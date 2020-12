St.Galler Spitaldebatte Das Kantonsparlament winkt die Spitalschliessungen in zweiter Runde wortlos durch – ein trügerisches Schweigen Es geht um die Schliessung von vier Landspitälern. Ein emotionales Thema, das die betroffenen Regionen aufgewühlt hat und es noch immer tut. Am Montag stand die zweite Lesung der künftigen Spitalstrategie im St.Galler Kantonsparlament an – und kein Mitglied meldet sich zu Wort. Doch die Ruhe trügt. Bereits am Mittwoch dürfte es damit vorbei sein. Regula Weik 01.12.2020, 05.00 Uhr

Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 30. November 2020)

Es gibt keine neue Fakten. Die vorberatende Kommission hat nicht mehr getagt. Und so schweigen denn auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Die zweite Lesung der neuen St.Galler Spitalstrategie geht wortlos über die Bühne. Und das ausgerechnet bei jenem Thema, das die Gemüter im Kanton über Wochen, Monate, ja gar Jahre immer wieder in Wallung gebracht hat.

Spitalschliessungen in Angriff zu nehmen, bedeutete bislang im Kanton St.Gallen, sich das eigene Grab zu schaufeln. Als der Spitalverwaltungsrat erstmals offen darüber sprach, Landspitäler schliessen zu wollen, dauerte es nicht lange, bis sein Kopf gefordert wurde. Als dann die Regierung nachdoppelte und unmissverständlich klar machte, dass sie denselben Kurs verfolgen will, war da und dort von «Himmelfahrtskommando» die Rede. Auch die restliche Schweiz rieb sich verwundert die Augen – erst recht nach der Septembersession, als sich die Mehrheit des Kantonsparlaments der neuen Strategie anschloss.

Werden Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil demnach bald ohne Spital dastehen? Umsomehr als das Kantonsparlament am Montag, dem ersten Tag seiner Novembersession, kein Wort mehr über die Spitäler verloren hat?

Die Finanzspritzen sind unbestritten

Das Schweigen des Parlaments ist wenigsagend, gar trügerisch. Es wird bereits am Mittwoch die Stimme wieder finden – und diese auch erheben. Dann nämlich, wenn es um das definitive «Go» für die Regierung und damit um die konkrete Umsetzung der Spitalschliessungen geht.

Mit der Spitalstrategie hängen verschiedene Fragen zusammen. Das Parlament bestimmt denn auch nicht über eine einzige Vorlage, sondern über ein Paket von neun Geschäften. Längst nicht alle sind umstritten. Die Finanzspritzen etwa – insgesamt 88 Millionen Franken für die Spitalregionen Fürstenland Toggenburg und Rheintal Werdenberg Sarganserland – sind breit akzeptiert. Sie sind notwendig, damit die Spitäler überhaupt liquid bleiben.

Dann gibt es aber auch Entscheide, die einem Teil des Parlaments Mühe bereitet, so die Schliessung von Altstätten und Wattwil. Vor sechs Jahren hatten die St.Galler Stimmberechtigten Baukrediten für deren Ausbau und Erneuerung sehr deutlich zugestimmt.

Kommt das Ratsreferendum zu Stande?

Bild: Benjamin Manser

Werden die beiden Landspitäler geschlossen, werden die damaligen Volksentscheide umgestossen. Das bereitet einigen Parlamentsmitgliedern Bauchweh. «Ich fühle mich unwohl dabei», hatte etwa Martin Sailer in der Herbstsession festgehalten. «Sind wir 120 hier drinnen im Saal wichtiger als das Volk?», fragte sich der Toggenburger.

Den andern Mitgliedern der SP-Fraktion geht es ähnlich. Sie wollen deshalb am Mittwoch in der Schlussabstimmung das Ratsreferendum ergreifen – damit könnte sich das Volk an der Urne dazu äussern, ob es mit der Aufhebung seiner Beschlüsse von 2014 einverstanden ist – oder eben nicht. Die SP muss einen Drittel des Parlaments von ihrem Anliegen überzeugen; für das Ratsreferendum sind 40 Stimmen notwendig.

Und sonst werden Unterschriften gesammelt

Sollten die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten damit scheitern, ist das letzte Wort trotzdem noch nicht gefallen. Im Rheintal wie auch im Toggenburg haben engagierte Kämpfer für ihr Landspital längst angekündigt, dass sie parat stehen – um auf der Strasse Unterschriften zu sammeln und so eine Volksabstimmung anzustreben.

Bild: Benjamin Manser

Die Haltung der Regierung wird am Mittwoch Finanzchef Marc Mächler vertreten; er springt für den positiv auf Corona getesteten Gesundheitschef Bruno Damann ein. Er habe keine Angst vor einer allfälligen Volksabstimmung, hatte Mächler in der Septembersession festgehalten. «Etwas zu bauen, das wir nie so nutzen werden, ist ein Schildbürgerstreich.»