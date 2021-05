Corona Das fordern sie, das kritisieren sie, davor warnen sie – so beurteilen die Ostschweizer Regierungen die Ausstiegsstrategie des Bundesrats Die Ostschweizer Kantone sind sich einig: Die Lockerungsschritte des Bundesrats gehen in die richtige Richtung. Doch es fehlt ihnen einiges. Regula Weik 05.05.2021, 19.25 Uhr

Covid-konformer Präsenzunterricht. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Bundesrat will in drei Schritten zurück in die Normalität. Erstmals hat er eine Ausstiegsstrategie aus der Pandemie aufgezeigt. Seine Vorschläge hat er an die Kantone zur Konsultation geschickt. Und da zeigt sich nun: Die Ostschweizer Regierungen stehen grundsätzlich dahinter, haben aber zahlreiche Vorbehalte. Was ihnen gefällt und was ihnen missfällt:

Endlich werde der Bevölkerung und der Wirtschaft eine Perspektive aufgezeigt, wie die Aufhebung der Massnahmen gegen Corona angegangen werde. Dafür erntet der Bundesrat Lob – grundsätzlich.

Es seien grosse Impfstoffmengen angekündigt – das Impfen könne nun richtig Fahrt aufnehmen. Auch wenn die Ostschweizer Kantone aufs Tempo drücken: Zügiger öffnen sei nur möglich, wenn die epidemiologische Lage stabil sei.

Die St.Galler Regierung hält denn auch fest: «Die geplanten Öffnungsschritte sollen schneller erfolgen und die Einleitung der Normalisierungsphase sollte fliessend der intensiven Impfphase folgen.»

Die Thurgauer Regierung schreibt: «Wenn alle impfwilligen, vulnerablen Personen geimpft sind, lassen sich einschneidende Massnahmen nicht mehr rechtfertigen.»

Da sind die Ostschweizer Regierungen uneins mit dem Bundesrat: Der R-Wert sei kein sinnvoller Richtwert. Entscheidend seien die Zahl der Hospitalisierung und die Belegung der Intensivbetten. Die Richtwerte müssten sich an den drohenden Engpässen in der medizinischen Versorgung orientieren, so die Ostschweizer Kantone.

Bruno Damann, St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Er hinke der Realität hinterher und sei dadurch vor allem für kleine Kantone unzuverlässig, so die Ostschweizer Regierungen.

Ein paar wenige Fälle würden bei kleinen Kantonen bereits zu einem Anstieg des R-Werts führen, sagt der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann. «Der R-Wert ist Vergangenheitsbewältigung.»

Walter Schönholzer, Thurgauer Regierungspräsident. Bild: Donato Caspari

Das Testen bei Ausbrüchen dürfe nicht vernachlässigt werden, mahnen die Kantone. Diese Aussage habe präventiven Charakter, sagt der Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer. «Es liegt aber auf der Hand, dass das Ausbruchstesten niemals denselben Fokus geniesst, wie die seriellen Testungen.»

Das Interesse und die Anmeldungen dafür seien «innert kurzer Zeit auf über 100 Betriebe» gestiegen.

Auch der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer spricht von einer «Vorsichtsmassnahme». Das Signal nach Bern ist klar: Der Bundesrat soll sich daraus nicht zurückziehen. Balmer stellt sich darauf ein, dass «wir noch ein Jahr testen werden, in unterschiedlichem Ausmass».

Die heutigen repetitiven, präventiven Tests seien zu umständlich, zu wenig alltagstauglich, so das Fazit der Kantone. Sollen sie erfolgreich und Nutzen und Ertrag ausgewogen sein, müsse der Zugang zu den Tests erleichtert werden. «Die enormen Anforderungen an die Logistik, die beschränkten Testkapazitäten und das aufwändige Verfahren –Test, Pooling, Analyse, Bestätigungstests – drückten auf die Testbereitschaft bei Betrieben und Institutionen», stellt Appenzell Ausserrhoden fest.

Sie fordern deshalb möglichst rasch, einfache und zuverlässige Schnelltests – statt der heutigen Labortests im Poolingsystem. Zudem seien die Erleichterung für beteiligten Firmen, zu klein.

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Gesundheitsdirektor. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Haltung der Kantone gegenüber dem repetitiven, präventiven Testen ist unterschiedlich: Ausserrhoden will laut Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer ab Mitte Mai «ziemlich flächendeckend» in Schulen und Betrieben testen.

Innerrhoden testet seit Februar alle Gesundheitsinstitutionen wöchentlich, seit Ende der Osterferien neu auch alle Oberstufenklassen, sagt Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless.

Der Fokus liege bei den gezielten Ausbruchstestungen, sagt der Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer. «Doch wie Betriebe können auch Schulgemeinden, Mittel- und Berufsfachschulen ihr Personal und ihre Schülerschaft regelmässig testen lassen.»

St.Gallen dagegen hört mit dem repetitiven Testen Ende Juli auf – «weil wir bis dann alle Impfwilligen zweimal geimpft haben werden», sagt Gesundheitschef Bruno Damann. Danach soll das Testen noch in zwei Bereichen fortgeführt werden: das Ausbruchstesten sowie das Testen für den Zutritt zu Veranstaltungen.

Von kantonalen Erleichterungen, wie sie der Bundesrat vorschlägt, halten die Ostschweizer Regierungen wenig. Das Leben der Menschen mache nicht an den Kantonsgrenzen halt. Die Massnahmen seien dann schwieriger nachvollziehbar und weniger akzeptiert.

Monika Rüegg Bless, Innerrhoder Gesundheitsdirektorin. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Unterschiede zwischen den Kantonen sind, vor allem in kleinräumigen Verhältnissen, schwer zu erklären und können zu unerwünschtem Mobilitätsverhalten der Bevölkerung führen», so die Innerrhoder Regierung. Im Minimum müssten regionale Lösungen getroffen werden, sagt Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless.

Für die Kantone ist klar: An den Hochschulen soll bald zum Präsenzunterricht zurückgekehrt und die Homeofficepflicht soll aufgehoben werden.

Die beiden Schritte sollten aber nicht von der Durchführung repetitiver Test abhängig gemacht werden, sondern vielmehr vom Bestehen von Schutzkonzepten, so die St.Galler Regierung. Dem schliesst sich die Innerrhoder Regierung an.

Der Kanton Thurgau hat sich in der Medienmitteilung nicht zur Homeofficepflicht geäussert. Auf Anfrage erklärt Regierungspräsident Walter Schönholzer: «Wir begrüssen einen Wechsel zur Homeoffice-Empfehlung wie es der Bund in seinem Drei-Phasen-Modell vorsieht. Wichtig dabei ist, dass dies rasch und national einheitlich geschieht. Wir gehen davon aus, dass der Bund diesen Schritt aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage bald machen wird.»

Das hänge von letztlich vom Impffortschritt ab, sind sich die Kantone einig. Ausserrhoden sieht es dann gefährdet, wenn die Impfstoffe nicht rechtzeitig geliefert werden. Und weiter: «Zudem besteht ein hohes Risiko, dass durch die Öffnungsschritte die Gefahr des Virus unterschätzt wird und die Bevölkerung weniger gewillt ist, sich impfen zu lassen.»

Die Kapazitäten seien vorhanden, sagen sie einhellig. «Mit mehr Impfstoff wären mehr Impfungen möglich», hält etwa der Kanton St.Gallen fest. Gesundheitschef Bruno Damann sagt denn auch: «Ende Juli werden alle erwachsenen Impfwilligen im Kanton doppelt geimpft sein.» Eine halbe Millionen Dosen will der Kanton bis dann verspritzt haben – so die Lieferungen wie versprochen eintreffen. Damann geht derzeit von einer Impfbereitschaft von 60 Prozent aus – also von rund 240'000 Erwachsenen, die sich impfen lassen wollen.

Die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless geht davon aus, dass noch vor den Sommerferien die gesamte impfwillige Innerrhoder Bevölkerung geimpft ist. Der Kanton habe die Kapazitäten hochgefahren.