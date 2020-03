«Das Wetter verleitet in der nächsten Woche zum daheim bleiben»: Mit dem Frühling kommt die Kälte in die Ostschweiz Nächste Woche kommt der Winter zurück – zumindest temperaturmässig. Was heisst das für die bereits blühenden Obstbäume und die Corona-Massnahmen? Eva Wenaweser 20.03.2020, 11.07 Uhr

Vielerorts blühen bereits die Krokusse und die Obstbäume, doch was bedeuten der erneute Kälteeinfall für die Pflanzen? Bild: Bruno Kissling / Oltner Tagblatt (10. März, 2020)

Am Freitag ist astronomischer Frühlingsbeginn – trotzdem gehen ab Montag die Temperaturen zurück. Mit Minusgraden in den frühen Morgenstunden und jeweils Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad bis Mittwoch, kommt der Winter – zumindest von den Temperaturen her – in die Ostschweiz zurück. Melanie Flubacher, Meteorologin bei Meteo Schweiz gibt Auskunft zur aktuellen Lage. Mit dem Temperaturrückgang sei verbreitet auch mit Frost zu rechnen. Was das für die Ernte der bereits blühenden Obstbäume heisst, könne man aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen: