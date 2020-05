Vitamine gegen das Virus, Steuerhilfe für Firmen, Kita-Unterstützung überprüfen: Diese Forderungen haben St.Galler Kantonsparlamentarier während der Coronakrise eingereicht Nächste Woche tagt erstmals wieder das St.Galler Kantonsparlament. Zwischenzeitlich reichte es Vorstösse zuhauf ein. Eine Übersicht über die Fragen, welche Fraktionen und Parlamentarier in der Coronakrise umtreiben. Regula Weik 13.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Regierung entschied, das Parlament war zum Zuschauen verknurrt. Nun nimmt das «Korrektiv» der Exekutive seine Tätigkeit wieder auf. Nächste Woche wird sich zeigen, wie breit die Akzeptanz der kantonalen Coronamassnahmen ist. Erste Reaktionen der Fraktionen deuten darauf hin: Das 45-Millionen-Hilfspaket wird weitgehend akzeptiert. SP und Grüne allerdings äussern Unmut: Sie fordern mehr Unterstützung für von Armut betroffene Einzelpersonen; die kantonale Unterstützung müsse «ausgewogen» sein und dürfe nicht allein auf die Unternehmen fokussieren.

Auch wenn sich das Parlament in den vergangenen Wochen nicht direkt einbringen konnte: Die Coronakrise trieb es dennoch gehörig um. Das zeigen die zahlreichen Vorstösse zum Thema. Mehrere Anliegen sind inzwischen obsolet – Bundesrat und Regierung haben mit ihren Entscheiden die Antworten längst geliefert. Die Regierung kann sie deswegen nicht einfach ad acta legen, sie muss sie offiziell beantworten, Ausnahmezeiten hin oder her. In einigen Fällen würde ein Wort genügen: «Veraltet.»

Eine Übersicht über die Fragen, welche Fraktionen und Parlamentarier in der Coronakrise umtreiben:

Wirtschaftliche Folgen

Den allerersten Vorstoss mit dem Vermerk Corona reicht die SVP ein. Der Fraktion geht es um die wirtschaftlichen Folgen. Die meisten Fragen sind inzwischen überholt. So will die Fraktion etwa wissen, ob die Bewilligungsverfahren für Kurzarbeit vereinfacht werden könnten.

Auswirkungen auf Kanton

Nicht viel besser geht es der FDP-Fraktion. Auch sie fordert eine Auslegeordnung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Und die Regierung soll aufzeigen, welche Massnahmen der Kanton in eigener Zuständigkeit beschliessen kann.

Blumen fürs Gemüt

FDP-Mann Beat Tinner. Ralph Ribi

FDP-Fraktionschef Beat Tinner macht sich für den Verkauf von Setzlingen und Blumen stark. Sie hätten «eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf Körper und Geist». Die Läden sind inzwischen offen – und Tinners künftiges Büro als Regierungsrat dürfte saftig grün sein.

Taskforce-Fernunterricht

Raphael Frei (FDP). Benjamin Manser

FDP-Kantonsrat Raphael Frei fordert eine «Taskforce Distance Schooling». Der Kanton soll die Koordination und Entwicklung des Fernunterrichts übernehmen. Die Regierung findet dies nicht nötig. Die Frage dürfte sich mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts diese Woche eh erledigt haben.

Berufswahl ohne Schule

CVP-Kantonsrat Sandro Hess.

Regina Kühne

Wegen der geschlossenen Schulen könnten «keine fundierten Berufsentscheide» gefällt werden, befürchten die drei CVP-Kantonsräte Sandro Hess (Balgach), Andreas Broger (Altstätten) und Patrick Dürr (Widnau). Und sie verlangen eine Verschiebung des Lehrstellen-Stichtags. Bund, Kantone, Arbeitgeber, Verbände und Gewerkschaften seien sich einig, dass die Coronakrise nicht zu einer Schwächung der Berufsbildung führen dürfe, hält die Regierung fest. Gemeinsam würden Lösungen erarbeitet. Bundesrat Parmelin hat denn auch eine «Task Force Perspektive Berufslehre 2020» ins Leben gerufen; sie soll die Lage analysieren und konkrete Massnahmen vorschlagen.

Schulöffnung neu prüfen

Sandro Wasserfallen (SVP).

Regina Kühne

Raphael Frei (FDP, Rorschacherberg), Sandro Wasserfallen (SVP, Rorschacherberg) und Jens Jäger (FDP, Vilters) kritisieren den Schulstart in Halbklassen. Das Bildungsdepartement soll nochmals über die Bücher. Viel Zeit bleibt nicht, in vier Wochen startet der Vollunterricht.

Kitas unterstützen

Die Fraktion von SP und Grünen fordert die Regierung auf, gemeinsam mit den Gemeindemassnahmen zur Unterstützung von Kindertagesstätten und betroffenen Familien zu prüfen. Die Kita-Frage beschäftigt. Das zeigte sich vergangene Woche auf nationaler Ebene, als das Parlament ein Rettungspaket beschloss. Nun schiesst der Bund Geld ein. Auch auf kantonaler Ebene dürfte die Situation der Kinderkrippen noch zu reden geben.

Pflegepersonal entlasten

Thomas Warzinek (CVP). Ralph Ribi

Der Melser CVP-Kantonsrat und Arzt Thomas Warzinek fragt sich, ob Personen in Pflegeausbildung das Pflegepersonal nicht unterstützen könnten. Die Regierung kann sich begrenzte Einsätze grundsätzlich vorstellen, hält sie in ihrer Antwort fest. Aktuell stellt sich die Frage wohl kaum mehr.

Privatspitäler einbinden

Die privaten Spitäler und Kliniken sollen zur Bekämpfung der Pandemie «verpflichtend eingebunden» werden, verlangt die Fraktion von CVP und Grünliberalen. Die Forderung ist inzwischen überholt. Der Bundesrat hat dies längst entschieden.

Spital als Reha-Zentrum

Thomas Warzinek (CVP, Mels) hat neue Pläne für das Spital Walenstadt: Es soll Rehabilitationszentrum für Covid-19-Patienten werden, die länger beatmet werden mussten.

Rasch handeln notwendig

St.Galler Kantonalbank Coralie Wenger

Die St.Galler Kantonalbank solle wie andere Kantonalbanken aktiv werden und Überbrückungskredite bereitstellen, verlangt FDP-Fraktionschef Beat Tinner. Ein Grossteil seiner Fragen betreffend rasche Hilfe für die Wirtschaft ist heute obsolet.

Gesellschaft steht still

Mirco Rossi (SVP, Sevelen) will Läden, Restaurants und Schulen rascher öffnen, um einen «erheblich grösseren Schaden» von Gesellschaft und Wirtschaft abzuwenden. Mit den aktuellen Lockerungen sind seine Forderungen vom Tisch.

Steuerhilfe für Firmen

Walter Locher (FDP, St.Gallen)

Regina Kühne

St.Gallen soll wie der Kanton Thurgau Coronarückstellungen im Jahresabschluss 2019 steuerlich anerkennen, fordert Walter Locher (FDP, St.Gallen). Die vorberatende Coronakommission macht einen alternativen Vorschlag.

Prämien verbilligen

Laura Bucher (SP). Ralph Ribi

Gesuche für Prämienverbilligung sollen über den regulären Stichtag hinaus möglich sein und dabei die aktuellen Einkommensverhältnisse berücksichtigt werden. Und der Kanton soll mehr Mittel zur Verfügung stellen, verlangt Co-Fraktionschefin Laura Bucher (SP, St.Margrethen). Eine Fristverlängerung will auch Marco Fäh (Grüne, Kaltbrunn).

Spassfahrer ausbremsen

Dominik Gemperli (CVP, Goldach).

Regina Kühne

Kantonsrat und Gemeindepräsident Dominik Gemperli (CVP, Goldach) will die Protzfahrer am See, die wegen des Coronaminderverkehrs mehr auffallen, stoppen. Sein Vorschlag: Leasingverträge für hochmotorisierte Fahrzeuge verschärfen.

Vitamine gegen das Virus

Carmen Bruss (SVP, Diepoldsau). Max Tinner

Fragen zur Stärkung des Immunsystems treiben Carmen Bruss (SVP, Diepoldsau) um: «Hat sich die Regierung schon Gedanken darüber gemacht, dass mit Vitaminen, Probiotika, Echinacea die Bevölkerung dem Virus besser trotzen könnte?» Wie wohl die Regierung darüber denkt? Ihre Antwort steht noch aus.