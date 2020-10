Maskenpflicht für Servicepersonal und bei Veranstaltungen ab 30 Personen sowie Tanzverbot: Der Kanton Appenzell Innerrhoden verschärft seine Coronaregeln

In den letzten Wochen ist die Zahl an Corona-Infektionen auch im Kanton Appenzell Innerrhoden stark angestiegen. Zur Eindämmung dieser Entwicklung hat die Standeskommission verschiedene Massnahmen beschlossen. Diese werden am kommenden Montag in Kraft treten.