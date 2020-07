Das Hirngespinst eines Las Vegas am Bodensee: Wie vor 20 Jahren die Idee eines gigantischen Casino- und Kongresskomplexes in Rorschach scheiterte Vor 20 Jahren wurde die Idee des Casino- und Kongresskomplexes «Swiss Marina» in Rorschach lanciert. Nach etlichen Studien und hitzigen Debatten zogen sich die Investoren im Mai 2002 schmollend zurück. Marcel Elsener 11.07.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

1,8 Milliarden Franken Investitionsvolumen, 13000 Arbeitsplätze, 20000 Besucher pro Tag oder sieben bis acht Millionen pro Jahr. Zwei Riesenklötze bis weit übers Seeufer hinaus, mit Spitzenhöhe 105 Meter, so hoch wie der Messeturm Basel. Mehrere Fünf- und Viersternehotels mit gesamthaft 4500 Zimmern, Casino mit A-Konzession, Dutzende Bars, Restaurants und Discos, Kino und Nachtclub, Arena mit Eisbahn und 11000 Plätzen, Freilicht-Amphitheater mit 6500 Sitzplätzen, Einkaufs- und Kongresszentrum, 70 000 Quadratmeter Bürofläche, Strandbad und Bootsliegeplätze, Wohnraum für 1000 Menschen. Dazu unterirdischer SBB- Bahnhof, Autoparkgaragen und Hafen mit Anlegestation für Kursschiffe.

Gigantische, in der Schweiz nie gekannte Dimensionen. Sie umreissen das Projekt «Swiss Marina» der englischen Fordgate-Gruppe am Bodenseeufer im Osten Rorschachs, das um die Jahrtausendwende die regionale Bevölkerung beunruhigte und nationale Schlagzeilen schrieb. Man rieb sich die Augen ob des europaweit einmaligen Kongress- und Unterhaltungskomplexes in der Grössenordnung von Bauten in Las Vegas oder Disneyland. 20 Jahre später erscheint das «Bodensee-Monster, das jeden Rahmen sprengt» («Sonntags-Zeitung») noch unwirklicher; wie ein Riesenraumschiff, das bedrohlich lang über der Bucht schwebte. Und die Auftritte der Investoren um den Londoner Gertner-Clan und ihres eloquenten Schweizer Vertreters Leser Landau wirken wie aus einem Hollywoodfilm aus der Zeit des entfesselten Finanzkapitalismus der 1990er-Jahre.

Repräsentanten der Investorenfamilie Gertner beim Medienauftritt in Rorschach: Leser Landau (links) und Moises Gertner. Bild: Key (Rorschach, 18. Juli 2001)

Gescheitert an der Casino-Frage und am Widerstand im Volk

Was seit 1999 zunächst in aller Diskretion und ab 2001 mit öffentlichen Informationen geplant worden ist, fällt am 15. Mai 2002 wie ein Luftschloss in sich zusammen: «Der grosse Widerstand in Bevölkerung, bei Parteien und anderen Gruppierungen sowie mangelndes Engagement der kantonalen Regierung (...) zwangen uns nun, per sofort sämtliche Arbeiten am Projekt einzustellen», schreibt Landau in der Rückzugserklärung. Seine «Enttäuschung» über die Regierung gilt vor allem ihrer «Weigerung», beim Bundesrat die Chancen einer Konzession für ein A-Casino abzuklären.

Im Zuge des liberalisierten Spielbankengesetzes vergab der Bund damals neue Lizenzen – in der Ostschweiz war das breit unterstützte Casino St.Gallen im Vorteil. Rorschach hätte auch im Nachzug wenig Chancen gehabt, obwohl die Fordgate-Gruppe den Betreiber schon an der Angel hatte: Die Venetian Group, die in Las Vegas das grösste Hotelcasino der Welt betrieb. «Ein Telefon oder ein Mittagessen mit Bundesrätin Ruth Metzler hätte gereicht, um diese Frage zu klären», präzisierte Landau seinen Ärger gegenüber unserer Zeitung. Die kommentierte die «verquere Behauptung» mit Klartext: «Wer so denkt, verkennt, welch hohe Hürden das Vorhaben auch mit vager Aussicht auf ein Casino noch zu nehmen hätte. Oder er vertraut darauf, dass die Macht des Geldes den Rest schon richten werde.»

Ein Teil des Modells «Swissmarina» mit zwei Hoteltürmen, die über dem heutigen Hauptbahnhof von Rorschach zu stehen kommen sollten. Bild: Rainer Bolliger / KEYSTONE

Honorige St.Galler Politiker für Gutachten an Bord

Eine Million hatten die Investoren bis zum Übungsabbruch schon investiert und ihr Projekt mit einem Imagefilm weltweit beworben. Und sie bekamen sehr wohl Support: Eine von alt Regierungsrat und Swiss-Olympic-Präsident Walter Kägi (FDP) und Ständerat Eugen David (CVP) im Auftrag der Behörden von Rorschach und Rorschacherberg erstellte Machbarkeitsstudie kam zum Schluss, dass das Projekt realisierbar sei; Voraussetzung seien allerdings viele Gesetzesänderungen und ein «Umdenken auf allen Ebenen».

Die Schlüsselfigur im Projekt: Der damalige Rorschacherberger Gemeindepräsident und einflussreiche FDP-Kantonsrat Ernst Tobler. Bild: Archiv

Der frühere HSG-Professor und SP-Nationalrat Hans Schmid prüfte den volkswirtschaftlichen Nutzen des Freizeitparks mit geschätzten 48 Millionen Franken jährlichen Steuereinnahmen. Das honorige Trio war von Ernst Tobler eingesetzt worden: Der Rorschacherberger Gemeindepräsident und einflussreiche FDP-Kantonsrat (Fraktionschef, Finanzkommissionspräsident) war die bauernschlaue Schlüsselfigur im Projekt. Er hatte als selbsternannter Wirtschaftsförderer allenthalben auf Investorensuche Leser Landau für den Standort gewonnen und alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Im Sommer 2001, als das Projekt schärfer umrissen wird, ist das goldene Ei globaler Investoren am Strand der Ostschweiz für die nationalen Medien ein gefundenes Fressen. Sie schicken Reporter, die den Gegensatz der «tollen Idee in der toten Gegend» genüsslich zuspitzen: Der «Sonntagsblick» ortet den «Koloss von Rorschach» in einer erbärmlichen Stadt, die SRF-Sendung «10vor10» kündigt ihren Beitrag mit «Gross, grösser, am grössten» an. Ständiger Protagonist in den Medien Ernst Tobler, der sein «Waterside Development» als «wirtschaftlichen Turbolader» anpreist. Man müsse die «Geisteshaltung des Mittelmasses» ablegen und «im neuen Jahrtausend neue Massstäbe auch bei den Bewilligungsinstanzen setzen», schwärmt Tobler und schildert ein traumhaftes Szenario: «Im Jahre 2008 werden Geschäftsleute in New York ins Flugzeug steigen, in Zürich-Kloten in den Zug und eine Stunde später auf der Rolltreppe in der Swiss Marina ankommen.»

«Just do it», soll Auftraggeber Landau auf einem Helikopterflug über den Bodensee gegenüber Tobler gesagt haben. An den Ausspruch kann sich jener Regierungsrat erinnern, der frisch im Amt mit dem Projekt betraut wurde: Baudirektor Willi Haag leitete die Task Force, die im Winter 2002 «Swiss Marina» prüfte und begleitete. Im Rückblick sei er froh, sagt der 2016 abgetretene Regierungsrat heute, dass er das Mammutprojekt «realistisch» beurteilt habe. «Als Neuling stand ich unter riesigem Druck.» Sein Terminkalender, aus dem Archiv geholt, zeugt von «eineinhalb intensiven Jahren», von der ersten Information im August 2000 an einem «Swiss-Marina-Touristik-Apéro» im Schloss Wartegg über Arbeitsessen im «Einstein» bis zum Bericht seines Departements an die Regierung am 11.9.2001.

Der Tag der 9/11-Terroranschläge sollte nicht das einzige denkwürdige Datum bleiben in der Swiss-Marina-Story: Von der Absage hört Haag am Eröffnungsabend der Expo 2002 am Neuenburger See. Als Taskforce-Chef fand er sich im Kreuzfeuer: Hier warnten Gegner, er hocke Hochstaplern auf und plane eine Bauruine, dort befürchteten Befürworter, der Kanton verschlafe eine Jahrhundertchance. Die Investoren machten Dampf, er solle «seinen Mitarbeitern die Köpfe verdrehen».

Eine Detailaufnahme des Modells. Bild: Key/Christian Nussbaumer

Dabei bemühten sich der Bauchef und seine Amtsleiter um eine offene und transparente Abklärung der Dimensionen in Sachen Verkehr, Energie oder Wasser. «Wir haben nichts abgewürgt und nichts erzwungen. Am Schluss konnte es jenen Regierungskollegen, die mich zunächst euphorisiert antrieben, nicht schnell genug gehen, die Sache abzublasen.» Im Rückblick auf die spannende Zeit fiebriger Aufregung ist Haag froh, seiner Maxime, alle Bürger gleich zu behandeln und sich «von Geld oder Grösse nicht beeindrucken zu lassen», treu geblieben zu sein. Die Investoren hätten seltsame Vorstellungen gehabt, was in der Schweiz möglich sei. So sei sein Einwand, man könne Bundesrecht am Bodensee nicht ignorieren und übers Ufer hinaus bauen, salopp gekontert worden mit dem Hinweis, dies sei bei der Expo doch auch möglich.

Kopfschütteln und Warnungen rund um den Bodensee

Das Bedauern hielt sich in Grenzen, als sich die Investoren schmollend zurückzogen. Vielmehr war am See ein Aufatmen spürbar. Umweltschützer waren in Alarmstimmung gewesen, Gegner wie der Politologe und SP-Kantonsrat Silvano Möckli hatten gewarnt, dass das Projekt Dutzende von Abstimmungen bedingte, «ausser man würde, äusserst brisant, ein Gesetz machen, wonach die direkte Demokratie ausgeschaltet würde». Bedenken hatten die SBB als dritter Grundeigentümer, grösste Vorbehalte die Nachbarn in Deutschland und Österreich. An einer Sitzung der Internationalen Bodenseekonferenz hatte der baden-württembergische Minister für Umwelt und Verkehr festgestellt: «Wenn ‹Swiss Marina kommt› – was wäre dann überhaupt noch mit Gründen der Ökologie, der Raumplanung, der Umweltverträglichkeit oder des Landschaftsschutzes zu verhindern?»

«Gottenfroh» über die Absage waren die Gegner, erinnert sich Caspar Angehrn, damals Rorschacher Gewerbevereinspräsident und CVP-Gemeinderat. «Alles ein Wahnsinn und ein Witz», Projekt wie Investoren, das war sein erster Eindruck, auch als Ruderer auf dem See. Worauf er Briefe schrieb, Gegner mobilisierte und hartnäckig dran blieb. Dass sich die St.Galler Behörden von einem Reissbrettvorhaben blenden liessen, dass angeblich in anderen Weltgegenden zurückgewiesen worden war («selbst die Golfstaaten-Araber lehnten es ab»), lässt ihn heute noch den Kopf schütteln.

«Die Welt lachte sich tot über uns.»

Statt die Investoren richtig zu prüfen, habe man «Gefälligkeitsgutachten» erstellen lassen und viele Arbeitsstunden investiert. «Ein lächerlicher Irrsinn für nichts.» Selbst beste Freunde hätten mit dem Mammutprojekt geflunkert: «Wir sind dafür, weil es ja eh nicht kommt.»

Die damaligen Promotoren wollen sich nicht mehr äussern

Nebst Ernst Tobler hatte sich der Rechtsanwalt Felix Ludwig auf Investorenseite für «Swiss Marina» engagiert. Er war einziger Verwaltungsratspräsident der im September 2000 gegründeten Swiss Marina Development Corporation AG mit Sitz in Staad (Thal), die sich gemäss Handelsregistereintrag für «Entwicklung, Konkretisierung, Realisierung, Bau und Betrieb» des Projektes zuständig war. Ludwig schied nach der Absage im Mai 2002 aus der AG aus, Landau transferierte die Firma nach Genf. Als Fordgate-Statthalter hatte Ludwig das «Generationenprojekt für das 21. Jahrhundert» propagiert. Den Einwand von Journalisten, dass die Vision etwas gar gross geraten sei, bestritt er:

«Volumenmässig ist diese Grösse nötig, damit die Sache rentieren kann. Wir haben im Gegenteil eher das Gefühl, zu klein zu planen.»

Schliesslich wolle «Swiss Marina» eine «internationale Landmark mit worldwide destination character» sein.

20 Jahre nach ihren markigen Auftritten sagen die lautesten regionalen Promotoren nichts mehr zum Projekt. Auf Anfrage winken Ludwig und Tobler knapp und bestimmt ab. Weil er unabhängig vom VR-Präsidium damals anwaltlich tätig gewesen sei, möchte sich Ludwig «zur Sache ohne explizite Genehmigung der Mandantschaft nicht äussern», lässt der Anwalt im Büro Müller & Eckstein (heute ME Advocat) ausrichten. Tobler sagt einen Gesprächstermin ab: «Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich für keine politischen Stellungnahmen mehr zur Verfügung stehe. Ein Anruf erübrigt sich.»

Gerntner-Clan gewinnt in Basel, aber verliert in der Finanzkrise

Auf dem Areal hat das Hirngespinst keine Spuren hinterlassen (siehe Box am Schluss des Textes). Und Fordgate? Die spärlichen Informationen über die Gruppe verursachten damals Stirnrunzeln. Hinter dem Projekt stand die Familie Gertner, namentlich die Gebrüder Moises und Mendi, die in den 1980er-Jahren in Venezuela in der Kunststoff-Industrie (dank eines jährlichen Staatsauftrags für Kinderspielzeug als Weihnachtsgeschenk für Beamte) Geld gemacht hatte und dann gross in Immobilien investierte. Die Familie soll damals über britische und Offshoreunternehmen ein Immobilienportfolio von zwei Milliarden Franken besessen haben.

Die begehrte Uferbrache von Rorschach und Rorschacherberg. Bild: Michel Canonica

Nach dem Rückzug von «Swiss Marina» verlieren sich ihre Spuren in der Schweiz. Offenbar prüfte Fordgate ihr Kongress- und Freizeitpark-Projekt hernach in anderen Ländern, einmal noch erhielt Willi Haag eine «Referenzanfrage». Zuletzt tauchte Fordgate 2016 in den Schweizer Medien auf: Die Stadt Basel kaufte damals für angeblich 400 Millionen das ehemalige Chemieviertel der Syngenta beim Badischen Bahnhof (Rosental-Areal), das seit 2007 im Besitz zweier anonymer Gesellschaften mit Gibraltar-Adresse war. Dahinter steckten die Gertners, die am bis dato «grössten Immobilien-Geschäft des Kantons Basel-Stadt» geschätzte 130 Millionen verdienten.

Laut englischen Medien erlitt die Fordgate-Gruppe nach der Finanzkrise von 2008 schwere Verluste. Vor einem Jahr verlor Moises Gertner einen jahrelangen Rechtsstreit gegen seine Bankrotterklärung. Der Mann, der einst Vorzeigebauten in London besass und unter den Reichsten Englands rangierte, habe umgerechnet 900 Millionen Franken Schulden angehäuft, berichtete «The Times». Sein Ostschweizer Gastspiel im Sommer 2001, ein perfekt inszenierter Medienauftritt auf einem Ausflugsschiff, bleibt unvergessen. Genauso wie die unheimliche Vorstellung einer womöglich grössten Bauruine Europas in der Rorschacher Bucht.