Kommentar Das Schulfach «Ethik, Religionen und Gemeinschaft» soll künftig allein von schulischen Lehrkräften unterrichtet werden – Das Ringen hat ein Ende. Endlich. Die St.Galler Regierung hebt die umständliche Zweiteilung des Schulfaches «Ethik, Religionen und Gemeinschaft» auf. Damit beendet sie einen unsinnigen Leerlauf zulasten der Kirchen. Noemi Heule 20.11.2020, 19.40 Uhr

Noemi Heule Foto: Urs Bucher

Es war von Anfang an ein Knorz. Das Schulfach «Ethik, Religionen und Gemeinschaft» (ERG) gründet auf einer Unstimmigkeit zwischen den Schulträgern und den Landeskirchen. Und mündete in einen Mittelweg mit zweifelhaften Zugeständnissen an die Kirchen. Mit der Zweiteilung des Faches behielten sie einen Fuss in der Volksschultür. Die Folgen: grosser organisatorischer Aufwand und die Aufspaltung der Klassengemeinschaft entlang der Religionsgrenzen.