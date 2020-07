Das Wort «Neger» hat Folgen: Urheber des Fasnachtswagens in Wangs muss 3100 Franken Busse bezahlen Weil er den FDP-Politiker Nirosh Manoranjithan auf einem Fasnachtswagen rassistisch beleidigte, wird der Urheber der unrühmlichen Aktion mit einer Busse und einer bedingten Geldstrafe von 21'000 Franken bestraft. Noemi Heule 07.07.2020, 16.50 Uhr

Am Fasnachtsumzug von Wangs fuhr ein Wagen, auf dem eine rassistische Äusserung prangte, die einen FDP-Kandidaten beleidigt. Die Aktion hat Folgen. Bild: PD

«Wie viele ‹Neger› brauchen wir in St.Gallen?» Diese Frage, weiss auf blau, prangte im Februar dieses Jahres auf einem Fasnachtswagen in Wangs. Dazu die Plakate mehrerer FDP-Exponenten, speziell hervorgehoben in Grösse und Platzierung das Plakat des damaligen Kantonsratskandidaten Nirosh Manoranjithan.