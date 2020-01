Kantonale Abstimmung vom 9. Februar: Das St.Galler Volk soll bei den Behördenlöhnen mitreden – die wichtigsten Fragen und Antworten Eine Initiative will die Gehälter der St.Galler Behördenmitglieder künftig in den Budgets einzeln auflisten und anfechtbar machen Regula Weik 10.01.2020, 05.00 Uhr

Die Initianten fordern mehr Transparenz und Mitbestimmung bei den Behördenlöhnen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Was stört die Initianten an der heutigen Regelung?

Wer zahlt, befiehlt. Und wer in diesem Fall zahlt, ist klar: die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Sie berappen den Lohn der Gemeindepräsidenten. Bei dessen Höhe mitreden können sie nicht. Das kantonale Gemeindegesetz verbietet dies. Damit soll nun Schluss sein, so die Initianten.

Was wollen die Initianten erreichen?

Die Löhne gewählter Behördenmitglieder sollen künftig in den Budgets einzeln aufgelistet werden; heute wird die Lohnsumme pauschal ausgewiesen. Und die Löhne sollen anfechtbar werden – sprich: Sie sollen dem Referendum unterstellt werden. Bei einer Annahme der Initiative werden alle Gemeinden dieses «Lohnreferendum» einführen müssen.

Welche Behördenmitglieder sind betroffen?

Es geht um gewählte Behördenmitglieder. Die Bürgerinnen und Bürger sollen künftig also bei den Löhnen von Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten, Gemeinderäten, Stadtpräsidenten, Schulratspräsidenten sowie Mitgliedern von Stadtparlamenten mitbestimmen können.

Wie kann das Volk die Behördenlöhne beurteilen?

Es sei nicht mehr als recht, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Löhne der gewählten Volksvertreter und Behördenmitglieder mitbestimmen könnten. Sie würden über weit komplexere Geschäfte entscheiden. «Weshalb vertrauen wir ihnen nicht, wenn es um den Lohn des Gemeindepräsidenten geht», so die Initianten.

Wollen die Initianten einfach die Löhne diktieren?

Dagegen wehren sie sich vehement. Es gehe auch nicht darum, Behördenmitglieder nach unliebsamen Entscheiden mit einer Lohnkürzung abzustrafen. Es gehe um «mehr Mitbestimmung und mehr Transparenz» bei vom Volk gewählten Behördenmitgliedern.

Sind die Behördenlöhne heute eine Dunkelkammer?

Die Kritiker monieren, das Ansinnen sei überflüssig; die Bevölkerung könne bereits heute bei der Lohnfrage mitwirken – alljährlich an der Gemeindeversammlung, wenn es um die Genehmigung des Budgets gehe. Dabei gehe es jeweils um den gesamten Besoldungskredit, nicht aber um die Höhe der Löhne einzelner Behördenmitglieder, halten die Initianten dagegen.

Sind auch die Löhne der Gemeindepräsidenten geheim?

Im Februar 2017 hatten die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Gemeinden erstmals ihre Löhne samt Spesen offengelegt. Nicht ganz freiwillig. Die Offenlegung war von mehreren Medien – darunter diese Zeitung – erzwungen worden. Seit 2014 gilt im Kanton St.Gallen für die Verwaltung das Öffentlichkeitsprinzip.

Wie viele Unterschriften kamen zusammen?

Das Komitee sammelte im Frühling und Sommer 2018. Es brachte 4344 gültige Unterschriften zusammen. Für das Zustandekommen der Einheitsinitiative nötig waren 4000.

Wer gehört dem Initiativkomitee an?

Prominenteste Mitglieder sind die SVP-Nationalräte Mike Egger und Lukas Reimann sowie die ehemaligen SVP-Nationalräte Toni Brunner und Barbara Keller-Inhelder. Dem Komitee gehören weitere Vertreterinnen und Vertreter von SVP und Junger SVP sowie von Jungfreisinnigen, Jungen Grünliberalen und Grünliberalen an.

Weshalb wurde das Ziel nicht über eine Motion angepeilt?

Sascha Schmid, Werdenberger Kantonsrat und Präsident der Jungen SVP St.Gallen, hatte dies zunächst versucht. Er fuhr im Kantonsparlament aber eine Niederlage ein. Daraufhin kündigte er postwendend die Lancierung der Initiative «Behördenlöhne vors Volk» an.

Was hält die Regierung vom Anliegen?

Sie lehnt die Initiative ab. Und sie hat darauf verzichtet, einen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Aber sie hat einen Kompromissvorschlag ausgearbeitet. Sie will die Gemeinden verpflichten, die Löhne der Behördenmitglieder in «geeigneter Form» zu veröffentlichen. Dazu soll eine neue Bestimmung ins Gemeindegesetz aufgenommen werden.

Was sagen die Mitglieder des Kantonsparlaments?

Das Kantonsparlament lehnte im September 2019 die Initiative mit 84 zu 21 Stimmen ab. Eine zusätzliche gesetzliche Regelung sei unnötig, es seien keine unverhältnismässig hohen Löhne von Behördenmitgliedern bekannt. «Eine Verpolitisierung der Löhne durch Bestrafungsaktionen» sei zu vermeiden. Der Kompromissvorschlag der Regierung stiess in der parlamentarischen Beratung bei CVP, FDP, Grünen und SP auf breite Unterstützung.

Was sagen die Gemeinden zur Initiative?

Die Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten sträubt sich nicht gegen die Veröffentlichung von Behördenlöhnen. Sie unterstützt denn auch den Entwurf des neuen Gemeindegesetzes, den Regierung vorgelegt hat und der die Publikation der Löhne im Geschäftsbericht der Gemeinden oder an der Bürgerversammlung vorsieht. Die Initiative in der vorliegenden Form lehnt sie aber ab.

Gab es schon früher Versuche, bei den Löhnen mitzureden?

In Wil und Thal gab es Anläufe, die Behördenlöhne zu deckeln. «Für vernünftige Stadtratslöhne: 210000 Franken sind genug», hiess die Initiative in Wil; «180000 Franken sind genug», lautete das Anliegen in Thal. Treibende Kräfte waren beidenorts Mitglieder der SVP. In beiden Gemeinden wurde ihr Ansinnen für unzulässig erklärt - mit Verweis auf das kantonale Gemeindegesetz.

Hat das Volk auch etwas dazu zu sagen?

Es kann am 9. Februar an der Urne entscheiden, ob es ihm wichtig ist, bei der Höhe der Löhne von Behördenmitgliedern mitreden zu können – oder eben nicht.