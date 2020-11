Interview Das Kantonsspital St.Gallen kämpft um Bettenkapazitäten: «Wir machen fast jeden Tag ein neues Covid-19-Zimmer auf» Miodrag Filipovic, Leiter der chirurgischen Intensivstation am Kantonsspital St.Gallen, spricht im Interview mit unserer Zeitung über die rasant steigenden Covid-19-Fälle, limitierte Beatmungsgeräte und den Mangel an hochqualifiziertem Pflegepersonal. Christoph Zweili 09.11.2020, 05.00 Uhr

Der limitierende Faktor in den Intensivstationen sind derzeit nicht die Beatmungsgeräte, sondern das hochspezialisierte Personal. Bild: Arthur Gamsa

Hätten Sie am IPS-Symposium, das sie im Januar in St.Gallen organisiert haben, gedacht, dass uns Corona in diesem Jahr derart lahmlegen wird?

Miodrag Filipovic: Es gab erste Beschreibungen aus China, aber die Fallzahlen waren noch nicht beunruhigend. Dass Corona unser Leben in diesem Jahr derart prägen würde, hätte niemand erwartet.

Die zweite Coronawelle trifft uns härter als erwartet: Die Fallzahlen steigen trotz verschärfter Massnahmen immer noch, die Bettenkapazitäten in den Spitälern werden knapp. Haben wir den Sommer damit verschwendet, darüber zu diskutieren, wie die PCR-Tests funktionieren?

Die Fallzahlen sind auch im Sommer leicht angestiegen. Es gab einen stetigen, aber nicht sehr steilen Anstieg. Der Bundesrat und andere Behörden haben gewisse Massnahmen ergriffen, zum Beispiel die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr und andere kleine Verschärfungen. Ob das zu wenig war, ist schwierig zu sagen. Aus meiner Sicht war aber das Signal, wieder Grossveranstaltungen zuzulassen, ein schwieriges.

Warum?

Die Bevölkerung hat interpretiert: Wir haben es geschafft.

Was nicht der Fall ist.

Nein, das war auch nicht zu erwarten. Wenn man die epidemiologische Entwicklung bei der Spanischen Grippe 1918/1919 anschaut, hatte die einen sehr ähnlichen Verlauf mit einer ersten Welle im Frühjahr und einer deutlich grösseren zweiten Welle im Herbst. Und dann kam eine dritte Welle …

… die kommt also noch?

Das hoffe ich nicht. Tatsache ist: Wir haben kein Medikament und keine ganz griffige medizinische Therapie, die diese Infektion besiegen würde. Ich denke auch nicht, dass wir in absehbarer Zeit ein Medikament haben werden.

Was meinen Sie mit «absehbar»?

Blicken wir auf die HIV-Infektion: Da haben wir jetzt griffige Medikamente. Sie zu entwickeln, hat mehrere Jahre gedauert. Um Covid-19 zu besiegen, würde ich eher auf die Impfung setzen – die Entwicklung eines Impfstoffes ist aber ein langwieriger Prozess, den man nicht kopflos abkürzen darf. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, ein Impfstoff zuzulassen, der nicht schützt, aber relevante Nebenwirkungen hat.

Die mehr betroffenen Westschweizer Kantone Genf, Neuenburg, Jura, Freiburg und Waadt sind im Teillockdown: Die Schutzmassnahmen in der Ostschweiz sind wesentlich moderater. Tun wir das Richtige?

Der Bundesrat hat die Leitplanken gesetzt: Die Massnahmen in der Ostschweiz entsprechen genau diesen Vorgaben. Ob weitere einschneidende Massnahmen auf Kantonsebene mehr Wirkung zeigen würden, ist im Moment nicht abzuschätzen. Es ist auch schwierig zu sagen, welche Massnahme die Infektionsketten zu brechen vermag.

Wie kommen Sie zu dieser Aussage?

Wenn man das international anschaut, dann gibt es Länder wie Deutschland mit relativ tiefen Zahlen und sehr strengen Vorgaben. Man hat Frankreich mit sehr strengen Vorgaben und sehr hohen Fallzahlen. Oder es gibt Schweden mit relativ lockeren Vorgaben und relativ tiefen Zahlen. Wer da zum Schluss recht bekommen wird, wissen wir vielleicht in einem Jahr.

Es gibt Kritiker, die sagen, dass die Zahlen in der Schweiz ja nicht so hoch sind.

Das Problem an Covid-19 ist das gleichzeitige Auftreten von sehr vielen Erkrankten: Damit wird das Gesundheitssystem überlastet. Man muss sehen, dass in der Schweiz grob 1000 Intensivbetten zur Verfügung stehen. Die stehen für viele Krankheiten, Verletzungen und Operationen bereit, sind also relativ gut ausgelastet. Wenn jetzt eine zusätzliche Krankheit mehr als die Hälfte dieser Kapazität aufbraucht, dann ist die Zahl auf die Bevölkerung bezogen wohl klein, überlastet das Gesundheitswesen aber gleichwohl.

In diesen Tagen ist Eigenverantwortung gefragt: Was können wir tun?

Wir können die Übertragungsketten reduzieren, den Kontakt mit Personen ausserhalb der Familie oder am Arbeitsplatz minimieren. Und wir können auf Risikosportarten verzichten, die Hospitalisationen nach sich ziehen könnten. Die Erfahrungen im Lockdown haben gezeigt, dass es weniger schwere Unfälle gab. Jeder einzelne Patient, der uns nicht braucht, entlastet das System. Wir wollen und müssen verfügbar bleiben für schwere Unfälle, Hirnblutungen, Herzinfarkte – für alle, die unsere Leistungen brauchen, nicht nur für Covid-19-Patienten.

Miodrag Filipovic, Leiter Chirurgische Intensivstation am KSSG, warnt in dieser Zeit vor Risikosportarten, etwa Downhillfahrten mit dem Mountainbike. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Die Botschaften in diesen Tagen klingen nach Notstand: Ist es tatsächlich so schlimm in der Schweiz?

Das Problem sind die extrem hohen Infektionszahlen: Daraus resultieren auch die vermehrt auftretenden schweren Verläufe, die in die Spitäler kommen und intensivmedizinisch betreut werden müssen. Diese Zahlen steigen stark an. Sie werden unsere Kapazitäten an den Rand bringen.

Die ganze Wucht der zweiten Welle ist demnach noch gar nicht in den Spitälern angekommen?

Ich hoffe nicht, dass es so ist. Aber ich weiss es nicht. Zu uns kommen ständig mehr Patienten. Corona ist eine Langzeitkrankheit – die Patienten bleiben zwei Wochen, teilweise noch länger, ein Teil stirbt auch an der Krankheit. Das heisst, dass ein Bett, das durch einen Patienten belegt ist, nicht gleich wieder frei wird, wie das etwa bei planbaren postoperativen Eingriffen der Fall ist. Ein relativ unkomplizierter Herzinfarktpatient verlässt die Intensivstation nach 24 bis 36 Stunden.

Gehen die Intensivplätze tatsächlich in fünf Tagen aus, wie es da und dort in den Medien heisst?

Die Datenlage schweizweit ist schwierig. Es gibt noch immer relevante Lücken: Die Volatilität der Intensivbetten ist sehr hoch pro Spital – es werden Betten als frei gemeldet, die bereits reserviert sind für einen Eingriff. Das multipliziert sich über das gesamte Gesundheitswesen. Tatsache ist: Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten ist massiv angestiegen.

Wie viele dieser Patienten werden derzeit am KSSG betreut?

Hospitalisiert waren am Freitag 103 Covid-19-Patienten – 78 auf den Bettenstationen, 25 in der Intensivpflege. Und die Zahlen steigen: Wir machen fast jeden Tag ein neues Covid-19-Zimmer auf der chirurgischen Intensivstation auf. Wir haben letzte Woche eines belegt gehabt, jetzt sind wir schon bei vier von sechs Zimmern, die zur Verfügung stehen. Unsere Kapazitäten sind bald ausgeschöpft.

Die Beatmungsgeräte werden knapp. Bild: Colin Frei

Das Kantonsspital St. Gallen rüstet nun auf: Es werden zusätzliche Intensivpflegebetten aufgebaut und es werden neue Beatmungsgeräte angeschafft.

Die Taskforce geht schrittweise vor: Ab Montag haben wir mit 44 Plätzen eine höhere Kapazität, das ist nur möglich, weil andere Leistungen reduziert werden. Heute gibt es 36 Intensivpflegeplätze mit Beatmungsgeräten. Gesetzt hatten wir uns eine Grenze von 12 Patienten – inzwischen die Verdoppelung nahezu erreicht.

Das maximale Szenario wäre also?

Unsere Maximalkapazität sind 56 Beatmungsplätze. Wir haben Beatmungsgeräte, die uns der Bund im Frühjahr zur Verfügung gestellt hat, gekauft und schaffen weitere an. Um aber auch das nötige Fachpersonal zur Verfügung zu haben, müssten wir sämtliche Wahleingriffe aussetzen und auch das ambulante Angebot herunterfahren. Wir befinden uns aktuell im Übergang zu dieser höchsten Stufe.

Sie haben die Zahl der Wahleingriffe bereits reduziert?

Ja, das wirkt sich auch auf die Eintrittszahlen auf der Intensivstation aus: Das sind primär Personen, die nach dem Wahleingriff für eine bestimmte Zeit einen Intensivpflegeplatz brauchen würden. Dringliche Eingriffe wie Krebsoperationen wollen wir aber weiterhin anbieten können, diese Patienten sind auf die postoperative Nachbehandlung auf der Intensivstation angewiesen. Wir wollen den Patienten zur Verfügung stehen, die uns brauchen, also nicht nur Covid-19-Patienten behandeln: Das wäre unethisch.

Was aber, wenn die 56 Plätze nicht mehr genügen?

Dann müssten Patienten direkt in den Operationssälen betreut werden, wo auch Beatmungsgeräte stehen. Allerdings könnten wir dann für die Qualität der Betreuung nicht mehr im gleichen Mass geradestehen, wie das jetzt der Fall ist.

Kisten mit Betten und Atemgeräten für ein Feldkrankenhaus im Central Park in New York. Bild: Jorge Fuentelsaz/imago-images.de

Und der nächste Schritt wäre dann ein Notfall-Szenario mit Zelten auf dem Olma-Gelände oder eine Unterbringung in Zivilschutzanlagen?

Dieses Szenario schwebt uns nicht vor – es hat sich auch in den USA nicht bewährt. Dort waren die Mortalitätsraten in der Covid-19-Krise immens. Das ist nicht das, was wir wollen. Man kann diese Patienten nicht einfach auf Pritschen lagern, wie das auf Bildern aus dem Central Park zu sehen war.

Wie viel Personal ist nötig, um diese Covid-19-Patienten zu betreuen?

Der Grundschlüssel bei einem schwerstkranken Intensivpatienten ist 1:1 – eine Pflegefachperson, ein Patient. Spricht man von der Betreuung eines Patienten im Drei-Schichten-Betrieb während 24 Stunden, ist man bei einem Personalschlüssel von nahezu 5:1. Weniger schwer Erkrankte werden im Verhältnis 1:2 betreut – eine Pflegefachperson betreut zwei Patienten. Das ist Personal mit einer mehrjährigen Ausbildung in hochspezialisierter Pflege, das nicht einfach vermehrbar ist. Wir ergänzen dieses Personal mit Kolleginnen und Kollegen, die wir aus andern verwandten Bereichen abziehen, etwa aus der Anästhesie oder ehemalige auf der Intensivstation Tätige, die jetzt auf anderen Stationen tätig sind.

Covid-19-Patienten werden am KSSG nicht nur auf der chirurgischen Intensivstation gepflegt.

Wir haben am KSSG zwei historisch gewachsene Intensivstationen, die medizinische mit 12 Plätzen und die chirurgische Intensivstation mit 24 Betten im Normalbetrieb, wo wir sukzessive Covid-19-Patienten übernommen und mitbetreut haben – hier hatten wir am Donnerstag bereits 12 Patienten.

Greift der Kanton St.Gallen wie während des Lockdowns auf die Kapazitäten in Privatkliniken zurück?

Wir haben positive Signale erhalten, gerade aus der Klinik Stephanshorn in St.Gallen. Es gibt aber keinen klaren Auftrag, der in dieser Richtung formuliert worden wäre. Dass sie uns unter die Arme greifen, finde ich nur fair: Wir können keine Gesundheitskrise haben, in der nur die einen die Last tragen.

Gemäss des Koordinierten Sanitätsdienstes, der die Situation der Spitalbetten überwacht, soll jeder verfügbare Intensivplatz auch genutzt werden: Dazu sollen Patienten aus überlasteten Regionen in andere überführt werden können. Wie muss man sich das vorstellen?

Im Konzept ist vorgesehen, dass die Regionen zuerst ihre eigenen Ressourcen nutzen: Wenn die Belegungen über 80 Prozent erreichen und die Spitäler ihre Wahleingriffe reduziert haben, kann dieser koordinierte Austausch stattfinden. Das geschah bisher nur in vereinzelten Fällen. Kantone, die diese nicht dringlichen Eingriffe noch nicht heruntergefahren haben, können dem KSSG also keine Patienten überweisen. Das macht auch Sinn: Es kann nicht sein, dass ein Kanton weiterhin alle Wahleingriffe durchführt und die anderen Intensivpatienten in den Nachbarkanton verlegt. In der Schweiz haben wir allerdings das Problem, dass die Spitäler insgesamt stark belegt sind – mit oder ohne Covid-19-Patienten.