«Das ist doch Betrug»: Eine St.Gallerin vertieft sich in Krankenkassenabrechnungen – und entdeckt Termine, die nie stattgefunden haben Die Krankenkassenabrechnungen für ihren Sohn machen eine Rheintalerin stutzig. Sie stösst auf Termine, die nie stattgefunden haben. Und auf Leistungen, die so nicht erbracht worden waren. Damit beginnt für sie eine Odyssee durch verschiedene Instanzen. Regula Weik 14.10.2020, 05.00 Uhr

Termine, die nicht stattfinden, Leistungen, die nicht erbracht werden: Die Mutter spricht von einem «dubiosen Abrechnungssystem». Illustration: Patric Sandri

Ihr Sohn ist zehnjährig. Aufgeweckt. Liebenswürdig. Er ist ein guter Schüler. Ein sehr guter sogar. Er könnte eine Klasse überspringen können. Doch das kommt für die Eltern nicht in Frage. Denn: Es gibt Alltagssituationen, «in denen er sich so unselbstständig verhält wie ein Kindergartenkind», sagt die Mutter. In der Stube türmt sich ein Berg von Legoteilen. Da könne er stundenlang verweilen, konzentriert und völlig fokussiert auf seine Baupläne. «Und rundherum alles vergessen.» Zeit, Essen, Hausaufgaben.

Dass ihr Sohn anders ist als andere Kinder, fiel den Eltern früh auf. Vor dem Übertritt in die Mittelstufe wollten sie es genauer wissen. Sie lassen ihren Sohn vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons St.Gallen in Heerbrugg abklären. Heute wissen die Eltern: Ihr Sohn hat das Asperger-Syndrom. Und mit diesen Abklärungen beginnt eine Geschichte, welche die Mutter bis heute umtreibt.

Rechnungen noch lange Abschluss der Abklärungen erhalten

«Ich erhielt immer wieder neue Abrechnungen von der Krankenkasse», erzählt sie am Esszimmertisch der Familie in einer Rheintaler Gemeinde. Sie wurde stutzig. Die Beratungen und die Abklärungen ihres Sohnes waren längst abgeschlossen, das Schlussgespräch mit den Eltern lag bereits drei Monate zurück. Sie reagierte und forderte vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst die Rechnungskopien an. Und da fiel ihr auf:

«Da ich von meiner Arbeit als Hebamme Erfahrung mit Abrechnungen habe, fielen mir sofort Ungereimtheiten auf.»

Da sei sie noch skeptischer geworden und habe schliesslich alle Abrechnungen seit Behandlungsbeginn ihres Sohnes unter die Lupe genommen – über Monate zurück. Sie deutet auf den Laptopbildschirm: eine minutiöse Auflistung aller Termine und Leistungen. Mit dem für sie erschreckenden Ergebnis:

«Es waren Termine abgerechnet worden, an denen wir nie dort gewesen waren.

Es wurden Konsultationen beim Facharzt abgerechnet, obwohl wir nie bei einem Facharzt waren.»

Nach einer Pause sagt sie: «Das ist doch Betrug.» Es gehe doch nicht, dass Termine abgerechnet würden, die nie stattgefunden hätten.

Nachfragen und nachhaken ohne Ende

Sie meldet ihre Feststellungen der Krankenkasse. Es verstreicht Zeit. Sie fragt nach, schickt ihre Auflistung. Sie hört länger nichts, lässt nicht locker. Dann die Auskunft: Es könne wohl tatsächlich etwas nicht stimmen. Die Krankenkasse will beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst nachfragen. Das tut die Kasse auch und erhält zur Antwort: Sie habe keinen Anspruch auf Klärung.

Der Grund: «Unser Sohn ist in der Zwischenzeit von der IV anerkannt worden», erklärt die Mutter. Sie informiert daraufhin die Invalidenversicherung. Doch auch da kommt sie nicht sehr weit. Nach einer Sitzung der Invalidenversicherung habe sie die Antwort erhalten, «der Aufwand, die Sache exakt abzuklären, sei für die IV zu gross», erzählt sie.

Was sagt die betroffene Institution zum Vorwurf der Mutter, Termine und Leistungen falsch abgerechnet zu haben? Marco Giovanettoni, CEO der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste (KJPD) St.Gallen, erklärt:

«Tatsächlich wurden in einem speziellen Fall irrtümlich Leistungen gegenüber einer Krankenkasse abgerechnet, obwohl diese in Zusammenhang mit einer

IV-Anerkennung standen.»

Und er sagt weiter:

«Dies war nicht korrekt. Der Fehler wurde von uns umgehend behoben.»

Die Rechnungen seien storniert und die Abrechnungen korrigiert worden. «Das wurde den Beteiligten umgehend kommuniziert.»

Der Abrechnungsprozess wurde überprüft

Es gehe ihr nicht ums Geld, sagt die Mutter.

«Ich wollte kein Geld zurück. Ich zahle

die erbrachten Leistungen gerne.

Ich will korrekte Abrechnungen. Darauf warte ich bis heute.»

Es könne doch nicht sein, dass eine grosse, bekannte Fachstelle wie die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste «nicht nachvollziehbare» Rechnungen ausstelle. Die Rechnungen seien «pauschal» annulliert, die von ihr kritisierten Punkte nicht wirklich geklärt worden.

Auf die Frage, ob dies zutreffe, antwortet CEO Giovanettoni:

«Wir haben den Vorfall zum Anlass genommen, unseren internen Abrechnungsprozess zu überprüfen und zu verbessern, um auszuschliessen, dass sich Fehler dieser Art wiederholen.»

Und er fügt an: «Zu personenbezogenen Fragen können wir aufgrund unserer ärztlichen Schweigepflicht keine Stellung nehmen.»

Und was sagt der Kanton?

Die Mutter bleibt skeptisch. «Tatsache ist, dass ich nie neue, korrekte Abrechnungen erhalten habe, obwohl mir dies schriftlich zugesichert wurde.» Und sie mag nicht glauben, dass «15 abrechnete Termine ohne Anwesenheit des Patienten keine vorsätzliche Falschabrechnung ist, sondern dass 15-mal ein Versehen vorliegt».

Dies hatte ihr der Kanton geantwortet, nachdem er Abklärungen getroffen hatte. Und weiter hielt er fest:

«Der Straftatbestand des Betrugs ist zweifellos nicht erfüllt, zumal es sich nicht um eine vorsätzliche Falschabrechnung, sondern um eine versehentliche Falschabrechnung handelt, die inzwischen korrigiert wurde.»

Es gebe keine Anhaltspunkte, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St.Gallen «ihre Leistungen im Allgemeinen nicht mit der nötigen Sorgfalt abrechnen».

«Niemand interessiert sich ernsthaft dafür»

Die falschen Abrechnungen liegen über ein Jahr zurück, die Rückzahlung ist längst erfolgt. Ihr Sohn besucht weiter die öffentliche Schule, inzwischen die fünfte Klasse. Fachlich habe sie nichts zu beanstanden, sagt die Mutter. Im Gegenteil: Die Beratungen und die Abklärungen ihres Sohnes durch den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst seien sehr gut gewesen. Weshalb hakt sie die Geschichte nicht einfach ab?

Termine, die nicht stattfinden, Leistungen, die nicht erbracht werden, aber alle in Rechnung gestellt werden – «und niemand setzt sich vertieft mit einem solch dubiosen Abrechnungssystem auseinander, niemand interessiert sich ernsthaft dafür? Hauptsache es findet sich ein Zahler, in unserem Fall die Invalidenversicherung, die alles übernimmt, und das Problem ist gelöst. Kann es das sein?» Sie schüttelt den Kopf.