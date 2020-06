«Das wäre für uns ein Riesending gewesen»: Fünf Ostschweizer Bands erzählen, wie sie mit der Absage ihres Auftritts am Open Air St.Gallen umgehen Für die einen wäre es das erste Mal gewesen, die anderen kennen die Bühnen des Sittertobels schon aus eigener Erfahrung. Diese fünf Ostschweizer Bands hätten am diesjährigen Open Air St.Gallen gespielt – stattdessen haben sie exklusiv fürs St.Galler Tagblatt ihre Festivalgrüsse geschickt, ihre Open-Air-Songs eingesungen und sogar live gespielt. Roger Berhalter 26.06.2020, 14.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Statt im Sittertobel auf der Dachterrasse: Der Oberrieter Singer-Songwriter Daniel Fin bei seinem Konzert fürs St.Galler Tagblatt. Bild: Raphael Rohner

Das Open Air St.Gallen ist für Daniel Inauen ein Pflichttermin. «Seit fast 20 Jahren gehe ich hin», sagt der 35-jährige Musiker. Dieses Jahr hätte er nicht nur als Besucher, sondern auch als Künstler teilgenommen und am Sonntag auf der Camp Fire Stage gespielt.

«Ich war deshalb grad doppelt enttäuscht.»

Wobei es sich ja früh abgezeichnet habe, dass der Grossanlass nicht werde stattfinden können. «Ich blieb aber immer optimistisch», sagt der gebürtige Brülisauer, der heute in Oberriet lebt.

Es wäre schon sein dritter Auftritt auf der Camp Fire Stage gewesen. Schon vor Jahren hatte Inauen dort einen Kurzauftritt an einem Singer-Songwriter-Wettbewerb, und 2018 gab er unter seinem alten Künstlernamen Very Ape ein Konzert. Heute nennt er sich Daniel Fin und tritt als Sänger mit akustischer Gitarre auf. Wie das klingt, ist auf folgendem Video zu sehen; fürs St.Galler Tagblatt hat Daniel Fin ein exklusives Dachterrassenkonzert gegeben:

Für das Open-Air-Wochenende hat er nichts Spezielles geplant. Doch eine Woche später veranstaltet er mit Freunden zusammen ein privates «Mini-Open-Air» im Appenzellerland, sozusagen als Ersatz für das Festival im Sittertobel. «Mit Zelt, Bratwurst und Bier aus der Box», sagt Inauen. Auch die Gitarre sei natürlich dabei. «Mindestens ein Lied werde ich spielen.»

Bill Bühler und Melanie Danuser alias Mischgewebe wurden von Corona hart ausgebremst. Als Gewinner des «bandXost»-Wettbewerbs waren sie eigentlich parat für die Festivalsaison; an 25 Open Airs hätten sie gespielt. Auch im Sittertobel wäre das Electro-Pop-Duo aufgetreten, am Donnerstagabend auf der Intro Stage. «Das wäre ein toller Slot gewesen», sagt Bühler. Und auch ihr grösster Auftritt des Sommers, «mit Abstand», sagt Bühler.

Doch die Enttäuschung halte sich in Grenzen, weil der Auftritt ja nicht ganz gestrichen, sondern auf nächstes Jahr verschoben sei. In einem exklusiv fürs St.Galler Tagblatt aufgenommenen Song nehmen sie ihre Open-Air-Lust und ihren Open-Air-Frust auf die Schippe:

Viel «nostalgisches Flair» spiele mit, wenn er an das Sittertobel denke, sagt Bühler. Am Open Air habe er als Teenager seine ersten grossen Konzerte erlebt.

«Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, einmal selber auf dieser Bühne zu stehen.»

Nun klappt es halt erst nächstes Jahr. Und für das Open-Air-Wochenende haben Mischgewebe einen schönen Ersatzauftritt gefunden: Am 27. Juni treten die beiden in der Grabenhalle auf.

Philippe Rieder von den Bungle Brothers hatte schon gedacht, endlich würde es klappen. «Einmal am Open Air zu spielen, das ist wohl der grosse Traum jeder St. Galler Band», sagt der Rapper, der unter dem Künstlernamen CRF bekannt ist. Schon lange hat der St.Galler versucht, an einen Auftritt im Sittertobel zu kommen. Früher noch mit seiner Hip-Hop-Band Beat Dictator Crew, jetzt mit der Formation Bungle Brothers.

Die Bungle Brothers mit Philippe Rieder (Mitte) alias CRF. Bild: PD/Daniela Bologna

Für 2020 bekam er endlich die Zusage – und dann wieder eine Absage. «Es war schon recht hart, als wir erfuhren, dass es nun doch nicht klappt.» Doch erfreulicherweise hätten die Organisatoren schnell bestätigt, dass der Auftritt auf 2021 verschoben wird. «Die Enttäuschung hält sich deshalb in Grenzen.» Statt dieses Jahr spielen die Bungle Brothers nun einfach nächstes Jahr, und das habe sogar Vorteile:

«Dank des Lockdowns werden wir 2021 ein komplett neues Album am Start haben.»

Die Band habe in den letzten Monaten zwangsläufig viel Zeit im Studio verbracht und an neuen Songs gearbeitet. «Wir sind gut vorangekommen, weil wir ja plötzlich keine Auftritte mehr hatten, für die wir proben mussten.» Auch das Open-Air-Wochenende werde die Band wahrscheinlich im Studio verbringen.

Mittlerweile haben die Bungle Brothers wieder Auftritte in Aussicht, da ein paar kleine Open-Airs diesen Sommer doch noch stattfinden, beispielsweise das Open Ear Festival in Brunnadern oder das «ToGetAir» im luzernischen Pfaffnau.

Die Gagenausfälle in diesem Frühling und Sommer seien für ihn zwar nicht existenzgefährdend, sagt Rieder. Doch wäre das Geld, das die Bungle Brothers mit ihren Konzerten verdient hätten, in die Produktion des neuen Albums geflossen. «Jetzt müssen wir das halt aus der eigenen Tasche bezahlen.»

«Corona, kennsch?» Hier kommt der Open-Air-Gruss der Bungle Brothers:

Auf der Sternenbühne hätten sie gespielt, am Samstagmittag. «Das wäre für uns ein Riesending gewesen», sagt Basil Kehl, Sänger von Dachs. Das St.Galler Mundart-Electro-Pop-Duo hat kurz vor dem Lockdown ein neues Album veröffentlicht und es am 6. März am Palace getauft. Es war eines der letzten Live-Konzerte, die in St.Gallen noch stattfinden konnten. Doch die zum Album-Release geplante Tour fiel ins Wasser – oder genauer: wurde auf den Herbst verschoben.

In den Sozialen Medien machen Dachs gerne mit eigenen Memes auf sich aufmerksam. Zum Beispiel mit diesem:

Langsam füllt sich die Konzertagenda von Dachs wieder. «Die Leute freuen sich darauf, wieder Live-Musik zu hören und echte Menschen zu spüren, ganz ohne Streams», sagt Kehl. Für das geplatzte Konzert am Open-Air-Wochenende haben Dachs einen guten Ersatz gefunden: Am 26. Juni eröffnen sie das diesjährige Kulturfestival St.Gallen. Statt im Sittertobel spielen Dachs jetzt halt im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums. Kehl: «Ein schöner Trost.»

Marc Frischknecht weiss, wie es ist, im Sittertobel zu spielen. Für ihn wäre es schon der dritte Auftritt am Open Air gewesen. Einmal spielte der St.Galler dort mit seiner Band Junes, einmal mit seinem aktuellen Projekt Yes I'm Very Tired Now, mit dem er auch dieses Jahr am Freitagabend auf der Intro Stage ein Konzert gegeben hätte. Hier eine Live-Aufnahme von seinem Auftritt von 2015 auf der Sternenbühne:

Nicht nur der Auftritt in St.Gallen wurde wegen Corona abgesagt, sondern auch mehrere Konzerte im Frühling und weitere grosse Sommerfestivals wie das Zürich Open Air. Zudem wollte er im Frühling sein neues Album veröffentlichen, sagt der 38-Jährige:

«Dieses ganze Paket zu verlieren, war schon ärgerlich.»

Doch es gebe Schlimmeres, als ein paar Auftritte abzusagen, gerade wenn man sich derzeit in der Welt umschaue. «Es geht uns ja immer noch vergleichsweise gut, wir haben keine Existenzängste.» Aber auch Frischknecht muss schauen, wie er finanziell über die Runden kommt. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Veranstalter und Mitinhaber der St.Galler Bar Oya.

Das Open-Air-Wochenende wird er am Kulturfestival St.Gallen verbringen, dessen Programm er als Bookingverantwortlicher mit zusammengestellt hat. «Da gehe ich sicher hin, um mir Törs und Dachs anzuhören.» Und sein Album «100 Years» veröffentlicht er dann Ende August.