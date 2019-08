Das Innerrhoder Gewerbe nominiert Thomas Rechsteiner für den Nationalrat – die CVP wird nervös Mit der Nomination von Thomas Rechsteiner durch den Innerrhoder Gewerbeverband läuft die CVP Gefahr, ihren Nationalratssitz zu verlieren. Wie ist die Gefühlslage bei der Partei? Claudio Weder

In Innerrhoden kommt es am 20. Oktober zu einer Kampfwahl. (Symbolbild: Hannes Thalmann)

In Innerrhoden ist der Kampf um den Sitz im Nationalrat entbrannt. Spannend ist die Ausgangslage vor allem angesichts der Nominierung des Gewerbeverbands: Dieser sprach sich klar für Alt-Säckelmeister Thomas Rechsteiner aus. Letzterer unterlag an der CVP-Nominationsversammlung Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler, betonte aber, dass er an seiner Kandidatur festhalten werde. Das Brisante: Die in Innerrhoden dominierende CVP könnte durch diese Konstellation Gefahr laufen, ihren Sitz zu verlieren.

Wie ist das Befinden bei der CVP? Dass der Gewerbeverband ebenfalls einen Kandidaten nominieren wird, war, zumindest für die Parteileitung der CVP, kein Geheimnis: «Wir wurden über die Nominationsabsicht des Gewerbeverbands informiert und waren uns dessen bewusst, dass der Gewerbeverband unter Umständen nicht dieselbe Person nominieren wird wie die CVP», sagt Parteipräsident Stefan Ledergerber.

Stefan Ledergerber, Präsident CVP AI. (Bild: PD)

Ob die nun vorliegende Situation letztlich für die CVP im Wahlkampf einen Nachteil bedeute, kann Ledergerber nicht beurteilen. Die Gefühlslage hat sich aber verändert. Er gibt zu:

«Wenn das Gewerbe und die CVP dieselbe Person nominiert hätten, dann könnten wir etwas gelassener in den Wahlkampf gehen.»

Gewerbepräsident weist Kritik zurück

Der Gewerbeverband hielt seine Vorstandssitzung am Mittwochabend ab, zum selben Zeitpunkt, als auch die CVP nominierte. Dies hatte zur Folge, dass die beiden Kandidaten zwischen dem Hotel Hecht und dem Hotel Hof Weissbad hin- und herpendeln mussten, um sich den jeweiligen «Hearings» zu stellen.

«Dass unsere Sitzung auf das Datum der CVP-Nominationsversammlung fiel, war nicht beabsichtigt», sagt Albert Manser, Präsident des Gewerbeverbands, auf Nachfrage. Es sei ein unglücklicher Zufall gewesen, keineswegs ein strategischer Schachzug: «Hätte die CVP ihre Nomination zeitlich vor dem Gewerbeverband vorgenommen, hätte dies die Nomination des Gewerbeverbands nicht entscheidend beeinflusst», betont Manser.

Unter den CVP-Mitgliedern war am Mittwochabend Unmut über die Nominationsabsicht des Innerrhoder Gewerbes zu spüren. Einer der Anwesenden zeigte sich überrascht darüber, dass der Gewerbeverband nun plötzlich im nationalen Wahlkampf mitmische. Albert Manser kann diese Kritik nicht nachvollziehen:

«Der Gewerbeverband ist in Innerrhoden der aktivste Verband, wenn es darum geht, Kandidaten für Wahlen aufzustellen – sei es auf kommunaler, kantonaler oder nationaler Ebene.»

Bereits 2011 und 2015 habe der Gewerbeverband Daniel Fässler für die Wahl in den Nationalrat empfohlen – wie zuvor auch schon Arthur Löpfe. «Das Gewerbe hat in Innerrhoden die stärkste politische Stimme. Aus diesem Grund sehen wir uns absolut legitimiert dazu, auch 2019 einen Kandidaten zu nominieren.»

Albert Manser, Präsident des Innerrhoder Gewerbeverbands. (Bild: PD)

Zur Auswahl standen für das Gewerbe auch Säckelmeister Ruedi Eberle (SVP) sowie Antonia Fässler, die beide ebenso einen gewerblichen Hintergrund mitbringen. «Eine Dreier-Kandidatur hätte mutlos und farblos gewirkt und wäre höchstens in Frage gekommen, wenn die Stimmen in etwa gleich verteilt gewesen wären», sagt Manser. Welche Argumente letztlich ausschlaggebend für die klare Nomination von Rechsteiner waren, kann Manser jedoch nicht sagen.