Gallen. Nur 30,9 Prozent setzten in der Kantonshauptstadt ein Kreuz hinter seinen Namen. Auch in Rapperswil-Jona, Sargans, Lichtensteig, Rorschach, Buchs und Wartau blieb der SVP-Kandidat unter 40 Prozent.

Auch für Beat Tinner stellte sich heraus, dass die Kantonshauptstadt ein schwieriges Pflaster ist: Mit 33,8 Prozent der Stimmen fuhr er in St.Gallen sein zweitschlechtestes Resultat ein – nur in Rorschach holte er anteilsmässig noch weniger. Auch in Steinach, Lütisburg, Untereggen, Wattwil, Bütschwil, Lichtensteig, Tübach, Rorschacherberg, Wil, Ebnat-Kappel und Uznach blieb der FDP-Fraktionspräsident unter 40 Prozent.

Ander sieht es in seiner Heimatgemeinde Wartau, die er präsidiert, aus. Hier gaben ihm knapp drei Viertel aller Wählerinnen und Wähler ihre Stimme. Auch in Sevelen, Sennwald, Mels, Bad Ragaz, Buchs, Gams, Grabs und Vilters-Wangs schnitt Tinner gut ab. Der Nord-Süd-Graben wird beim Blick auf die Karte ersichtlich. Im Norden, wo der Grossteil der Kantonsbevölkerung lebt, muss Tinner Boden gut machen, wenn es im zweiten Wahlgang klappen soll.

Die gute Nachricht für Laura Bucher an diesem Wahlsonntag: In ihrer Heimat im Rheintal und in der SP-Hochburg St.Gallen konnte sie brillieren. In der Stadt St.Gallen erzielte sie mit einem Stimmenanteil von 59,3 Prozent ihr bestes Resultat. Mit 53,9 Prozent folgt Rorschach auf Platz 2, danach kommen mit Marbach, Au, Rheineck, Thal und Rebstein fünf Rheintaler Gemeinden.

Mehr Mühe bekundete die Sozialdemokratin erwartungsgemäss im Toggenburg, Werdenberg und Sarganserland. In Niederbüren erhielt Bucher 23,8 Prozent der Stimmen und erzielte in der Fürstenländer Gemeinde damit ihr schlechtestes Resultat. Auch in Flums, Mosnang, Muolen und Quarten blieb die Co-Fraktionschefin der SP unter 30 Prozent. In ihrer Heimatgemeinde St.Margrethen holte sie 46,2 Prozent der Stimmen.

Die ehemalige Stadträtin von Rapperswil-Jona hat mit ihrem Abschneiden am Wahlsonntag nicht wenige überrascht. Gut 40'000 Stimmen konnte Rahel Würmli auf sich vereinen – damit hielt sie den Anschluss an Götte, Tinner und Bucher weitgehend. Dieser Achtungserfolg ist im Wesentlichen auf ihr starkes Abschneiden in den beiden grössten Städten des Kantons zurückzuführen: In ihrer Heimatstadt am Zürichsee holte sie 54,2 Prozent der Stimmen – 3180 an der Zahl. Und in der Stadt St.Gallen gaben ihr 53,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme – das entspricht 8505 Stimmen.

Mehr als ein Viertel aller Stimmen, die auf Rahel Würmli fielen, wurden also in Rapperswil-Jona und der Stadt St.Gallen abgegeben. Abgesehen davon vermochte Würmli auch in anderen Gemeinden des Wahlkreises See-Gaster zu überzeugen: In Uznach erhielt sie 46,9 Prozent der Stimmen, in Schmerikon 44,2 Prozent. Und in Weesen gar 55,9 Prozent.

Weniger Erfolg hatte Würmli in den ländlichen Gemeinden. In Mosnang, Niederbüren, Oberriet, Flums, St.Margrethen, Waldkirch sowie Bütschwil-Ganterschwil konnte die Grüne keinen Viertel der Wählerschaft überzeugen.

Daten & Visualisierung: Stefan Trachsel