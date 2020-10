Chance auf ein «St.Galler Eidgenössisches» ist intakt – doch die Spiesse im Werben um das Fest sind ungleich lang Der erste Gang für das «Eidgenössische» 2025 ist vorbei – nun beginnt das Werben um die Abgeordnetenstimmen vor der Ausmarchung in Chur am 7. März 2021. Christoph Zweili 10.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuschauer in der Schwingarena am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE (25.8.2019)

Es geht um Kraft, Kränze, Sägemehl und Schweiss. Am grössten Sportfest der Schweiz tritt Mann gegen Mann an – die Bösen: Mit Kurz, Brienzer, Bur, Hüfter und Wyberhaagge. Noch sind es Monate bis zum Standortentscheid am 7. März 2021 in Chur, doch bereits jetzt machen Gerüchte die Runde: Macht das kleine Glarnerland das Rennen? Oder doch der grösste Ostschweizer Kanton mit seiner Hauptstadt? – Ist es Mollis? Oder St.Gallen? Beide Nordostschweizer Schwingverbände wollen das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 ausrichten.

Markus Lauener, Obmann des nationalen Schwingerverbandes. Bild: Ralph Ribi

Sie könnten es auch: Technisch ist das Pflichtenheft des Eidgenössischen Schwingerverbandes erfüllt. Beide Kandidaten sind valabel, stellte die Expertengruppe im Juli fest. Markus Lauener, Obmann des Zentralvorstandes, sagt nach dem Augenschein vor einer Woche:

«Das Rennen ist offen. Beide Kandidaten haben reelle Chancen. Wir verzichten daher auf eine Empfehlung an die Angeordneten.»

Martin Kurmann, Präsident des St.Galler Kantonalen Schwingerverbands. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Rapperswiler Schwingverband und zehn St.Galler Gemeinden aus der Region See-Gaster haben sich bereits entschieden – gegen St.Gallen und für Mollis. Sie treten für das Eidgenössische im Kanton Glarus an. Das führt zu einer paradoxen Situation im Kantonalvorstand: Während Martin Kurmann, Präsident des St.Galler Kantonalen Schwingerverbands, von Amtes wegen für die St.Galler Kandidatur einsteht, tut es Vizepräsident Adrian Oertig für Mollis. Lauener führt aus:

«Normalerweise werben die Kantone geschlossen für einen Standort.»

Dass ein Kanton sich nicht geschlossen hinter eine Kandidatur stelle, sei «noch nie» vorgekommen. Ist der von Oertig präsidierte Unterverband Rapperswil und Umgebung demnach der Nestbeschmutzer im Kanton?

Adrian Oertig, Präsident Schwingerverband Rapperswil und Umgebung. Bild: PD

«Adi», der ehemalige Schwinger, hat dafür eine einfache Erklärung: «Mit den Glarnern und der March hatten wir schon immer eine befreundete Beziehung. Als die Glarner uns um Hilfe gebeten haben, haben wir sofort zugesagt.» Damals sei die St.Galler Kandidatur noch nicht bekannt gewesen, «sonst wäre unser Entscheid vielleicht anders ausgefallen». Wenn ein Schwinger aber einmal jemanden die Hand gegeben habe, «dann bleibt er bei seiner Meinung». Natürlich habe man sich deswegen im Kantonalverband erklären müssen:

«Wir werden jetzt aber nicht die eine Kandidatur gegen die andere ausspielen. Es wird ein fairer Zweikampf wie auf dem Schwingplatz, den einer gewinnt.»

Der Kantonalvorstand ziehe nach wie vor am gleichen Strick.

Ernst Schläpfer, 2019

Bild: Selwyn Hoffmann

Selbst 33 Jahre nach seinem Rücktritt ist der ehemalige Sennenschwinger Ernst Schläpfer unvergessen. Der zweifache Schwingerkönig aus Wolfhalden, der heute in Neuhausen am Rheinfall wohnt, hatte 1980 beim ersten «St.Galler Eidgenössischen» auf der Kreuzbleiche triumphiert: Die Bestleistung von acht Siegen an einem Fest gelang bisher nicht vielen Schwingern. Schläpfer, der heute noch Trainer in Magglingen ausbildet, und freiwillig einmal pro Woche mit Jungen und Aktiven in Schaffhausen trainiert, steht gelinde gesagt im Ruf, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und damit öfter auch anzuecken. Der 65-Jährige sagt:

«Für mich ist Mollis klar der Favorit.»

Glarus habe noch nie ein Fest gehabt, St.Gallen schon. Die St.Galler Kandidatur sei zwar einwandfrei, «aber zu kühl». Die Glarner zeigten da viel mehr Feuer: «Hier sind die Emotionen in der Bevölkerung spürbar.» Bald jeder Einwohner sei Mitglied im Verein «Kandidatur ESAF 2025 Glarnerland+», an der Landsgemeinde sei ein Kredit für die Kandidatur bewilligt worden, man habe Ehrenmitglieder des Verbandes und Prominente aus der Szene ins Glarnerland eingeladen, um für den Anlass zu werben. Schläpfer ist sicher: Das Schwingerparlament habe ein Faible für Randregionen – «mit einem Eidgenössischen wird hier der Schwingsport gestärkt».

Absehbar ist für Schläpfer, dass in Chur die Zentralschweizer Schwinger die Glarner Kandidatur unterstützen werden – das sind 18 Stimmen. Die übrigen vier Schwinger-Teilverbände haben ebenfalls je 18 Stimmen. Dazu kommen Ehrenmitglieder und Funktionäre: Jeweils etwas mehr als 200 Stimmberechtigte nähmen an den Abgeordnetenversammlungen teil, sagt Obmann Lauener.

«2009 waren in Aeschi 203 Abgeordnete anwesend, davon haben 118 für die Austragung 2013 in Burgdorf gestimmt und 83 für Thun.» Burgdorf habe mit einer spritzigen Präsentation überzeugt, sagt Schläpfer:

«Mit einem schlechten Auftritt hat schon mancher Favorit den Zuschlag versiebt oder ein angeblicher Aussenseiter das Rennen gemacht.»

Dass die Abgeordneten mit kleinen Gesten im Vorfeld umgarnt würden, komme immer wieder vor. «Das St.Galler Päckli mit Holzbrett, Wurst und Käse war aber des Guten zu viel.»