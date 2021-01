Das kostet Corona «Corona ist ein Brandbeschleuniger»: Der St.Galler Volkswirtschaftschef Beat Tinner über Härtefälle, Marktbereinigungen und Missbräuche Der St.Gallen Kanton ging bislang von einem Paket von rund 100 Millionen Franken für Härtefälle aus. «Das wird nicht reichen», sagt der St.Galler Regierungsrat und Volkswirtschaftschef Beat Tinner im Interview mit unserer Zeitung. «Wir rechnen neu mit 190 Millionen Franken – also nahezu einer Verdoppelung.» Interview: Regula Weik und Christoph Zweili 25.01.2021, 05.00 Uhr

Interview nur noch mit Maske - Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner in seinem Büro. Bild: Ralph Ribi

Der Kanton stellt 100 Millionen Franken für Härtefälle zur Verfügung. Reicht das?

Beat Tinner: Es wird nicht reichen. Wir rechnen mit Hilfegesuchen von insgesamt bis zu 190 Millionen Franken – also nahezu einer Verdoppelung.

War das nicht vorhersehbar?

Nein. Der Bund hat die Härtefallregelung angepasst. Es gelten heute alle Betriebe, die nun geschlossen sind, als Härtefall. Wir rechnen daher neu mit 2500 Gesuchen. Wir gingen anfangs von 1700 Betrieben aus, die um Hilfe ersuchen werden. Im Moment haben wir Gesuche für 30 Millionen Franken im Haus. Sie stammen von rund 200 Betrieben mit 1400 Vollzeitstellen.

Der Kanton St.Gallen ist bei der Hartefallhilfe zügig unterwegs. Ist er auch grosszügig?

Wenn wir mit dem Aargau vergleichen, der 25 Prozent der Umsatzeinbussen ausgleicht, sind wir weniger grosszügig. Unser Hilfsprogramm ist aber kein Betriebsoptimierungskonzept.

Es wird nicht jedes Unternehmen unterstützt?

Es gibt gewisse Auflagen. Ein Unternehmen muss profitabel gearbeitet haben, es darf kein strukturelles Defizit aufweisen, und es muss die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben – da ist St.Gallen konsequenter als andere Kantone. Ich stelle auch fest, dass viele Einzelunternehmer keine Erwerbsersatzentschädigung beantragt haben. Für solche Versäumnisse kann der Staat nicht aufkommen.

Die Unternehmen nutzen nicht alle Unterstützungsmöglichkeiten?

Ja, die Instrumente sind da, aber sie werden nicht vollumfänglich genutzt. Es gibt Betriebe, die überfordert sind.

Beat Tinner: «Die Instrumente sind da, aber sie werden nicht vollumfänglich genutzt.» Bild: Ralph Ribi

Hat St.Gallen bei den Härtefällen auf eine Bundeslösung gedrängt, weil er damit günstiger fährt?

Unsere Haltung ist: Wenn der Bund einschneidende Massnahmen ergreift, soll er auch die finanziellen Konsequenzen mittragen. Dieser Forderung kommt er mit seiner aktuellen Lösung nach.

Also ist die neue Bundeslösung eine gute Lösung?

Sie wird den aktuell betroffenen Betrieben gerecht: Sie können keine Erträge generieren. Doch je nach Pandemieverlauf werden wir nachbessern müssen. Die Betriebe werden auch im laufenden Jahr noch erhebliche Einschränkungen haben. Dieselben Branchen, die heute schon leiden, werden weiter leiden. Da wird man nach neuen Unterstützungsmodellen suchen müssen.

Wie könnten diese aussehen?

Wir gehen bislang von den Umsatzeinbussen als Entschädigungsgrundlage aus. Dauert die Pandemie noch länger an, müssen wir über die Bücher: Ein neuer Ansatz wäre eine Fixkostenentschädigung. Ein Grossteil der Unternehmen leidet unter den hohen Fixkosten – den Mieten, den Versicherungen oder den Nebenkosten wie Sozialversicherungsbeiträgen für das Personal.

Der Staat soll diese Kosten übernehmen?

Nicht vollumfänglich, aber es wäre ein Ansatz für eine neue Berechnungsgrundlage.

Neu werden auch Zulieferer unterstützt. Nur jene für Restaurants?

Nein, die neue Regelung gilt für Zulieferer aller Branchen, die unter die Härtefallregelung fallen. So beispielsweise auch für Zulieferer der Reisebranche, etwa einen Caterer, der Airlines beliefert. Um unterstützt zu werden, muss er 75 Prozent seines Umsatzes damit machen.

Beat Tinner: «Die Seilbahnen sind ein Spezialfall.» Bild: Ralph Ribi

Weshalb werden auch Seilbahnen unterstützt?

Sie sind ein Spezialfall. Einen Teil des Umsatzes erwirtschaften sie mit den Restaurants im Berggebiet, die nun ja geschlossen sind. Dafür können sie wie alle Gastrobetriebe Härtefallgelder beantragen. Gleichzeitig reduzieren sich ihre Ticketeinkünfte, weil sie in den Gondeln weniger Personen transportieren dürfen. Da wollen wir mit Darlehen oder Covidkrediten helfen – und erst, wenn der Ticketverkauf im Vergleich zu andern Jahren dramatisch schlecht ausfällt, besteht ein Anspruch auf Härtefallgelder. Dabei gilt aber das «Olma-Prinzip».

Das müssen Sie erklären.

Der Kanton unterstützte die Olma Messen, doch die Stadt St.Gallen musste sich auch beteiligen. Dasselbe Prinzip gilt nun bei den Seilbahnen. Die Standortgemeinden müssen 40 Prozent des Härtefallbeitrags übernehmen. Die Regierung will klar verhindern, dass die Seilbahnen ihre strukturellen Defizite mit Covidgeldern lösen.

Stimmt der Vorwurf, gesunde Unternehmen müssten erst krank werden, bevor ihnen geholfen wird.

Das ist nicht so. Man muss nicht die Reserven aufbrauchen oder, was auch herumgeistert, als Restaurant zuerst das Weinlager verkaufen, bevor man Härtefallhilfe bekommt. Die betriebsnotwendigen Aktiven, die man braucht, um einen Betrieb am Leben zu erhalten, muss man nicht liquidieren.

Wie viel Geld geben Bund und Kanton für die Folgen der Pandemie in St.Gallen aus?

Da sprechen wir insgesamt von rund 840 Millionen Franken – etwa 370 Mio für Kurzarbeitsentschädigungen, etwa 140 Millionen für Erwerbsersatzentschädigungen. Dazu kommen die geschätzten 190 Millionen für Härtefälle. Das sind die drei grossen Brocken. Hinzu kommen die gut 40 Millionen Ertragsausfallentschädigung für die Spitäler und weitere kleinere Ausgaben.

Der Kanton leistet dies aber nicht allein. Der Bund trägt kräftig mit.

Das trifft zu. Bei Kurzarbeit und Erwerbsersatz zahlt ausschliesslich der Bund. Der Kanton finanziert 32 Millionen an das heutige Härtefall-Programm von brutto 98,3 Millionen Franken. Mit den zusätzlichen Gesuchen rechnen wir, wie erwähnt, mit einer Verdoppelung des Gesamtvolumens – und hoffen auf Beteiligung des Bundes.

Rechnen Sie mit weiteren Begehrlichkeiten des Kantonsparlaments?

Ich hoffe es nicht. Wenn es mehr Geld für die Härtefälle braucht, dann reden wir nochmals darüber, klar. Aber wichtig scheint mir, dass jetzt an diesem Programm nicht laufend noch Änderungen vorgenommen werden. Wir brauchen Planungssicherheit – wir müssen jetzt Geld auszahlen können.

Und wenn das Parlament weitere Branchen als Härtefälle taxiert?

Es kann Nachbesserungen geben, die Regierung hat die Kompetenz dafür. Deswegen müssen wir nicht das ganze Hilfsprogramm auf den Kopf stellen. Und wie gesagt: Wenn das Geld nicht reicht, reden wir darüber.

Werden die Härtefallgesuche von einem Spezialteam geprüft?

Wir haben dafür Leute aus dem Volkswirtschafts- und dem Finanzdepartement abbestellt. Diesem Prüfungsgremium gehören auch Bankfachleute und Treuhänder an. Das Team prüft die Gesuche und stellt Anträge. Diese gehen ans Amt für Wirtschaft. Wenn es um Kredite von mehr als einer halben Million Franken geht, landen sie auf meinem Pult.

Wie verhindern Sie Missbräuche?

Letztlich geht es um eine Plausibilisierung. Allein aufgrund der Branche lässt sich schnell feststellen, ob die genannten Umsatzzahlen realistisch sind oder eben nicht. Wir werden diese auch mit der eidgenössischen Mehrwertsteuerstelle prüfen. Da dürfte sich noch die eine oder andere Differenz zeigen.

Wann fliessen die ersten Gelder?

Wir wollen bis Ende Januar Geld auszahlen können. Davor tauschen wir uns noch mit der Coronakommission des Parlaments aus. Wir wollen Verzögerungen nun wirklich vermeiden. Ein weiteres Risiko ist nämlich das Bundesparlament. Es kann in der Märzsession nochmals neue Ideen einbringen.

Das hiesse: Zurück auf Feld eins?

Damit dies nicht passiert, ist es wichtig, dass das kantonale Programm nun verabschiedet wird. So können wir arbeiten. Und wenn es neue oder mehr Hilfen braucht, dann lieber neu ansetzen. Nun aber 2020 abschliessen.

Die Taskforce des Bundes fordert, die Nothilfe zu verstärken und neue Coronakredite aufzulegen. Richtig?

Wir würden es begrüssen, wenn der Bund bei den Krediten nachbessert. Das würde jenen helfen, die nun an Liquiditätsengpässen leiden.

Weil sie im Frühling auf Kredite verzichtet haben?

Nicht nur. Einige Unternehmen haben vielleicht damals das Ausmass der Pandemie unterschätzt. Andere haben die Kredite abgeholt und als Notnagel zur Seite gelegt.

Auch der Kanton hat Geld für Covidkredite bereitgestellt. Wie stark wurden diese beansprucht?

Wenig. Wir legten 45 Millionen auf, nachgefragt wurden 2 bis 3 Millionen. Man darf nicht vergessen: Zahlreiche Unternehmen haben normal durchgearbeitet und erfreuliche Erträge erzielt. Weil sie beispielsweise in der Medizinalbranche tätig sind oder weil die Leute mehr Möbel kauften.

Beat Tinner: «Zahlreiche Unternehmen haben normal durchgearbeitet und erfreulich Erträge erzielt.» Bild: Ralph Ribi

Sie rechnen demnach nicht mit einer grossen Konkurswelle?

Die Konkurse in den Härtefallbranchen werden zunehmen. Aber zeitlich verzögert – im Sommer oder Herbst, vielleicht sogar erst nächstes Jahr.

Kommt es so zur viel zitierten notwendigen Strukturbereinigung?

Corona ist sicher ein Brandbeschleuniger für die Strukturbereinigung in bestimmten Branchen. Diese wäre früher oder später aber sowieso erfolgt, einfach etwas leiser und sanfter.

Welche Massnahme des Bundesrats trifft Sie am härtesten?

Die Schliessung der Restaurants.