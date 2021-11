«Gault-Millau»: Das sind die besten Restaurants in der Ostschweiz

Gastronomie Vom «Jägerhof» bis zum «Gupf»: Das sind die besten «Gault-Millau»-Restaurants in der Ostschweiz Am Montag ist der Gastroführer Gault-Millau für das Jahr 2022 erschienen. Trotz Coronapandemie verzeichnet der Guide mit 860 Restaurant-Adressen schweizweit einen Rekordwert. Wir haben für Sie eine Auflistung mit den ausgezeichneten Lokalen aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden erstellt. Eva Wenaweser Jetzt kommentieren 29.11.2021, 12.00 Uhr

Svenja Bellmann und Adrian Nessensohn betreiben zusammen das Restaurant Helvetia in St.Gallen. Letztes Jahr schaffte es Koch Nessensohn neu in die «Gault-Millau»-Auflistung – dieses Jahr gehört er bereits zu den Aufsteigern. Bild: Benjamin Manser (15. Juni 2021)

Am Montag ist die aktuelle Ausgabe des Gastroführers Gault-Millau erschienen. Er kürt die besten Restaurants der Schweiz, wobei die Idealnote von 20 Punkten hierzulande bisher noch nie vergeben wurde – so auch dieses Jahr nicht.

«Koch des Jahres» Der «Koch des Jahres» kommt dieses Jahr aus dem Kanton Graubünden. Mit ebenfalls 18 Punkten wird Mitja Birlo, Chef im «7132 Hotel» in Vals, mit diesem Titel ausgezeichnet. In einer Medienmitteilung des Gastroführers heisst es: «Der 36-jährige Berliner kocht ungewöhnlich und ungewöhnlich gut.» Trotz der aufgrund der Coronapandemie schwierigen Zeiten für die Schweizer Hotellerie und Gastronomie verzeichnet der «Guide 2022» gemäss Communiqué 860 Restaurant-Adressen. Dies sei ein Rekordwert. Mit grossem Engagement – oft auch mit reduzierter Besetzung und kleinerer Karte – hätten die meisten «Gault-Millau»-Chefs der Pandemie getrotzt.

Doch die Leistung der Ostschweizer Gastronomen kann sich sehen lassen: Insgesamt fünf Lokale schafften es dieses Jahr wieder, 18 von 20 möglichen «Gault-Millau»-Punkten zu holen. Die Benotung zeichnet ausserordentliche Kochkunst und Kreativität aus. In der Ostschweiz sind sechs Köche im Rating aufgestiegen, und zwei Adressen sind erstmals gelistet.

Neu in der aktuellen «Gault-Millau»-Auflistung findet sich im Kanton St.Gallen einzig das Restaurant Bad Balgach by Schützelhofer in Balgach. Koch Bernd Schützelhofer erreicht mit seiner Kochkunst 16 von 20 «Gault-Millau»-Punkten. Der Gastroführer zeichnet damit einen hohen Grad an Kochkunst und Qualität aus.

Aufgestiegen sind im Kanton St.Gallen gleich drei Lokale: Das «Helvetia» schaffte es erst letztes Jahr mit 14 Punkten neu in die Auflistung. Es wird neu mit 15 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet. Der «Löwen» in Walenstadt hat neu 16 statt 15 Punkte und das Restaurant Chrüz in Eschenbach 15 (bisher 14).

Zudem wurde ein Koch aus dem Kanton mit dem Titel «Koch des Monats» ausgezeichnet. Agron Lleshi, Küchenchef des Restaurants Jägerhof in St.Gallen, erhielt diese Auszeichnung für den September 2021.

Agron Lleshi, Küchenchef des Restaurants Jägerhof in St.Gallen, wurde als «Koch des Monats» für September 2021 ausgezeichnet. Bild: Nik Roth (18. Februar 2020)

Der Kanton Thurgau kann in der aktuellen «Gault-Millau»-Ausgabe keinen Newcomer verzeichnen. Dafür sind zwei Lokale aufgestiegen: Der «Seegarten» in Kreuzlingen steht neu mit 15 statt 14 «Gault-Millau»-Punkten im Gastroführer, und das «Lion d'Or» aus Lipperswil schafft neu 14 Punkte (bisher 13). Mit 18 Punkten hält sich Christian Kuchler, Koch der «Taverne zum Schäfli» aus Wigoltingen, an der «Gault-Millau»-Spitze des Kantons.

Die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sind im «Gault-Millau»-Guide zusammengefasst. Im Appenzellerland wird mit der «Bärenstobe» aus Gonten mit 13 «Gault-Millau»-Punkten ein Lokal aus Innerrhoden neu in die Auflistung aufgenommen. Einen Aufsteiger verzeichnet indes Ausserrhoden mit dem «Landgasthof Sternen» in Bühler. Koch Ralph Frischknecht wird neu für 14 statt 13 Punkte ausgezeichnet. Das «Gasthaus zum Gupf» hält sich mit 18 Punkten im Appenzellerland weiterhin ganz oben.

