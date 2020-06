«Wir tun alles, um das Risiko noch mehr zu minimieren»: Ostschweizer Clubbesitzer

versuchen, der Forderung der Behörden nach korrekten Kontaktangaben nachzukommen Nach dem Superspread-Vorfall in einem Zürcher Club und falschen Kontaktangaben der Gäste werden auch die hiesigen Clubbetreiber in die Pflicht genommen. Was braucht es für ein effizientes Contact-Tracing? Andreas Ditaranto, Silvan Meile 30.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich ist feiern in den Clubs wie hier im BBC in Gossau wieder möglich - dennoch gilt es weiterhin, die Vorgaben der Behörden einzuhalten.

Bild: Benjamin Manser

In einem Stadtzürcher Club hat ein Coronainfizierter mindestens fünf Leute angesteckt, 300 Gäste befinden sich in Quarantäne. Die Nachforschungen wurden stark behindert: Viele Besucher hatten bewusst falsche Kontaktdaten angegeben und beschimpften die Ermittler. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat die Clubbetreiber in die Pflicht genommen und sie am Sonntagabend bei der Medieninformation durch den Kanton dazu aufgerufen, die Identitätskarten der Besucher zu kontrollieren. Wenn es weitere Superspreader-Events gebe, werde es unkontrollierbar. «Dann behalten wir uns vor, Clubs zu schliessen.»

«Nacht Gallen» tagt

Der Vorfall in Zürich beschäftigt auch die hiesigen Clubbetreiber, bestätigt Daniel Weder, Geschäftsführer des «Kugl» in St.Gallen und verweist auf die heutige Sitzung von «Nacht Gallen», der Interessengemeinschaft der örtlichen Veranstalter, Gastro- und Kulturbetriebe. Was das Sammeln der Kontaktdaten von Gästen anbelangt – im «Kugl» mittels QR-Code und Listen –, so gelte es nun, dort, wo nötig zu optimieren und gute praktikable Lösungen zu finden.

Ob angegebene Telefonnummern oder Mailadressen tatsächlich stimmen, liesse sich aber auch mit einer Ausweispflicht kaum kontrollieren, heisst es beim grössten Thurgauer Partylokal in Weinfelden, das am Wochenende ebenfalls wieder seine Türen öffnete.

«Gefeiert wird so oder so – besser kontrolliert in Clubs als irgendwo illegal.»

In St.Gallen sah Maja Dörig vom Kollektiv Tankstell wie Weder am Wochenende ein Partyvolk mit Feier-Nachholbedarf auf den Strassen. Die Besucher der Tankstell-Bar hätten es akzeptieren müssen, Name und Telefonnummer anzugeben. Im Hinblick auf eine mögliche behördliche Schliessung der Clubs ist Dörig wie René Meier, Inhaber des «Ivy», überzeugt: «Gefeiert wird so oder so. Besser kontrolliert in Clubs als irgendwo illegal.» Im «Ivy» werden laut Meier, der wie Weder mit der Wiederöffnung der Clubs erst im September rechnete, die Daten der Gäste anhand eines QR-Codes gespeichert und diese mit der Identitätskarte abgestimmt. «Wir tun alles, um das Risiko noch mehr zu minimieren.» Letztlich liege die Verantwortung bei jedem Einzelnen, keine anderen zu gefährden.

Clubbesitzer und die Besucher haben es in der Hand

Lukas Hofstetter, Organisator des Kulturfestivals St.Gallen, berichtet, dass sich die Besucher an die Auflagen hielten. «Und da wir ein Registrationsprogramm mit Bestätigungs-SMS haben, wissen wir auch, dass die Kontaktdaten stimmen.»

Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Reinholz. Bild: Urs Bucher

Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Reinholz schreibt auf Anfrage, die Clubbesitzer und die Besucher hätten es in der Hand, die Vorgaben der Behörden so einzuhalten, dass es keine Ausbrüche gibt, beziehungsweise ein problemloses Contact-Tracing durchgeführt werden könne. «Zeigt sich dies als unmöglich, müssen die Behörden weitere Schritte prüfen.» Wie die Kantonsärztin weiter ausführt, könnten die Clubs eine ID-Kontrolle machen und die Gäste unter Aufsicht ihre Angaben auf der Präsenzliste mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift bestätigen lassen.

Zwar sind die Fallzahlen im Kanton St.Gallen derzeit niedrig, «bei 20 bis 30 Neuansteckungen pro Tag wird das Contact-Tracing jedoch kaum noch machbar», so Reinholz. Und: «Hätten die einzelnen Indexpersonen sehr viele enge Kontaktpersonen, wäre allenfalls schon bei 15 Fällen Schluss.»



Übung in Solidarität und Sozialkompetenz

Verhalten sich die jungen Leute ihrer Ansicht nach zu sorglos? Die Kantonsärztin meint dazu: «Das Risiko eines schweren Verlaufs ist bei Nicht-Risikogruppen und vor allem Menschen unter 20 Jahren sehr tief. Dennoch sind auch diese Menschen in der Verantwortung mitzuhelfen, die Verbreitung des Virus zu bremsen. Jede und jeder hat in der Familie oder im Freundeskreis Personen, für die das Virus sehr gefährlich werden kann. Wir alle sind in der Verantwortung. Es ist eine Übung in Solidarität und sozialer Kompetenz.»

Und wie reagiert der Kanton grundsätzlich auf einen lokalen Covid-19-Ausbruch? Jeder positive Fall werde im Kantonsarztamt gemeldet, erklärt Reinholz. Das löse das Contact-Tracing aus. «Reicht das Contact Tracing nicht aus, so müssen weitere stufenweise Massnahmen ergriffen werden, zum Beispiel die Schliessung einer Institution.» Betrifft der Ausbruch einen Ort oder eine Region, müsse der Kantonale Führungsstab eine ganze Palette von Massnahmen in die Wege leiten.

«Wir brauchen das Contact-Tracing während sieben Tagen in der Woche.»

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Bild: Andrea Stalder

Sämtliche Fälle müssten mit Nachdruck verfolgt werden, findet der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Dafür will er mit der Lungenliga, die das Contact-Tracing im Auftrag des Kantons Thurgau durchführt, noch enger zusammenarbeiten. «Wir brauchen das Contact-Tracing während sieben Tagen in der Woche», sagt er.

Diese Haltung hat er am Montagnachmittag mit den Verantwortlichen der Lungenliga besprochen und entsprechende Abmachungen in die Wege geleitet. Das braucht Personal, weshalb künftig auch der Zivilschutz mithelfen soll. Es sei aufwendig, Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Hinter einem durchschnittlichen Fall würden sechs bis acht Personen stecken. Urs Martin will ein Contact-Tracing, das zumindest steigenden Fallzahlen Stand hält.