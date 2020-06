Das Finanzpolster aus guten Zeiten: St.Galler Kantonsrat segnet die Rechnung 2019 ab Die Rechnung des Kantons St.Gallen schliesst mit einem satten Überschuss. Doch bald kommen andere Tage. Der neue Finanzchef Marc Mächler rechnet für 2020 wegen der Coronapandemie mit einer massiven Verschärfung der Haushaltsituation. Christoph Zweili 04.06.2020, 05.00 Uhr

Der neue Finanzchef Marc Mächler tritt einen robusten Finanzhaushalt an. Bild: Benjamin Manser

Corona hätte den Kanton St.Gallen auch zu einem ungünstigeren Zeitpunkt treffen können: Die Staatskasse ist gut gefüllt. 118 Millionen Franken Überschuss dank höherer Steuereinnahmen, höherer Gewinnausschüttung der Nationalbank sowie tieferen Kosten für die innerkantonalen Hospitalisationen.

Alles in allem hat der Kanton 1,1 Milliarden Franken auf der hohen Kante: Dieser höchste Betrag seit zehn Jahren ist ein komfortables Finanzpolster – mit Umsicht geäufnet in besseren Tagen und nun eine gute Ausgangslage für das Abfedern der Pandemiefolgen.

Kein Wunder segnet das Kantonsparlament das Rechnungsergebnis 2019 mit 107 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ab. Und dies trotz der hohen Wertberichtigungen auf Darlehen an die angeschlagenen Spitalverbunde.



Der neue Finanzchef Marc Mächler warnt:

«Die Situation in den letzten sechs Monaten hat sich dramatisch verändert».

Wo der Weg hinführe, wisse man nicht. Das hänge von der Dauer der wirtschaftlichen Baisse ab. «Sie wird deutliche Furchen im Kantonshaushalt hinterlassen», sagt Mächler.

Nicht der Zeitpunkt für Steuersenkungen

Was fordern die Parteien? Für die CVP/EVP ist jetzt nicht die Zeit für gegenseitiges Schulterklopfen. «Wir haben uns im letzten Jahr viel gegönnt, jetzt sollten wir das grosse Ganze nicht aus den Augen verlieren», mahnt die Fraktion. Für Steuersenkungen, wie sie SVP und FDP im Februar gefordert hatten, sei jetzt definitiv nicht der richtige Zeitpunkt.

Auch SP und Grüne raten den beiden Parteien, über die Bücher zu gehen. Die FDP fordert einen effizienten Staat, der sich vermehrt an grossen Unternehmen orientieren soll. Sie will das Eigenkapital jetzt anknabbern, «ein Sparpaket wollen wir in dieser Zeit nicht», und erst recht nicht wolle man «neosozialistische Wünsche» erfüllen.

Regierungsrat Mächler rechnet für 2020 mit einer massiven Verschärfung der Haushaltsituation:

«Wir werden eine kluge und weitsichtige Politik brauchen, um den kantonalen Finanzhaushalt auf Kurs zu halten.»