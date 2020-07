«Das nützt nur jenen, die es zumeist am wenigsten brauchen»: Im Abstimmungskampf um den höheren Kinderabzug wenden sich Ostschweizer Freisinnige gegen die eigene Partei Die Linke will keinen höheren Kinderabzug bei der Bundessteuer. Auch in den bürgerlichen Parteien brodelt es. Ostschweizer FDP-Bundesparlamentarier stellen sich gegen den Ja-Kurs ihrer Partei. Die CVP ihrerseits widerspricht dem Vorwurf, es handle sich um einen Bonus für reiche Familien. Adrian Vögele 09.07.2020, 05.00 Uhr

Nützen höhere Kinderabzüge nur den reichen Familien? Im Abstimmungskampf sind sich auch bürgerliche Politiker nicht einig. Bild: Bernd Thissen / DPA

Es droht ein Schlamassel. Am 27. September stimmt die Schweiz über höhere Steuerabzüge für Familien ab (siehe Kasten). Die SP hat das Referendum ergriffen – von der geplanten Erhöhung des Kinderabzugs würden fast ausschliesslich «Topverdiener-Familien» profitieren, kritisiert die Partei. Auch bei den Mitteparteien brodelt es. Die Grünliberalen sagen Nein. Die CVP, welche den Vorschlag mit dem Kinderabzug eingebracht hatte, kämpft für ein Ja. Währenddessen ringt die FDP um ihren Kurs. Im Juni hat sich die Partei offiziell für die Vorlage ausgesprochen. Freisinnige Ostschweizer Parlamentarier widersprechen jedoch.

Caroni: «Vorlage wurde gekidnappt»

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Der Ausserrhoder Ständerat und FDP-Vizepräsident Andrea Caroni war zwar mit der ursprünglichen Fassung der Vorlage einverstanden. «Im Kern geht es um ein wertvolles Anliegen, nämlich der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dafür soll man die Kosten der Betreuung konsequenter abziehen können.» Dann aber sei die Vorlage «gekidnappt und an einen zehnmal so teuren Kinderabzug gefesselt» worden. «Kinderabzüge sind so ziemlich die ineffizienteste Art, Steuern zu senken: Sie kommen nur einer Gruppe zu gut, die es zumeist am wenigsten braucht, und es bringt volkswirtschaftlich nichts», so Caroni. «Ich nehme an, angesichts der angespannten Staatsfinanzen wird es die Vorlage an der Urne nun schwerer haben.»

Darum geht es in der Volksabstimmung Wer seine Kinder extern betreuen lässt, soll weniger Bundessteuer zahlen müssen: Der Abzug für die Betreuungskosten soll von 10'100 auf 25'000 Franken erhöht werden: Damit will der Bund die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern – gerechnet wird mit Steuerausfällen von 10 Millionen Franken. Im Parlament setzte sich dann aber die CVP mit einer gewichtigen Ergänzung durch: Auch Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen via Bundessteuer entlastet werden: Der allgemeine Kinderabzug soll von 6500 auf 10'000 Franken erhöht werden, was Steuerausfälle von 370 Millionen Franken zur Folge hat. Von dieser Entlastung profitieren laut Finanzminister Ueli Maurer (SVP) hauptsächlich Familien mit einem Einkommen von über 100'000 Franken. Die Abstimmungsvorlage umfasst nun beide Teile und hat einen Umfang von rund 380 Millionen Franken.

FDP-Frauen bezweifeln den Nutzen für Mütter

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Britta Gut

Die FDP-Frauen befürworten ebenfalls nur den ersten Teil der Vorlage vorbehaltlos und haben darum Stimmfreigabe beschlossen. Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG) sagt, mit der Erhöhung des Betreuungskostenabzugs werde «mit vergleichsweise tiefen Steuerausfällen die Erwerbsbeteiligung von beiden Elternteilen gefördert». Hingegen sei die vorgesehene Erhöhung des Kinderabzug «eine teure Entlastungsmassnahme mit voraussichtlich geringer (oder gar negativer) Auswirkung auf die Berufstätigkeit und das Arbeitspensum von Müttern.» Genau dies bemängelt auch die SP: Sie spricht von einer «versteckten Herdprämie», die veraltete Rollenbilder zementiere.

Noch während der Abstimmungskampf läuft, arbeiten die FDP-Frauen an einer Alternative. Für den Fall, dass die Abstimmungsvorlage an der Urne scheitert, hat die Berner Nationalrätin Christa Markwalder bereits eine parlamentarische Initiative eingereicht. Sie fordert die Rückkehr zur ursprünglichen Variante: Der Betreuungskostenabzug soll erhöht werden, nicht aber der allgemeine Kinderabzug.

Dobler auf der Seite der Befürworter

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Michel Canonica

Keine Zweifel an der Abstimmungsvorlage hat hingegen Marcel Dobler (FDP/SG). «Diese Anpassung ist längst überfällig. Familien sollen in der Gestaltung ihres Familienmodells frei sein. Doch heute ist die Erwerbstätigkeit beider Eltern verglichen mit dem Einverdienermodell finanziell unattraktiv.» Allerdings hat Dobler auch Markwalders Initiative mitunterzeichnet. Das sei kein Widerspruch, sagt er. Der Vorstoss werde erst nach der Abstimmung behandelt. «Für mich wäre das der Plan B, um keine Zeit zu verlieren.» Er bevorzuge aber die aktuelle Variante, so Dobler.

CVP verteidigt ihre Idee vehement

Der CVP sind diese Vorgänge ein Dorn im Auge. Der Zürcher Nationalrat Philipp Kutter, der den höheren Kinderabzug gefordert hatte, ärgerte sich gegenüber dem «Tagesanzeiger» , es zeuge von wenig Respekt, wenn man ein Gesetz schon wieder ändern wolle, bevor das Volk darüber abgestimmt habe.

Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat.

Bild: Nik Roth

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin. Bild: Reto Martin

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ostschweizer CVP-Parlamentarier verteidigen die Vorlage denn auch vehement. Sie wehren sich gegen die Kritik, es handle sich um ein Steuergeschenk für Reiche. «Hier können wir etwas für den Mittelstand tun, der sonst in der Politik zu oft zu kurz kommt», sagt der St.Galler Nationalrat Nicolo Paganini. Die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli-Koller ergänzt: «Mit der Erhöhung des Kinderabzugs auf Bundesebene werden alle Familien – egal welche Betreuungsform sie wählen – entlastet.» Gerade in der Coronakrise sei dieser Schritt wichtig, «denn viele Familien sind von Lohneinbussen oder gar Stellenverlust bedroht».

Ehemalige Finanzdirektoren halten die Steuerausfälle für tragbar

Die erwarteten Steuerausfälle sind für die CVP ebenfalls kein Grund, die Vorlage in Frage zu stellen. Der St.Galler Ständerat Benedikt Würth erwähnt insbesondere, dass das Parlament es einmal mehr nicht geschafft habe, die Heiratsstrafe zu eliminieren. «Das führt zu einer Entlastung des Finanzplans.» Auch der ehemalige St.Galler Finanzdirektor betont:« Es ist an der Zeit, auch Mittelstandsfamilien zu entlasten.»

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Donato Caspari

Auch Ostschweizer SVP-Politiker stehen weiterhin hinter der Abstimmungsvorlage. «Ein Notbremse-Nein ist aus finanzpolitischen Gründen nicht nötig», sagt der Thurgauer Ständerat Jakob Stark, der ebenfalls bis vor kurzem Finanzchef seines Kantons war. «Eine jahrelange wichtige Gesetzesarbeit wäre sonst für die Katz gewesen». Die neue Regelung verschaffe den Familien mehr finanziellen Spielraum und mehr Zeit zur Erziehung und Betreuung ihrer Kinder.

Brunner: «Nötig sind nicht-diskriminierende Massnahmen»

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. Bild: PD

Das Gegenteil sagt Nationalrat Thomas Brunner (GLP/SG): «Angesichts enormer Zusatzlasten kann sich unsere Gesellschaft erst recht keine Steuergeschenke mehr leisten, die nichts bringen.» Die GLP setze sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. «Das erreicht man aber nicht, in dem man die obersten, wenigen Prozente der Bestverdienenden finanziell entlastet.» Nötig seien «nicht-diskriminierende Massnahmen», etwa die Förderung von Teilzeitkarrieren und ein Elternurlaub. «Auch die Individualbesteuerung wäre ein wesentlicher Faktor.»