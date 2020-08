«Das Zelt ist ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft» – Zirkus Stey feiert seine neues Dach mit einer feierlichen Einsegnung Platz für fast 700 Zuschauerinnen und Zuschauer: Zirkuspfarrer Adrian Bolzern hat das neue Zelt des Zirkus Stey gesegnet. Sabrina Manser 07.08.2020, 05.00 Uhr

Mit Weihrauch und Weihwasser segnete der Zirkuspfarrer Adrian Bolzern das neue Zelt des Zirkus Stey. Bild: Michel Canonica

Es ist ein Bild, das man während einer Zirkusaufführung selten zu sehen bekommt: Die Show ist vorbei, der Applaus verklingt langsam, die Artisten ziehen sich zurück und dann betritt ein Pfarrer in liturgischer Garderobe die Manege. Dieses Szenario spielte sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundwiese in Gossau im Zirkus Stey ab.