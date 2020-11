Kommentar Das Kinderbetreuungsgesetz entlastet Familien: Der Kanton St. Gallen muss aufholen Es ist höchste Zeit, dass der Kanton St. Gallen die Kita- und Hortplätze verbilligt. Andere Kantone investieren deutlich mehr in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das hilft nicht nur Müttern beim Wiedereinstieg in den Beruf. Langfristig profitieren auch Wirtschaft und Gemeinwesen. Michael Genova 18.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Genova Bild: Ralph Ribi

Im Kanton St. Gallen bezahlen Familien zwei Drittel der Kosten für die Kinderbetreuung selber. Das ist zu viel, finden viele Eltern. Und das findet nun auch der Kanton. Mit dem neuen Kinderbetreuungsgesetz will er Mütter und Väter finanziell entlasten und so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Fünf Millionen Franken stellt er für diese Vorhaben bereit.

Es ist höchste Zeit, dass der Kanton in diesem Bereich aktiv wird. Zu gross ist der Abstand zum Rest der Schweiz. Im Kanton St. Gallen kommen auf 100 Kinder gerade einmal sechs Vollzeitplätze in Kitas. Im schweizerischen Durchschnitt ist der Versorgungsgrad fast doppelt so hoch. Vor allem auf dem Land sind die Betreuungsangebote noch unterentwickelt.

Dabei liegen die Vorteile tieferer Kinderbetreuungskosten auf der Hand. Sie helfen Eltern, die Erziehungsarbeit flexibler aufzuteilen. Mütter finden schneller zurück in ihren Beruf. Davon profitieren letztlich auch Wirtschaft und Gemeinwesen. Die Firmen erhalten Zugang zu gut ausgebildeten Fachkräften, und der Staat profitiert von höheren Steuereinnahmen, wenn das Haushaltseinkommen steigt. Dazu kommt: Für Gemeinden sind Kitas längst ein Faktor im Standortwettbewerb.

Das neue Gesetz ist unbestritten. So unbestritten, dass die St. Galler Parteien in einer gemeinsamen Pressemitteilung von einer «historischen Einigkeit» sprechen. Doch historisch ist lediglich die Harmonie unter den Parteien. Für einen historischen Ausbau der Kita- und Hortplätze hätte der Kanton deutlich mehr Geld in die Hände nehmen müssen. So entsprechen die reservierten fünf Millionen Franken lediglich sechs bis sieben Prozent der Kinderbetreuungskosten im Kanton.

Es ist deshalb klar: Das neue Gesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch der Weg ist damit nicht zu Ende. Die Regierung muss deshalb genau analysieren, wie stark ihre Investition die Familien entlastet und ob die Zahl erwerbstätiger Frauen auch tatsächlich steigen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, muss sie dem Gesetz weitere Taten folgen lassen.