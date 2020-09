Das «Schäfli» ist weg, das Herz ist weg: Erinnerungen an Zeiten, in denen die Dorfbeiz noch etwas zählte Der Abbruch des «Schäfli» in Goldach steht für den Niedergang der Beiz als Dorftreffpunkt. Die Bagger haben im Zentrum Platz gemacht für die geplante Überbauung. Viele Goldacher vergiessen am Rand der Baustelle ein paar leise Tränen. Auch der Autor dieses Texts. Ralf Streule 13.09.2020, 17.00 Uhr

Die letzten Stunden des «Schäfli» haben geschlagen. Bild: Ralf Streule (7. September 2020)

Als ich kürzlich im Postauto sass und das Zentrum von Goldach an mir vorbeiziehen sah, kam der Stich ins Herz doch noch. Das Restaurant «Schäfli», wie ein halbes Poulet seziert, stand verloren da im Schutt. Daneben Bagger, die am Wochenende ruhten und darauf warteten, dem Gerippe am Montagmorgen den ultimativen Todesstoss zu geben. Der steinerne Treppenaufgang zum «Schäfli» stand noch, und auch die Frontfassade – wie in einer Filmkulisse.

Einsprachen gewährten eine Gnadenfrist

Ein ausgewechseltes Goldacher Zentrum, dachte ich lange, lasse mich kalt. Die Beschreibung der geplanten Zentrumsüberbauung, die «publikumsorientierten Nutzungen» und die «spannungsvollen Zwischenräume», die eine «gute Integration ins Ortsbild ermöglichen», brachten mich nicht aus der Fassung. Ich las das beiläufig, weil solche Umbauten - und vor allem solche Formulierungen - sich schon seit langem breit machen. Und schliesslich hatte ich dem Dorf lange Zeit den Rücken gekehrt.

Und sowieso: Das Schicksal des «Schäfli» war seit Jahren besiegelt.

Wie auch jenes des ehemaligen Kiosk Locher und des ehemaligen Sanitärbetriebs meines Vaters im hinteren Teil der jetzigen Brache. Nur Einsprachen gewährten den alten Gebäuden eine gewisse Gnadenfrist.

Schnöden über Fussball-Garderoben im «Schäfli»

Doch es ist nichts zu machen, die Bagger haben meine Erinnerungen doch noch freigeschaufelt. Und fast schmerzte mich, dass meine Mitfahrer im Postauto hinter Schutzmasken auf Smartphones starrten und den Niedergang der historischen Wände mit keinem Blick würdigten.

In den 1990ern, da sass ich an Sonntagmorgen auf jenen steinernen Treppenstufen mit fünfzehn Gleichaltrigen, im synthetischen und nach heutigem Geschmack etwas zu weit geschnittenen FC-Trainingsanzug. Leicht verkatert manchmal, aber fast immer sehr motiviert. Weil gleich das FC-Büsli heranfahren und uns an irgendeine Ecke der Ostschweiz fahren würde, wo ein Junioren-Fussballspiel anstand.

Und nach der Rückkehr galt der erste Blick dem Anschlagbrett beim «Schäfli»-Eingang, wo Resultate der anderen Teams, sehr lückenhaft zwar, abzulesen waren.

Sowieso, das «Schäfli» und Fussball, es war eine enge Beziehung. Ganze Generationen von Amateurspielern haben über die Garderoben des FC Goldach im Keller des Restaurants geschnödet, über die Garderoben, die 500 Meter vom Fussballplatz im Dammweg entfernt lagen. FC-Veteranen erzählen von A-Inter-Juniorenzeiten in den 1980ern, als die Talente des FC Chiasso sich weigerten, diese Räume zu betreten. Zumal ihr Massagebett nicht durch die engen Gänge zu bekommen war.

Muss da nicht noch Kollege x unter dem Tisch im Säli liegen?

Aus dem Schnöden wurde aber bei vielen ein Verehren: Dammweg und «Schäfli», samt Bier im Gartenresti, das war noch Amateurfussball in Reinkultur. Ohnehin, das Bier, auch nach Dorfmusikproben und Trainings aller Art beliebt. Und ja, es gab sie, die Zeiten, in denen ein Teil der Dorfjugend im «Schäfli» ganze Abende verbrachte. Der Bahnhof gleich nebenan liess die Entscheidung lange offen: Geht es heute Abend noch nach St.Gallen oder nicht? Und als ich einem Freund aus alten Zeiten ein Bild des pouletierten «Schäfli» zeigte, meinte er besorgt, da müsse doch noch Kollege x unter dem Tisch im Säli liegen.

Natürlich, die Erinnerungen reichen noch weiter zurück, in die frühen 1980er, als an der Ecke im Kiosk Locher mein monatliches Bussi-Bär- oder Micky-Maus-Heftli wartete, rechts im Gestell neben dem Eingang. Ich durfte da als kleiner Knirps selber hin und es selber kaufen, nebenan lag schliesslich der Betrieb der Eltern, den Grossvater selig bereits in den 1930ern gegründet hatte und in dem ich Blech-Biegemaschinen kennengelernt habe, Schrauben, Rohrschellen und Kernseife – und wo ich später lernte, dass ich es mit dem Handwerken etwas weniger habe.

Tombola, Turnerunterhaltung, Theater: Der Schäflisaal als Feuerstelle der Dorfgemeinschaft

Historiker Johannes Huber. Bild: Michel Canonica

Wen immer man auch trifft in diesen Tagen rund um die Baustelle, es wird wehmütig erzählt. Von Cliquen-Fasnachtsabenden, Turnerunterhaltungen, Schultheater-Vorführungen, Chüngeliausstellungen samt Tombola. Damals, als der Schäfli-Saal noch das Herz des Dorfs war. 1952 war er neu erstellt worden und bald kulturell-gesellschaftliches Zentrum, von der Musikunterhaltung über Klassenzusammenkünfte, Gemeindepräsident-Einsetzungen bis zur Weihnachtsausstellung.

Historiker Johannes Huber beschreibt in seinem Buch «Goldaha! Original Goldach» die Wichtigkeit des Saals so:

«Der Schäflisaal war während vieler Jahre der einzige grössere Saal der Gemeinde und entsprechend wichtig für die Entwicklung der Dorfgemeinschaft.»

Bestrebungen, den maroden Saal in den vergangenen Jahrzehnten zu sanieren, scheiterten - wohl an den am Horizont auftauchenden Plänen einer Überbauung. Die Gemeinde erwarb das Gebiet in den Nullerjahren in Etappen, 2014 wurde es der Fortimo AG zur Weiterbearbeitung übergeben. Ein neuer Gemeindesaal war im Projekt zunächst vorgesehen - ist mittlerweile aber zurückgestellt worden.

Schäfli-Gebäude geht wohl aufs 15. Jahrhundert zurück

Wie weit die Geschichte des «Schäfli» zurückgeht, ist nicht definitiv geklärt. Historiker Johannes Huber schätzt die Wahrscheinlichkeit als relativ hoch ein, dass das erste Gebäude an diesem Ort in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erstellt wurde, möglicherweise als Gewerbebetrieb samt Gasthaus. Für das spätere 18. Jahrhundert ist von einer grösseren Umgestaltung auszugehen, die dem Gebäude in groben Zügen die heutige Gestalt gab. Huber dazu: «Die Räume der Gastwirtschaft, niedrig und klein, wiesen das Gepräge des

18. Jahrhunderts auf.»

Mauritius-Bild soll im neuen Zentrum integriert werden

Aus dieser Zeit dürfte auch das Bild des Goldacher Patrons, des heiligen Mauritius, stammen. Die kantonale Denkmalpflege und eine Gruppe von Goldachern aus Gewerbeverband und Kirchenrat setzt sich dafür ein, dass das Bild in der neuen Überbauung integriert wird. Die Bauherrin Fortimo AG liess das Gemälde ausbauen. Sie schreibt, dass Ideen geprüft würden. «Wir sind uns einig, dass das Gemälde in die Überbauung integriert wird. Das Andenken wäre somit gewahrt und würde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.»



Wandgemälde des heiligen St.Mauritius, wohl zwischen 1740 und 1760 erstellt. Bild: Klaus Engler

Ein Bild in «Goldaha! Original Goldach» zeigt das «Schäfli» um 1900, damals noch «Schäfle», im Dorfkern Goldachs.

Die Goldacher Hauptstrasse mit dem «Schäfle», um 1900. Bildnachweis: Sammlung Jean-Louis Fries, Gemeindearchiv Goldach

Die Hoffnung vieler Goldacher ist, dass die Überbauung ein eigentliches Zentrum zurückbringt. Es sei heute schwierig, in Goldach einen «Kern» auszumachen, meint Huber. Die 1856 eröffnete Bahnlinie schnitt hart am Kern vorbei und erschwerte die Bildung eines einheitlichen Zentrums. «Die Industrialisierung, ein verbreitetes Mobilitätsbedürfnis und ein unkritisches Fortschrittsdenken riefen nach der Bahn, die in Goldach gleichzeitig zum Hindernis wurde. Zwischen Zürich und St. Margrethen gibt es nur wenige Dörfer, die so von der Bahn geprägt worden sind wie Goldach.»

Auf der Suche nach des Dorfes Kern

Zurück in die Gegenwart: Auf einer Goldacher Facebook-Gruppe wird dem Restaurant nachgetrauert und in Erinnerungen geschwelgt. «Das ist der Lauf der Zeit», sagt ein älterer Herr, der hinter den Baugittern den Baggern zuschaut. Nostalgische Gefühle versuche er zu verdrängen.

Die geplante Zentrumsüberbauung in Goldach sieht drei Gebäude vor. Bild: Picasa

Und ja, vielleicht gibt die Herztransplantation dem Dorf ja das erwünschte Zentrum zurück. Geplant sind 32 Mietwohnungen, acht Retailflächen, vier Büroflächen und – ein Restaurant. «Publikumsorientierte Nutzungen» und «qualitativ hochstehender Lebensraum», das tönt gut. Obschon, meine Wehmut ist schuld: Richtig überzeugt bin ich nicht. Geschweige denn mein Freund aus alten Zeiten. Seine SMS-Antwort auf mein Foto des halben «Schäfli» endet mit den Zeilen: «Nicht jeder Furz bringt frischen Wind.»