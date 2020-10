Das sagen die Leute in Schwellbrunn zur Coronahochzeit Raphael Rohner 26.10.2020, 17.43 Uhr

Nach der Superspreader-Hochzeit in Schwellbrunn macht sich im Dorf die Ungewissheit über Konsequenzen vom Kanton oder dem Bund breit. Ein Handwerker steigt aus seinem Auto und eilt in den Dorfladen: «Wollen sie unser Dorf jetzt etwa abriegeln? – Das wäre mir dann noch.» Dann schimpft er kurz über die Situation und winkt ab: «Das wird immer verreckter mit diesem Zeug.» Schnell zieht er sich seine Maske über und geht in den Dorfladen. Dort ist die Hochzeit derzeit Thema Nummer eins. Beim Gemüse steht eine Frau und redet mit einem Verkäufer: «Schon noch derb, dass sie trotzdem gefestet haben, nicht wahr?» Das Gespräch dreht sich weiter um das Thema und wendet sich dann wieder Alltäglichem zu. Der Inhaber des Dorfladens gibt sich gegenüber der Superspreader-Hochzeit skeptisch: «Wir wissen auch nicht, was alles stimmt und was nicht», sagt er. Viele Schwellbrunnerinnen und Schwellbrunner seien verunsichert wegen dem Vorfall. Er sagt dazu: «In anderen Dörfern läuft das doch genauso und man bekommt es einfach nicht mit.» Es gehe jetzt nicht darum mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sonder darum aus Fehlern zu lernen.

Vor dem Dorfladen zieht sich ein älterer Mann seine Maske an und will von der ganzen Sache nichts wissen: «Das ist jetzt halt einfach so wie es ist. Darüber aufregen kann man sich oder nicht. Bringt eh nichts mehr.» Diese Meinung teilt auch Carmen Schmidt, die mit einem Hund durch den kalt-nassem Tag stapft: «Wir sind ein so kleines Dorf hier oben, dass wir eigentlich alle Bescheid wissen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir das alle heil überstehen.»